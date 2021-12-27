15+ женщин разных возрастов, которые пришли к опытным визажистам и теперь не могут на себя насмотреться

В наши дни как никогда популярны всевозможные шоу, в которых соревнуются опытные визажисты. Они помогают юным девушкам и женщинам в возрасте взглянуть на себя по-новому. Да, возможно, некоторые варианты макияжа подойдут только для выхода в свет или покажутся кому-то экстравагантными, но, согласитесь, хотя бы раз в жизни стоит попробовать примерить на себя другой образ.