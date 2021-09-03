15+ жизненных историй, которые доказывают, что отношения со свекровями и тещами — это отдельный вид искусства

Отношения между родственниками не всегда складываются идеально: порой они напоминают то ситком, то триллер. Особенно непросто бывает ужиться с родителями своего мужа или жены. Неудивительно, что люди охотно рассказывают о своих взаимоотношениях со свекровями и тещами: ведь если поделиться с кем-то проблемой, на душе становится легче.