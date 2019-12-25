15 женщин, которые изменили всего одну деталь своей внешности и преобразились до неузнаваемости
Техника первых коррекционных операций на носу была разработана за несколько сотен лет до нашей эры индийским доктором Сушрутой, которого сегодня называют отцом пластической хирургии. С тех пор появилось немало методов ринопластики, к которой прибегают миллионы женщин и мужчин во всем мире. Например, в Иране эта операция настолько популярна, что ее даже дарят на день рождения.
Нам в AdMe.ru стало интересно, насколько изменение формы носа может повлиять на внешность в целом. И в некоторых случаях результат оказался весьма неожиданным.
Доктор Гари Мотаки (Gary Motykie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Еще больше работ доктора Гари Мотаки можно увидеть на его YouTube-канале.
Доктор Корай Дженгиз (Koray Cengiz)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А вы согласны с тем, что все эти девушки очень похорошели после операции? Или вы считаете, что внешность, данная им природой, была гармоничнее?
Фото на превью drgarymotykie / instagram