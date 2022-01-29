15+ японских школьных правил, которые заставляют даже местных недоумевать и охать

Япония — страна сюрпризов, которая не перестает сражать наповал иностранцев. Даже учеба в Стране восходящего солнца начинается вовсе не осенью: японские школьники садятся за парты в апреле, а заканчивают учебный год в марте. Но это не единственный занятный аспект японского образования.

Мы в AdMe.ru решили узнать побольше о том, как устроена жизнь японцев. А в конце вас ждет бонус, который лишний раз докажет, что в этой стране немало нетипичных школьных правил.

В Японии к начальной школе относятся ученики 1–6 классов. Каждый год классы перетасовываются, а учителя меняются местами, поэтому у учеников есть возможность ближе познакомиться с новыми людьми.

На протяжении 6 лет учащиеся носят одинаковые рюкзаки, которые называются «рандосэру». В самых консервативных школах все девочки носят красный рандосэру, а мальчики — черный. Но это цветовое правило соблюдается не везде.

Как рассказывают местные жители, многие первоклассники носят желтые шляпы, чтобы окружающие могли заметить их издалека.

В некоторых заведениях учащиеся отвечают за чистоту школы. После окончания занятий каждый класс убирает в своих кабинетах, а специальные дежурные моют уборные и приводят в порядок игровые площадки.

При входе в школу ученики оставляют уличную обувь в шкафчиках и надевают увабаки — специальные белые тапочки, которые носят все, вне зависимости от возраста и пола.

Если в школу приходят родители, они тоже должны разуться и переодеться в домашнюю обувь. Даже если за окном теплая и сухая погода.

После 6-го класса ученики переходят в среднюю школу, которая длится 3 года. Именно на этом этапе подавляющая часть японских школьников начинает носить обязательную форму.

Некоторым японским школьницам нельзя надевать колготки даже зимой, поскольку часть учебных заведений требуют, чтобы девочки носили юбки только с носками. Одна ученица даже пожаловалась на это несправедливое правило администрации школы, а в ответ услышала, что они относятся с пониманием к ее мнению, но совсем скоро девушка закончит обучение, поэтому ей нужно немного потерпеть.

Японские школы предъявляют строгие требования к внешнему виду учеников. Так, большинство школ запрещают мальчикам выбривать виски. В стенах школ такую стрижку могут носить только учителя.

Многие школы запрещают девушкам краситься. В некоторых заведениях в каждом классе даже есть бутылка с мицеллярной водой. Если учителя заметят накрашенную ученицу, они заставят ее смыть все с лица.

Почти половина учебных заведений требуют, чтобы девочки ходили с прямыми черными волосами. Если волосы не соответствуют стандартам, то ученице придется доказать, что она их не окрашивала и не завивала. Для этого надо показать «сертификат о натуральных волосах», подписанный родителями, и детские фотографии.

В старшей школе учатся с 10-го по 12-й класс. Чтобы перейти в 10-й класс, учащиеся должны сдать вступительные экзамены.

В расписании типичного старшеклассника есть обязательные и факультативные предметы. К обязательной дисциплине относится годовой курс домоводства, который готовит учеников к семейной жизни. Школьники учатся готовить, вести бюджет и обсуждают важность семьи.

Среди факультативных предметов иногда встречаются рыболовство и сельское хозяйство.

Помимо обязательных занятий почти половина старшеклассников ходит на подготовительные курсы, чтобы подготовиться к поступлению в университет.

Почти в каждой школе ежемесячно проводится утреннее общешкольное собрание, на котором выступает директор. Раньше ученики слушали напутственные речи стоя, но теперь они делают это, сидя на полу в определенной позе.

Некоторые японские учителя оценивают не только предметные знания, но и следят за тем, насколько качественно и правильно школьники ведут свои конспекты. Загвоздка в том, что учащиеся должны записывать информацию от учителя практически слово в слово. А преподаватели обычно не ждут отстающих.

Бонус: Проблемы могут возникнуть даже из-за ластика

«Дочь купила ластик в канцелярском магазине, но в японской школе им запретили пользоваться, потому что он не белый».