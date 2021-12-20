15 вопросов с подвохом, которые могут поставить в тупик даже отличника. Но точно не вас

Прошло достаточно много времени с момента нашего последнего школьного звонка, и мы уже позабыли многое, чему пытались научить нас наши любимые учителя. Но вот мы смотрим очередную телевикторину или интеллектуальное шоу, как вдруг, неожиданно для себя, вспоминаем ответы на вопросы, которые так старательно зубрили на уроках географии, биологии и физики.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть наши школьные конспекты, чтобы вытащить из них несколько каверзных вопросов. Уверены, что вам не составит труда на них ответить.

1. На каком континенте жили австралопитеки?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Neanderthal-Museum, Mettmann / Wikimedia Commons

2. Какая страна является родиной тюльпанов?

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3. Может ли морская свинка плавать?

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4. Какая страна называется так же, как залив рядом с ее берегом в Атлантическом океане?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Ralf Roletschek / roletschek.at / GNU Free Documentation License / Wikimedia Commons

5. Есть ли у пингвинов колени?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Ben Tubby / Wikimedia Commons

6. Какой по счету планетой является Плутон?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Alex Parker / Wikimedia Commons

7. Столица какого европейского государства расположена сразу на трех островах?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © European Commission / Wikimedia Commons

8. На Мальте левостороннее или правостороннее движение?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Корниенко Виктор / Wikimedia Commons

9. Является ли немецкий национальным языком Намибии?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Freddy Weber / Wikipedia

10. Назовите официальную столицу островного государства Науру.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Courtesy: U.S. Department of Energy's Atmospheric Radiation Measurement Program / Wikipedia

11. На всех ли континентах Земли есть реки?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Joe Mastroianni, National Science Foundation / Wikimedia Commons

12. Сколько месяцев в году содержат 28 дней?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © NASA/Apollo 17 crew; taken by either Harrison Schmitt or Ron Evans / Wikimedia Commons

13. Верно ли утверждение, что день на Венере длится дольше года?

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14. В какой стране деньги названы в честь птицы?

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15. Можно ли сложить пополам лист бумаги формата А4 более 7 раз?

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Подробные ответы

1. Австралопитеки (слово образовано от латинского australis — «южный» и древнегреческого πίθηκος — «обезьяна») — род ископаемых высших приматов, живших около 4,2 млн лет назад в Восточной Африке. 2. Выращивать тюльпаны начали в Иране (Персия) приблизительно в Х веке. 3. Морские свинки (часто называемые гвинейскими свинками), несмотря на название, не связаны ни с семейством свиней, ни с Гвинеей, а также не являются морскими животными. Они хорошо плавают, хотя не любят воду и нечасто нуждаются в купании. 4. Мексиканский залив — внутреннее море западной части Атлантического океана, на юге и юго-западе ограниченное побережьем Мексики. 5. У пингвинов действительно есть колени. А причина, по которой их ноги кажутся короткими, заключается в том, что большая часть их бедра закрыта густыми перьями. 6. Первоначально Плутон считали 9-й классической планетой, но с 2006 года он считается карликовой планетой и крупнейшим объектом пояса Койпера. 7. Копенгаген — столица и самый крупный город Дании — располагается на трех островах: Зеландия, Слотсхольмен и Амагер. 8. Движение в республике Мальта левостороннее. 9. Немецкий язык в Намибии признан одним из национальных языков. 10. Науру является самым маленьким островным государством и одной из двух стран мира (наряду со Швейцарией), не имеющих официальной столицы. 11. На всех континентах, даже в Антарктиде, существуют реки. Например, Оникс — самая длинная река Антарктиды. 12. Месяц — единица измерения времени, связанная с обращением Луны вокруг Земли. Общее количество дней в месяце может быть и 28, и 29, и 30, и 31. 13. Венера имеет самый длинный период вращения вокруг своей оси из всех планет Солнечной системы — 243 земных дня, что соответствует одним венерианским суткам. Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 224,7 земного дня, что соответствует одному венерианскому году. Выходит, что венерианский день длится дольше, чем венерианский год. 14. Денежная единица Гватемалы — кетсаль (кетсал, кетцаль) — получила свое название в честь птицы кетцаль, считающейся национальным символом. 15. Лист обычной бумаги формата А4 можно сложить пополам не более 7 раз без применения каких-либо технических хитростей. Трудность заключается в постоянно увеличивающейся толщине конструкции. Если вы сложите один и тот же лист 7 раз пополам, его толщина будет равна 128 листам.

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