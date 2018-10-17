15 вопросов о поведении в интернете, которые могут спасти жизнь вашему ребенку

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По данным исследования, проведенного «Лабораторией Касперского», 56 % российских детей имеют постоянный доступ к сети. Но дети есть дети, и умение мастерски пользоваться гаджетами не мешает им проявлять свойственную их возрасту беспечность в том, что касается вопросов безопасности. А ведь на просторах интернета угроз не меньше, чем в темной подворотне. Например, согласно опросам, 1 из 6 подростков, имеющих доступ к сети, сталкивается с попытками наладить общение со стороны незнакомцев и признает эти контакты пугающими и неприятными. Естественно, каждый ответственный родитель должен убедиться в том, что его чадо хотя бы в теории знает меры предосторожности при нахождении в режиме онлайн и стратегии поведения в различных неоднозначных ситуациях.

AdMe.ru собрал несколько вопросов для ваших детей, по ответам на которые вы сможете судить о том, насколько сознательно они относятся к интернету и тем рискам, которые он несет.

Чек-лист

1. Письмо, которое пришло на твой почтовый ящик, содержит ссылку или файл. Как ты с ним поступишь? 2. К тебе в контакт-лист (в Skype, социальной сети, мессенджере и т. п.) попросился кто-то, кого ты не знаешь. Что ты сделаешь? 3. Как ты назовешься при регистрации на форуме? 4. Знакомый вызвался помочь тебе разобраться с почтовой программой и просит тебя назвать пароль от почтового ящика, чтобы установить необходимые настройки. Что ты сделаешь? 5. Ты долго общаешься с одним из форумчан, и он предлагает тебе встретиться. Какое место для личного знакомства ты предпочтешь: парк, кино или кафе?

6. Один или несколько онлайн-собеседников критикуют тебя, часто переходят на оскорбления, всячески переиначивают и высмеивают твои слова. После общения с ними надолго остается неприятный осадок. Что ты предпримешь? 7. Многие из твоих собеседников, даже те, кого ты знаешь лично как воспитанных и культурных, позволяют себе в интернете другой стиль общения, допускающий нападки, ругательства, употребление ненормативной лексики и т. п. Тебе это неприятно или ты, напротив, готов их поддержать и считаешь, что в сети можно вести себя более свободно и раскованно? 8. Один из твоих виртуальных знакомых обещает тебе некую выгоду (покупку престижного гаджета с огромной скидкой, крупный выигрыш и т. п.), но для этого просит выведать информацию с банковских карт родителей или с их паспортов. Воспользуешься ли ты его предложением? 9. При общении в интернете кто-то просит твой номер телефона. Ты дашь его? И если да, то кому? 10. Ты часто обмениваешься со своими друзьями интересными ссылками, но замечаешь, что один из них концентрируется на какой-то одной тематике (онлайн-игры, лотереи с обещанием крупного выигрыша, улучшающие настроение препараты, сайты с депрессивными статьями и т. п.). Как ты себя с ним поведешь дальше? 11. Какую фотографию ты скорее выберешь в качестве аватарки: свой портрет или семейное фото из отпуска? 12. Как часто и в разговоре с кем ты используешь веб-камеру? 13. Помнишь ту занятную песню, что мы слушали вчера по радио? Может, скачаешь? 14. В интернете написали, что теперь родители по закону должны купить ребенку собаку, как только ему исполнится 10 лет. Представляешь? Что скажешь на это? 15. Что ты выберешь: посидеть в интернете или с друзьями в кафе? (Посмотреть в кино новый фильм, сходить на пикник, поиграть в футбол — в зависимости от интересов ребенка.)

Ответы на вопросы

1. Письма с подозрительных адресов, в первую очередь спам, следует сразу удалять не читая. Если адресант известен, то перед переходом по ссылке нужно прочитать название сайта, на который она ведет, а файл — проверить антивирусом. К сожалению, компьютер даже знакомого человека может быть заражен вредоносной программой и нести угрозу. 2. Нельзя заносить чужаков в списки друзей и контактов. Если под странным именем скрывается какой-то знакомый, он наверняка выразит при реальном общении свое намерение добавиться друг к другу или недоумение по поводу твоего молчания на его запрос, и ситуация быстро разрешится. 3. При создании аккаунтов в интернете по возможности следует избегать использования своего реального имени или его частей, даты рождения и другой личной информации. Лучше всего выбрать такой ник, который не позволит определить ни половую принадлежность, ни возраст. 4. Свои пароли нельзя выдавать никогда и никому, о чем бы ни шла речь, будь то почтовый сервис, регистрация на форуме, аккаунт в социальной сети и т. д. Никогда и никому! 5. Никакое! Интернет-друзья могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают, поэтому переносить встречи с ними в реал категорически нельзя. А если в ответ на отказ от личного знакомства следуют настойчивые просьбы, угрозы, обещания подарков и денег, надо немедленно прекратить общение и рассказать о странном типе родителям. 6. Такое явление не редкость и даже получило свое название — кибербуллинг (травля в интернете). Попытки наладить общение с теми, кто в нем участвует, обречены на провал, так как такие люди изначально нацелены на разжигание конфликта. Любое общение, которое приносит негативные эмоции, нужно сразу прекращать без объяснений и оправданий, а агрессивных собеседников — заносить в черный список (исключать из друзей, блокировать, удалять из контактов и т. д.). 7. Нормы поведения в виртуальном мире не должны отличаться от принятых в реальности. На просторах интернета необходимо вести себя абсолютно так же, как в жизни: никому не грубить, не сквернословить, оставаться вежливым и доброжелательным по отношению к другим пользователям. 8. Это мошенничество чистой воды. Надо приучить ребенка к мысли, что все данные, касающиеся денег, зарплат, счетов и прочих аспектов, связанных с финансами, — запретная тема для обсуждения где-либо, кроме как в кругу семьи. 9. Номер телефона — такая же сугубо личная информация, как Ф. И. О. и паспортные данные, и раздавать его направо и налево очень опасно по многим причинам. Начиная с того, что номер можно использовать для финансовых махинаций, и заканчивая тем, что это самый легкий способ наладить общение с ребенком, чреватое куда более серьезными рисками. 10. Интернет — пристанище преступников всех мастей, и, к сожалению, их цели могут не ограничиваться финансовым мошенничеством, а вести к еще более опасным последствиям: игровой, алкогольной и наркотической зависимости, развитию суицидальных наклонностей, вовлечению в преступную деятельность и т. п. 11. Самое правильное — избегать публикации в сети реальных фотографий и себя, и своих близких. Незнакомые люди могут найти им массу неприятных, а то и преступных применений. Высылать фото кому бы то ни было тоже категорически недопустимо. А на аватарку можно поставить собственный рисунок или портрет любимого персонажа. 12. Использовать веб-камеру можно только при общении с друзьями. Важно, чтобы посторонние люди не имели возможности видеть ребенка, особенно учитывая то, что разговор может быть записан. 13. Нужно объяснить ребенку, что музыка, игры, программы являются продуктами труда других людей, а их копирование считается плагиатом, то есть преступлением. Помимо морально-нравственного воспитания, это станет косвенной защитой от просмотра и скачивания не только незаконного, но и вредоносного контента. 14. Правильный ответ: нельзя верить всему, что написано в интернете. С самого начала учите ребенка с сомнением относиться к информации, опубликованной в сети, всегда проверять ее по достоверным источникам и не стесняться обратиться за советом к взрослым. 15. Предпочтение интернету должно насторожить: даже если речи о серьезной зависимости еще не идет, в любом случае, виртуальное присутствие может негативно отражаться на коммуникативных навыках ребенка и наносить урон его способности к общению в реальной жизни.

Даже если ваш ребенок правильно ответил на все вопросы, не стоит терять бдительность. Чтобы минимизировать число рисков, которым он подвергается в интернете, со своей стороны: контролируйте время нахождения ребенка в сети;

используйте средства родительского контроля в виде специального ПО, дополнительных настроек и услуг провайдеров;

используйте детские браузеры и поисковые машины типа MSN Kids Search;

заведите семейный электронный ящик, чтобы не позволять детям иметь собственные почтовые адреса;

заключите «Семейное соглашение» — документ, в котором будут прописаны все права и обязанности каждого пользователя из числа членов вашей семьи. Но главное — стремитесь создать настолько доверительные отношения с ребенком, чтобы всеми своими ожиданиями, достижениями и неприятностями, связанными с интернетом, он в первую очередь делился с вами. Тогда интернет с гораздо большей вероятностью превратится из источника угроз в полезный инструмент для развития и образования.

А как лично вы регулируете отношения своего ребенка с интернетом? А может, вы и вовсе считаете эти риски преувеличенными? Поделитесь с нами своими идеями на этот счет!