15+ жизненных историй, которые доказывают, что отношения со свекровями и тещами — это отдельный вид искусства
Отношения между родственниками не всегда складываются идеально: порой они напоминают то ситком, то триллер. Особенно непросто бывает ужиться с родителями своего мужа или жены. Неудивительно, что люди охотно рассказывают о своих взаимоотношениях со свекровями и тещами: ведь если поделиться с кем-то проблемой, на душе становится легче.
Мы в AdMe.ru прочитали множество курьезных историй, связанных с тещами и свекровями. И поняли, почему им посвящено такое большое количество анекдотов.
- Живем с женой в коттедже за городом. Летом от нас практически не уезжали теща с тестем и своими внуками, племянниками жены. У тещи и детей аллергия на собак, поэтому во время пребывания гостей псы жили в вольере. Как-то вернулся домой, а собак нигде нет. Посмотрел по камерам и увидел, как тесть выпустил собак из вольера, посадил в машину и увез. Через несколько часов вернулся за тещей с детьми и уехал. Оказалось, что теща и их сын с женой давно подбивали его на то, чтобы он отвез собак на усыпление. Якобы для того, чтобы мы с женой могли завести детей и все родственники могли бы приезжать к нам почаще, не боясь аллергии.
Тесть оказался человеком. Он отвез собак к своему другу, от которого мы их и забрали. Мы были в ярости. Если бы не моя жена, то я бы разгромил там все.
Сейчас мы не общаемся с ними, только с тестем поддерживаем связь и зовем его к нам. А для родни жены мы стали эгоистами. Собаки живы и здоровы, с моими овчарками все прекрасно. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь сделала все, чтобы быть в центре внимания на нашей свадьбе. Вспомните фильм «Если свекровь — монстр» с Дженнифер Лопес и Джейн Фондой. Клянусь, некоторые эпизоды были буквально взяты из нашей жизни. В частности, свекровь отказалась надевать платье лавандового оттенка — наш главный свадебный цвет. Вместо этого она появилась в длинном белом платье для выпускного и с пышной прической. Также она рассказывала всем гостям о том, что оплатила большую часть нашей свадьбы. К сожалению, это было не так, поскольку мы с мужем экономили и откладывали целый год, чтобы оплатить наше весьма скромное мероприятие. Мы ничего не хотели брать у наших родителей и запланировали вступить в брак без каких-либо долгов.
На наш медовый месяц мы поехали в Лас-Вегас и остановились в красивом отеле с видом на бульвар. Каково же было мое удивление, когда во время заселения я увидела свою свекровь! Оказывается, ей нужно было отойти после стресса, связанного с «планированием свадьбы». © Bailey C Lawson / Quora
- Как-то к нам зашли друзья и ждали, пока мы с женой переоденемся. Жена постирала все мои трусы, а я и говорю: «Дорогая, где мои трусы? Я не буду опять тещины надевать, они огромные!» Из кухни послышался смех. А я всего-то имел в виду трусы, которые теща подарила — такие огромные семейники. Смеялись долго. Теще решили не рассказывать. © Подслушано / Ideer
- Свекровь всегда говорила: «Хочешь идеального мужа — дай ему сходить налево». И все бы ничего, но она нашла моему мужу другую женщину. Она платила ей деньги за каждую встречу, придумывала ему алиби, а он думал, что это «случайная встреча». И такая судьбоносная! Но все тайное рано или поздно становится явным. Простить не смогла. Спасибо, мама. © Подслушано / Ideer
- Собиралась как-то замуж за парня. Моей матери он нравился. Она, можно сказать, знала его с детства. Его мама ко мне нейтрально относилась. Но когда она узнала о том, что я забросила институт с ненавистной профессией и поступила на хорошую специальность в техникум, то категорично заявила, что ей не нужна невестка-неуч. Что она видит рядом со своим сыном только девушку с высшим образованием. Неужели теперь, чтобы выйти замуж, надо предоставить будущей свекрови резюме с информацией о наличии высшего образования? © Рина / AdMe
- Однажды мне было наказано, чтобы муж всегда надевал майку, ибо без майки у него постоянно простужается живот. Мужу на тот момент было 30 лет. © Aijan / AdMe
- Друг жил с девушкой в квартире, которой владела ее мать. Год назад она пообещала отдать квартиру им, и друг начал активно ее ремонтировать. Электрика, мебель, сантехника. Поклеил обои, положил ламинат. Месяц назад звонит, просит помочь переехать. Я ничего не спрашивал, когда мы выносили ламинат, вагонку, снятую с балкона, всю мебель и розетки. Уточнил лишь, снимаем ли унитаз. На что друг ответил: «Оставляем, чтобы теще было где воду набирать». Потом сам рассказал, что теща резко передумала, увидев ремонт, и предложила им другую свою квартиру, а в эту хотела заселить квартирантов. Сейчас живут на съемной квартире. С тещей не разговаривает. © goodside / Pikabu
- Свекровь живет в другой стране. Приехали мы в гости, поселились у ее мужчины в доме. Он сделал нам всем подарок: отправил на пару дней в Амстердам. В одном из музеев я зашла в туалет, а муж и его маман остались ждать на улице. Я выхожу, и муж спрашивает: «Ты что, маму мою не видела? Она тебя звала». Я ее реально не видела и не слышала, а она, оказывается, сидела за столиком в кафе прямо возле выхода и, видимо, окликнула меня, когда я выходила. Уже с мужем к ней подошли, сели за стол. Вроде нормально все, а как будто туча грозовая над головами. Она с этого момента перестала с нами разговаривать! Ехали обратно в поезде, она демонстративно села подальше от нас. Не говорила ни со мной, ни со своим сыном, ни с внучкой. По приезде домой, к ее спутнику, делились впечатлениями, благодарили за поездку, а маман молчала.
На следующий день оказалось, что мамуля ранним утром собрала чемоданы и уехала на поезде к себе домой. Мы с семьей остались у чужого мужчины, причем иностранца, дома. Она не писала с тех пор и не звонила. Мы не общались год. Теперь делает вид, что ничего не было. © fettish / Pikabu
- Как-то помогали коллеге переезжать на новую квартиру. Без проблем перенесли домашний скарб на 2-й этаж без лифта. Напоследок оставили пианино. Ухайдокались мы здорово, пока поднимали его в квартиру. Но сюрприз заключался в том, что уже в квартире новосел открыл крышку пианино и достал оттуда несколько литровых банок с домашними заготовками. Потом оказалась, что теще не хватило места для ее банок и она решила использовать пианино, так как там внутри много пустого места. © PolAnd1962 / Pikabu
- Мы были женаты 10 лет, а детей все не было. После обследования выяснилось, что причина в муже. Вскоре к нам в гости приехала его мать. Почти сразу она начала разглагольствовать о том, что в жизни не может быть счастья без детей. Тогда я не выдержала и сказала: «Хорошо, мам, мне теперь следует бросить вашего сына, потому что из-за него я не могу забеременеть?» Она побледнела и на несколько мгновений потеряла дар речи. Затем с большим усилием сказала: «Так причина в моем сыне? Я думала, дело было в тебе». Я сказала, что она ошибается. Потом она эту тему замяла. © Magda Selmeci / Quora
- Мы с мужем учились в институте в одной группе. По закону, мы могли писать диплом на одну тему. Поэтому я, сидя в декрете, писала диплом и себе, и, частично, ему. Позже свекровь сказала, что муж не заканчивает диплом потому, что я сделала за него большую часть работы и ему теперь неинтересно. На мое предложение удалить все, что я сделала, чтобы ему не мешало, почему-то возмутилась. © ГенераловаОксана / AdMe
- Моя свекровь с самого начала использовала любую мою отлучку как повод приехать к сыну, «чтобы помогать»: готовить, убираться, стирать и так далее. Несколько особо запомнившихся мне вещей, которые она себе позволила. Во-первых, выбросила мой контейнер для линз вместе с запасной парой: думала, что мусор. В то время я была студенткой, да и линзы только начали входить в обиход, так что новая пара обошлась мне в копеечку. Во-вторых, прибралась в нашем с мужем шкафу и сложила аккуратной стопочкой мое нижнее белье. Особенно любовно были сложены корсеты. В-третьих, случайно выпустила кота на балкон с открытым окном. Кот выпал с 4-го этажа и потерялся. Для меня это стало последней каплей, и мы разругались, но не сразу, а через несколько месяцев. В итоге я «жестокая женщина, которая могла бы уже и простить, да и новая кошка ваша в 100 раз красивее», а у нее давление зашкаливать стало сразу, конечно же. © Ксения / AdMe
- Было дело: «Сыночка, чем занимаешься? Суп готовишь, убираешься? А Марина где? А, с детьми гуляет...» Потом: «Как же ты нехорошая жена: не успеваешь после работы погулять с детьми, постирать, приготовить обед, вымыть посуду, убрать дом, детей уложить и книжку почитать. Я же вот справлялась». К слову, свекровь с родителями жила. © Marina Karpus / Facebook
- У моих бывших свекрови и свекра были ключи от нашей квартиры, и одним погожим утром я проснулась от звука открывающейся двери и слов свекра: «Ты спи, я дрель с балкона заберу и уйду». А свекровь очень любила приходить и перекладывать вещи в нашем доме. © Мария Сызганова / Facebook
- Как правило, когда мы идем в гости к моей теще, она обращается со мной как с прислугой. Едва я успеваю снять пальто, как слышу: «О, ты можешь починить дверь шкафа?» Или «О, ты можешь посмотреть мой компьютер и сказать, что с ним не так?» © lilfrostgiant / Reddit
- У нас с мужем была свадьба на Багамах. Моя свекровь приехала только на 2 дня. В нашу первую брачную ночь около 22:00 в номере раздался телефонный звонок. Звонила мама мужа и просила его спуститься вниз, чтобы они вместе посмотрели фаер-шоу, поскольку она завтра уезжает и с его стороны было бы эгоистично не провести вечер с ней. © kittensandblow / Reddit
- Я недолго жила со свекровью. Она приходила в нашу спальню, собирала белье, стирала и сушила его, затем гладила и развешивала одежду моего мужа. При этом моя одежда возвращалась в комнату в корзине помятой и непригодный для носки. Однажды меня даже отправили домой с работы из-за того, что моя одежда выглядела не лучшим образом.
Надо сказать, что свекровь умерла несколько лет назад, и я скучаю по ней каждый день. По сути, она была хорошей женщиной, и мне следовало бы получше постараться наладить с ней контакт.
А всем, кто сейчас живет со свекровью, хочу сказать следующее. Да, вы не обязаны безоговорочно любить и принимать ее такой, какая она есть. Но при этом вы не должны ставить вашего мужа в положение, когда он оказывается между двух огней. Он должен иметь возможность сказать вам, что вы ошибаетесь, если вы неправы. И также он должен иметь возможность сказать то же самое своей матери, если ошибается она. © Gamma B / Quora
А какие отношения были у вас со свекровями или тещами?
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