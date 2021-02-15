15+ ярких доказательств того, что многое новое в макияже — это просто хорошо забытое старое

С одной стороны, можно сказать, что мода изменчива. Не успеешь привыкнуть к одним трендам, как на смену им уже приходят другие. С другой стороны, все мы знаем фразу о том, что все новое — это хорошо забытое старое. Как оказалось, когда речь идет о модном макияже, это утверждение оказывается очень даже правдивым. Если взглянуть на фотографии из прошлого, можно прийти к выводу, что многие актуальные сегодня тенденции практически копируют моду прошлых лет, а то и десятилетий.