15+ записей из дневника жены Льва Толстого, которые доказывают, что жить с гением — серьезное испытание

Мы зачастую восторгаемся гениальными писателями, совершенно не зная, что творилось у них на душе и в семье. Но в случае со Львом Толстым у нас есть возможность приподнять завесу тайны над его биографией благодаря жене писателя Софье Андреевне: она скрупулезно вела дневники всю свою жизнь, делясь тем, что ее беспокоит.

Мы в AdMe.ru не могли оторваться от ее записей и публикуем малую часть из них в сегодняшней статье. Левочка, как называла писателя любящая супруга, предстает на страницах дневника обычным человеком со своими недостатками.

Софья Андреевна и Л. Н. Толстой в 48-ю годовщину свадьбы. Вот что писала она об этом дне: «Просила Льва Ник. позволить нас фотографировать вместе. Он согласился, но фотография вышла плохая — неопытный Булгаков не сумел снять».

Определенно, быть спутницей жизни известного писателя непросто. К тому же Лев Николаевич отличался суровым характером. Можно лишь порадоваться, что данные записи дошли до наших дней и мы смогли чуть больше узнать об этой стороне жизни великого романиста.

Вам нравятся произведения Льва Толстого? Разделяете ли вы личность творца и его работы? Или же то, каким человеком он был, влияет и на восприятие творчества?