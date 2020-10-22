15 знаменитостей, которые взяли простую вещь и сделали из нее свою изюминку

Многие из нас не любят определенные части своего тела, стесняются носить очки или ломают голову над тем, как создать яркий, но невульгарный образ. В этом плане нужно брать пример со звезд, которые умеют выгодно преподнести что угодно, будь то перчатки, туфли или повязка для волос.

Мы в AdMe.ru покопались в фотоархивах и вычислили стильные детали, при помощи которых знаменитости разных годов прокачивали свой образ. В бонусах вы увидите отечественную певицу, превратившую простой предмет одежды в свою изюминку, и героиню сериала, которая ввела моду на туфли своего любимого бренда.

1. Фрида Кало — цветочная корона

Еще при жизни художница стала иконой стиля, а в 2012 году ее фотография попала на обложку журнала Vogue. Элементы культового образа Фриды — это многослойная одежда с вышивкой, броские этнические украшения и прическа с цветами. Красочные венки ассоциировалась у женщины с природой родной Мексики и служили противовесом мрачным мыслям.

2. Мэрилин Монро — светлый мех

В гардеробе главной блондинки Голливуда было полно полушубков, муфт, воротников и других аксессуаров, которые она смело комбинировала с любыми нарядами. Мэрилин просто надевала меховое манто поверх вечернего платья и блистала на всех красных дорожках. Кстати, накидка, в которой актриса появилась на двух премьерах, была продана на аукционе почти за $ 18 тыс.

3. Катрин Денев — туфли с металлической пряжкой

Фильм «Дневная красавица» прославил не только Катрин, но и туфли от Роже Вивье. Говорят, обувь раскрывала характер и душевное состояние героини, потому-то камера так часто останавливалась на ногах Денев. После выхода кино туфли вмиг стали популярными, а сама актриса до сих пор сотрудничает с брендом Roger Vivier.

4. Брижит Бардо — банты в волосах

В комедии «Вива, Мария!» девушка предстала перед зрителями с двумя черными бантами в волосах. Образ произвел фурор, а Бардо стала носить похожие прически в реальной жизни. Стилисты считают, что при помощи ленточек Брижит не пыталась выглядеть женственнее, а иронизировала над своим имиджем соблазнительницы.

5. Грейс Келли — ободок

Еще только начав встречаться с принцем Монако, Грейс стала выбирать более сдержанные наряды и украшать волосы элегантными ободками. А на заре семейной жизни Келли практически не расставалась с черной сумкой Hermes: прикрывала ею живот, чтобы скрыть от журналистов признаки беременности. Позже эту модель назвали в честь принцессы.

6. Майкл Джексон — белая перчатка

Практически все вещи, которые надевал король поп-музыки, становились культовыми. Но пальму первенства держит белая перчатка, в которой певец впервые вышел на сцену в 1983 году. Поговаривали, что при помощи этого аксессуара Майкл хотел привлечь внимание к движениям руки или спрятать витилиго. Сам Джексон на вопрос, почему перчатка одна, ответил: «Потому что это круче, чем две».

7. Айрис Апфель — гигантские очки

Эта невероятная 99-летняя женщина прославилась не столько своими достижениями на поприще дизайна интерьеров, сколько эпатажным имиджем. Апфель с детства выискивала на барахолках интересные оправы и всегда считала их модным аксессуаром. Свои очки она уж точно сделала трендовыми: многие люди специально ищут оправы «как у Айрис».

8. Джейн Биркин — плетеная корзина

В 80-х модный дом Hermes выпустил сумку Birkin, эскиз которой выбирала сама актриса. До этого девушка не могла найти подходящий аксессуар, поэтому повсюду ходила с корзинкой. В таких лукошках носят рыбу жители одной португальской деревушки, где Биркин и приобрела свою первую «сумку».

9. Леди Гага — обувь на огромной платформе

В клипе «Bad Romance» певица появилась в культовых «броненосцах» от дизайнера Александра Маккуина. Туфли на невообразимом 23-сантиметровом каблуке как нельзя лучше сочетались с экстравагантным стилем Леди Гага. Девушка быстро это поняла и с тех пор не перестает удивлять публику выбором обуви: чего только стоят ее «мясные» ботинки или лаковые ботильоны на заоблачной платформе.

10. Карл Лагерфельд — перчатки без пальцев

Дизайнер не просто носил сетчатые митенки и байкерские перчатки, а сделал их частью своего имиджа. Он считал, что так его пальцы выглядят длиннее, а сам он — влиятельнее. По другой версии, в детстве мать сказала Карлу, что у него некрасивые руки, вот он и маскировал их, даже когда вырос.

11. Элтон Джон — экстраординарные очки

Певец ввел моду на оправы в форме звезд и сердец, а в его личной коллекции уже больше 250 тыс. пар очков. Прятать глаза за стеклянными линзами Элтон начал еще в 13 лет, потому что так делал его кумир — легендарный исполнитель рок-н-ролла Бадди Холли. Правда, у того действительно было плохое зрение.

12. Курт Кобейн — шерстяной кардиган

Лидер группы Nirvana не придавал особого значения внешнему виду, предпочитая носить мешковатые джинсы и старые футболки. Но зеленый кардиган, в котором Курт появился на шоу MTV Unplugged, стал легендарным. Недавно кто-то приобрел его за $ 334 тыс., и кардиган Кобейна стал самой дорогой кофтой, проданной на аукционе.

13. Джон Леннон — круглые очки

Джон с детства страдал от близорукости, но впервые надел очки только на съемках фильма «Как я выиграл войну». Со временем он нашел свою модель, полюбил золотые оправы и начал экспериментировать с тонировкой стекол. В 31 год музыканту уже нужны были линзы в —8,25 и —7,5 диоптрии, а без очков он практически не видел гитару.

Бонус № 1: Алла Пугачева — платья-разлетайки

В 70-х годах модельер Вячеслав Зайцев создал платье-балахон для фильма «Женщина, которая поет». Благодаря свободному крою оно не сковывало движений и скрывало недостатки фигуры. Позже Пугачева сделала «разлетайки» своей визитной карточкой, но сильно укоротила их длину, что очень не понравилось Зайцеву. Лишь недавно примадонна российской эстрады отказалась от бесформенных балахонов и сменила стиль на более молодежный.

Бонус № 2: Кэрри Брэдшоу — туфли Manolo Blahnik

Синие лодочки с серебристой пряжкой сыграли важную роль в сериале «Секс в большом городе», ведь именно в них героиня Сары Джессики Паркер выходила замуж. Однажды Кэрри Брэдшоу даже сказала грабителю: «Возьмите мою сумку, кольцо и часы, но, прошу, не забирайте мои Manolo!» Эти туфли давно стали культовыми, их любят голливудские звезды и члены британской королевской семьи. Принцесса Диана дополнила черными лодочками Manolo Blahnik свое знаменитое «платье мести», а Меган Маркл выбрала бежевую модель для фотосессии с новорожденным сыном.