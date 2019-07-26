Я вышла замуж за турка и готова честно рассказать, как мне живется в Стамбуле

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«Светлана — жена турецкого султана» — такое шутливое название носит блог девушки, которая уже не первый год живет в Стамбуле. Светлана Акча выросла в Санкт-Петербурге и именно там познакомилась со своим турецким мужем, путешествовавшим в это время по России.

Давайте вместе с AdMe.ru попробуем узнать, как живется русской девушке в Турции. И заодно выясним, почему здесь завтрак переходит в ужин и какую из американских традиций местные жители на дух не переносят.

Я действительно чувствую себя замужем

Не пугал меня последствиями брака с турком только ленивый. После того как прошел первый год семейной жизни и страсти немного улеглись, потихоньку начали прилетать новые советы: «Ты только не рожай от него, в случае развода не увидишь ребенка». Сейчас у нас двое детей. Изменились ли наши отношения? Да, скажу я вам. Я действительно поняла, что я замужем, а точнее за мужем. «Мама красивая, а папа работает», — могу теперь с улыбкой сказать я, ударно отпахав 12 лет, 5 из которых были без выходных и праздников.

В русско-турецкой семье нередко возникают трудности с переводом

Мы с мужем познакомились в Питере в конце 2010 года и сразу начали общаться на русском. «Ложница!» — прокричал он мне как-то в трубку, обнаружив новый комментарий от мужчины у меня на стене в соцсети. «Ложница» — от слова «ложь»; слова «обман» он тогда не знал. Все это казалось мне забавным, и я хихикала потихоньку. Все изменилось через несколько лет, когда в той же ситуации оказалась я. Когда я чихала, мне говорили: «Чок еше» («Хорошо живи»), а я им в ответ: «Сен де гет» («Ты тоже попа»).

Детей на улице называют уродами и ведьмами

«Урод», «ребенок осла», «лягушонок», «щенок» — так могут обратиться к моему ребенку на улице, а я слушаю это с улыбкой. Почему? Да потому, что прохожу это все во второй раз. Старшую дочку обычно обзывали «уродиной» или «ведьмой». Дело в том, что здесь боятся сглазить малышей, поэтому не решаются хвалить их и называть ласковыми словами.

Мне приходится носить платья и готовить баранину

Мужа раздражает, когда я хожу в длинной футболке по дому (даже не говорю про то, чтобы так выйти на балкон). Объясняет это тем, что в Турции застройка плотная и на меня будут глазеть из соседних окон. Ему не нравится, когда я готовлю дома свинину и еще детей угощаю. Говорит, что она совсем не полезная и плохо пахнет. Хотя баранина порой пахнет гораздо хуже.

Турки знают толк в еде

Я не люблю местные завтраки. Долго комплексовала по этому поводу: какой же я блогер, да еще и турецкий? Но к чему мне с утра на голодный желудок все это великолепие на тарелке: маслины, колбасы, варенье? Десерты почти все на один манер залиты приторным сахарным сиропом. Основные блюда готовятся с томатной пастой и большим количеством масла. А еще тут на каждому углу торгуют шаурмой. Турки ее называют döner («дёнер»), что в переводе означает «вращающийся». Благодаря необычной обжарке мяса — по бокам — жир капает вниз, но не в огонь и не возвращается на будущую шаурму с вредоносными частицами, подхваченными дымом.

Ходить по дому в обуви — настоящее преступление

Если вы пришли в гости, то обязательно разуйтесь у порога, не пытайтесь сделать шаг в обуви даже в коридор. Здесь в принципе не принято ходить в туфлях и ботинках по дому. Несложно догадаться, что американцы турков в этом плане просто шокируют. И всегда снимайте обувь перед входом в мечеть: она считается общим домом.

Новогодние подарки часто возвращают в магазины

Каждый год 1 января мы, как и большинство людей в Турции, отправляемся в торговый центр. Зачем? Чтобы поменять подарки. Все дело в том, что на все праздники турки дарят друг другу одежду. И это неудивительно, ведь легкая промышленность тут работает отлично. В этом году мы с мужем купили своим мамам джемперы, а они нам — свитеры. Не всем обновки пришлись по размеру, но особой проблемы не возникло: при покупке здесь принято сразу просить подарочную карту, чтобы одаряемый без проблем мог поменять вещь в любом магазине этой сети.

Чтобы выучить ребенка, придется раскошелиться

Не скрою, хорошее образование в Турции либо для умных, либо для богатых. В бесплатный садик можно попасть только с 4 лет и всего на 4 часа в день (с 8:00 до 12:00). Обычно при садике есть группы продленного дня, и за дополнительную плату можно продлить пребывание ребенка до 17:00. В частных школах придется платить за все — питание, школьную и спортивную форму, а еще с 1-го класса ребенок носит в школу с собой iPad и какие-то задания делает онлайн. Стоимость тут высчитается годовая, и, поверьте мне, она впечатляет (обычно от € 3 000 в год).

В роддомах активно практикуют кесарево сечение

В Турции рожают в частных клиниках. Цены на роды разные — от € 150 до € 3 000. Их стоимость частично покрывает обязательное государственное страхование. Здесь часто делают кесарево сечение. Это удобнее врачу, да и многие девушки боятся родов и сами просят сделать им операцию. Оплата больницы рассчитывается посуточно, поэтому после нормальных родов домой могут отпустить на следующий день, после операции — через сутки. Выписки тут тоже нет как таковой — встали и ушли.

Не все браки заключаются по любви

Сейчас в Турции довольно часто встречаются молодые пары, которые не скрывают свои отношения от родителей, путешествуют вместе, иногда снимают вместе квартиру (чаще всего это студенты, которые уехали из родного дома в другой город). Но в небольших городах таких вольностей себе не позволяют. Да и на востоке страны все еще сильны консервативные традиции: там женят кузенов по договоренности. При этом до свадьбы ни о каких свиданиях обычно даже речи не идет.

В последние годы здесь развивается медицинский туризм

Феномен медицины Турции состоит в том, что технологии и оборудование в лучших из здешних клиник находятся на уровне американских и европейских, а цены при этом ниже на 20–30 %. Чаще всего сюда едут, чтобы сделать пластическую операцию — увеличить грудь, подтянуть овал лица, сделать идеальный нос или губы. А еще на улицах Стамбула можно встретить мужчин со специальными повязками на голове. Это означает, что совсем недавно они побывали в клинике и сделали пересадку волос. Еще одна популярная здесь процедура — ботокс желудка. Это не хирургическое вмешательство, а уколы, которые нейтрализуют работу некоторых мышц, вследствие чего уменьшается аппетит.

Что сколько стоит в Турции

Чтобы спланировать бюджет при самостоятельном путешествии, потребуется учесть расходы по основным позициям. Давайте для примера возьмем стамбульский район Авджылар. Аренда виллы здесь составляет около € 1 000 в месяц, снять квартиру на такой же срок можно примерно за € 200. Аренда авто (среднего класса) — € 31 в сутки, а велосипеда — всего € 15. Продуктовая корзина на неделю обойдется в € 30 на человека. Чашка кофе стоит 78 центов, чашка чая — в 2 раза дешевле. Средний чек на человека за ужин в ресторане с видом на море и алкоголем — € 43, чек за ужин в пиццерии для местных — € 6. И не забудьте побывать в настоящем хаммаме. Многие из них — памятники истории. Например, Galatasaray Hamamı (на фото) построен в XV веке по приказу султана Баязида II. Знаменит этот хаммам еще и тем, что его посетил Джон Траволта, оставивший там € 100 на чай. Между городами комфортно передвигаться по железной дороге: здесь ходят вполне комфортные поезда, похожие на наши «Сапсаны». Первый и второй вагоны каждого состава отданы под бизнес-класс. Лучше покупать билеты именно в них: разница с экономом всего в 50 %, но тут лишь 16 мест, есть Wi-Fi, обед и каждые 30 минут развозят бесплатные напитки.

На рынках нужно не доверять и проверять

Турки умеют красиво говорить, угощать, делать «огромные» скидки, но и хитрости у них не отнять. Так что обязательно открывайте пакеты, которые тут тщательно запаковывают сразу после продажи. На рынках выбирайте фрукты и овощи сами: кладите все лучшее, это ваше право. Местные жители делают именно так, а гнилые помидоры могут швырнуть прямо в продавца.

По следам русской интеллигенции

В начале XX века публика в Стамбул прибывала хоть и интеллигентная, но чаще всего разоренная, гонимая революцией. Открылся кабак «Черная роза», там запел Вертинский. Турки, не понимая русских слов, млели от его оригинальных интонаций. Неподалеку можно было найти русский ресторан «Режанс», где подавали пирожки и борщ. Тут собиралась русская интеллигенция Стамбула. На этом фото я как раз стою возле «Режанса». Он закрыт с 2011 года, сейчас в его помещениях офисы. «Черная роза» тоже закрыта. Здания, где располагались эти заведения, можно найти на улице Истикляль, которая берет свое начало на площади Таксим.

Признаки настоящего жителя Турции

Вы можете с полным правом назвать себя настоящим турком, если: выпив послеобеденный кофе, вы тут же переворачиваете чашку, чтобы узнать, что готовит вам судьба;

при виде незваных гостей на пороге дома изображаете бурную радость, да так, чтобы гости поверили, что именно для них вы пекли свой фирменный кекс;

вы не опаздываете, а задерживаетесь (да и к чему все эти временные рамки?);

в кафе с друзьями не считаете, кто сколько съел и выпил, а вырываете друг у друга счет, приводя разные доводы, почему именно вы сегодня должны всех угощать;

за рулем не стесняетесь погудеть вдоволь, чтобы другим неповадно было (высунуться из окна и покричать тоже приветствуется);

йогурт для вас — это не десерт, а дополнение к любому горячему блюду; ⠀

вы целуетесь в щеку при встречах и прощаниях, даже если впервые видите человека.

Бонус: небольшое интервью с мужем

Сегодня муж согласился на мини-интервью, впервые в жизни и специально для вас. — Что для тебя любовь? ⠀

— Обожать, ценить и... уважать. — Говорят, что в жизни надо испытать все. Есть ли вещи, которые ты никогда пробовать не будешь?

— Я ни за что не буду пробовать «салат под шубой» (смеется), и еще какое-то желе с мясом есть отвратительное (про холодец. — Прим. авт.). Это совсем не моя тема, хоть я и считаю себя «человеком мира». — Какой ты видишь свою жизнь через 20 лет? ⠀

— Мои дети уже будут студентами. Я хочу много путешествовать по миру вместе с ними и моей красавицей-женой.

Интересно, а вы бы рискнули круто изменить свою жизнь и вступить в брак с человеком из другой страны?