15+ ярких доказательств того, что многое новое в макияже — это просто хорошо забытое старое
С одной стороны, можно сказать, что мода изменчива. Не успеешь привыкнуть к одним трендам, как на смену им уже приходят другие. С другой стороны, все мы знаем фразу о том, что все новое — это хорошо забытое старое. Как оказалось, когда речь идет о модном макияже, это утверждение оказывается очень даже правдивым. Если взглянуть на фотографии из прошлого, можно прийти к выводу, что многие актуальные сегодня тенденции практически копируют моду прошлых лет, а то и десятилетий.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие актуальные бьюти-тренды вовсе не новые, а хорошо забытые старые.
1. Макияж с глиттером вовсе не ноу-хау современных визажистов. Он появился в 60-х годах с легкой подачи Одри Хепберн
2. Еще в далекие 80-е Мадонна экспериментировала с глубоким smoky eyes. Сегодня на подиумах мы можем видеть похожие мотивы
3. Интенсивные голубые тени в сочетании с яркой помадой давно уже не в тренде? А вот и нет
4. Снова в моде ресницы, похожие на паучьи лапки. Совсем как у Твигги в конце 60-х
5. Если вы думали, что колор-блокинг в макияже — это тренд последних лет, то это не так. Тени безумных оттенков были в моде в 80-х
6. Помните помаду цвета фуксии из 90-х, которая делала губы похожими на конфетки? Она снова в тренде
7. Актуальный сегодня тренд «голое лицо», то есть «макияж без макияжа», появился благодаря Лив Тайлер еще в 90-х
8. Матовая помада появилась в нашей жизни в начале 90-х, затем с триумфом вернулась в XXI веке и, кажется, не собирается нас покидать
9. Широкие брови были в моде задолго до Кары Делевинь. Это доказывает естественный образ Брук Шилдс из 80-х
10. Визажисты отмечают, что сегодня в тренде «золотой» макияж. Как правило, в ход идут золотые тени для век и подводка. Это очень напоминает образ Шер 1987 года
11. В 90-х многие пользовались бесцветным блеском для губ. Сегодня эффект влажных губ нюдовых оттенков не менее актуален
12. Как ни странно, но интенсивные фиолетовые тени сегодня не считаются пережитком прошлого, а являются актуальным трендом
13. В 2021 году в моду вновь вошли «криминальные» губы. То есть классического ярко-красного оттенка. Визажисты назвали их в честь героини Умы Турман из «Криминального чтива»
14. Подзабытый рок-образ и гранж-макияж из 90-х, то есть густо подведенные глаза и много туши на ресницах, снова в тренде
15. Голубые акценты в макияже были популярными в 80-х. Например, принцесса Диана использовала небесно-голубую подводку. Сегодня трендсеттеры с удовольствием повторяют этот образ
16. В 90-х многие создавали эффект увеличенных губ. Для этого нужно было нарисовать контур губ карандашом, немного выходя за границы. Сейчас мы видим эту же тенденцию
17. Актуальные сегодня «мыльные» брови были популярны в далеком 1993 году. Правда, тогда они назывались просто пушистыми
18. Одна из знаковых деталей макияжа 90-х — это темная помада. Сегодня темные губы снова в тренде. Самые модные оттенки — слива и баклажан
19. Сияющая кожа стала одним из важнейших бьюти-трендов начала нулевых. В 2020 году тренд вернулся с названием «стеклянная кожа»
20. Акцентный румянец на щеках- это вовсе не привет из прошлого, а популярная тенденция в макияже. Визажисты предлагают использовать самые разные оттенки — от розового до персикового
А вам нравится возвращение модных трендов из прошлого? Какие из перечисленных приемов в макияже вы используете в жизни?
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