15 выражений, в которых ошибаются даже те, кто был отличником по русскому языку

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В русском языке множество афоризмов и фразеологизмов на все случаи жизни. Многие любят произнести какую-нибудь крылатую фразу, дабы продемонстрировать свой ум. И важно знать значение таких выражений, чтобы употреблять их к месту. А уметь их правильно писать — отдельный вызов. В этой статье мы разберемся с устойчивыми выражениями, в которых многие допускают ошибки.

AdMe.ru провел небольшое исследование и выяснил, какие фразеологизмы неправильно пишут чаще всего.

1.

Есть правило, согласно которому наречия с первой частью «впол-» пишутся слитно. Например: слушать вполуха, смотреть вполглаза, танцевать вполноги.

2.

«Нараспашку» — это наречие. Если писать фразеологизм в 3 слова, получается, что вы используете его в значении существительного и выходит так: душа на что? — на распашку. Тут вспоминаем о правилах написания слитных наречий и о значении слова «распашка» — пахать, рыхлить землю для посева.

3.

Кажется, допустить ошибку тут просто невозможно. Но запросы в Google подтверждают, что ее делают многие. А ведь достаточно запомнить значение слова «рожон» — острый кол в наклонном состоянии острием вверх. Фразеологизм описывает неоправданный риск и действия, которые обречены на неудачу. А что же такое «ражон»? Это может быть шампур, вертел или что-то подобное. Чувствуете разницу?

4.

Зимой все ждут тепла. Особенно те, кто пишет фразеологизм так: «кануть в лето». Но речь идет не о времени года, ведь Лета — это одна из рек (вспоминаем Стикс) в подземном царстве Аида. «Кануть в Лету» — исчезнуть навсегда, бесследно.

5.

Как довести человека до белого каления? Укажите на популярность подобных запросов: что еще за «белое колено»? Мы не выдумываем, можете проверить, Google покажет. Фраза означает вывести из себя, разозлить до бешенства. Но почему «каления» и именно «белого»? Потому что такой цвет приобретает металл, когда его нагревают. Сначала он становится красным, после желтым, а при самых высоких температурах — белым.

6.

Смысл выражения знаком каждому. Давайте разберемся, что такое «просак». В словаре Даля сказано, что «просак» — это расстояние от прядильного колеса до саней, где крутится бечевка, и если туда попадут волосы или одежда, то их скрутит так, что не выберешься; другие источники утверждают, что это тупик. Когда-то фразу писали раздельно — «в просак», но позже слитное написание вытеснило этот вариант. Получается, что писать фразеологизм можно и слитно, и раздельно. Но лучше все-таки слитно.

7.

На привычном языке фразеологизм звучит так: «как вор ночью». Выражения «якотать в ночи» не существует. Разве что для тех, кто вкладывает в него смысл в духе «веселиться, петь ночи напролет».

8.

Тут все довольно просто: зеница — это зрачок. Зрачок чего? — ока. Это выражение из Библии, оно означает бережное отношение, отношение с особой заботой к кому-либо.

9.

Пишется раздельно. Его употребляют в качестве члена предложения для присоединения конструкций, уточняющих высказанную мысль. Соответствует по значению словосочетаниям «то есть, а именно».

10.

Вспоминаем правило русского языка: слова в предложении, которые можно заменить на синоним (например, «нечестный») и которые не имеют противопоставления, пишутся слитно. Если противопоставление есть — пишем раздельно. Например: умывальник в номере был не чистый, а грязный с налетом ржавчины.

11.

Существуют наречия и наречные сочетания, написание которых устанавливается в словарном порядке (определяется только письменной традицией). «Вдобавок» — одно из этих наречий. В орфографическом словаре (которым и регламентируется слитное или раздельное написание) их очень много. Например: взаймы, вмиг, вдоволь, вволю, вразлад.

12.

Тут все просто: слова «абиняк» не существует, а «обиняк» — это намек, иносказательный оборот речи. То есть говорить намеками.

13.

Это устойчивое сочетание, и здесь речи быть не может ни о каких щах и борщах. Кур — это петух, «ощип» — от глагола «ощипать». Выражение используют, говоря о человеке, который неожиданно попал в затруднительное положение, угодил в беду.

14.

Давайте просто запомним, что правильно будет так: «крокодиловы слезы». Фразеологизм используют для описания наигранного, неискреннего выражения эмоций. Психологи употребляют его как термин для обозначения поведения, когда человек имитирует состояние горя и отчаяния, а также может выдавить слезы.

15.