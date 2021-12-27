15+ женщин разных возрастов, которые пришли к опытным визажистам и теперь не могут на себя насмотреться
В наши дни как никогда популярны всевозможные шоу, в которых соревнуются опытные визажисты. Они помогают юным девушкам и женщинам в возрасте взглянуть на себя по-новому. Да, возможно, некоторые варианты макияжа подойдут только для выхода в свет или покажутся кому-то экстравагантными, но, согласитесь, хотя бы раз в жизни стоит попробовать примерить на себя другой образ.
Мы в AdMe.ru всегда поддерживаем подобные эксперименты и искренне рады, что эти женщины решили рискнуть и довериться профессионалам.
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Интересно, сколько времени вы каждый день тратите на макияж? Или считаете, что любая женщина красива и без туши, подводки и всяких хайлайтеров?
Фото на превью Шоу Гоар Аветисян / YouTube
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