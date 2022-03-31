15+ выразительных ретрофото, которые расскажут о моде и стиле прошлых лет лучше любого эксперта

Изучать моду и стиль людей прошлых эпох можно не только листая старые журналы и посещая тематические выставки. Куда больше нам могут рассказать фотографии наших мам, пап, бабушек и дедушек, потому что именно обычные снимки демонстрируют всю правду без прикрас.

Мы в AdMe.ru и сами порой любим пересматривать старые фотографии, потому что в них есть особая магия и они умеют как нельзя лучше передавать дух прошлых эпох.

«— Воссоздала снимок бабушки 1955 года.

— Ого, а она умела одеваться!»

«— Мама — королева готики. Приблизительно 1975 год.

— Не хочу вас смущать, но ваша мама была очень горячей».

«Папа и я. Мехико, 1977 год»

«Эта фотография буквально кричит о бунтарских 80-х»

«Я на балу в честь Дня святого Валентина, 1969 год»

«Мой дедушка (второй слева) на семейном портрете, сделанном в 1930 году»

«3-летняя я явно не оценила, насколько крутым был этот наряд. 1989 год»

«Моя семья, наряженная мамой. Примерно 1974 год»

«1975 год. Мой папа и его двоюродный брат Ларри. Они выросли в Бронксе и участвовали в гонках»

«1947 год. Моя бабушка в 18 лет. Забавно, но она ни дня в жизни не носила брюк»

«— Моя мама в 1976 году.

— Ох уж эта шапка волос из 70-х»

«1986 год. Мы с лучшей подругой на выпускном 8-го класса в одинаковых платьях из журнала 17 Magazine»

«Мама в детском саду, 1969 год. Моя бабушка посещала курсы парикмахеров и любила оттачивать свои навыки на волосах ее дочек»

«Мои прекрасные бабушка и дедушка в день, когда они были признаны лучшей парой в 1950 году в старшей школе»

«Папа в белом смокинге со своим шафером в день свадьбы, 1979 год»

«— 1963 год. Моя бабушка и наш фамильный нос.

— Хороший нос. Пластика исказила представление людей о красоте».

«Мои мама и тетя в 1990 году»

«Мой дедушка в 50–60-х годах. Его машину снимали в фильме Хичкока „Страх сцены“, но дедушка не знал об этом и продал эту машину, чтобы жениться на моей бабушке»