15 вопросов, на которых могут засыпаться даже преподаватели литературы. А вот вы, надеемся, нет

Нет такого умника, которого нельзя было бы поставить в тупик заковыристым вопросом. И это подтверждают многочисленные тесты на знание различных предметов из школьной программы. Их результаты мало соотносятся с нашим реальным уровнем образованности, но все равно ведь приятно убедиться, что не зря столько лет штаны за партой протирали.

Мы в AdMe.ru решили попробовать переиграть вас на литературном поле и, изрядно покопавшись в источниках, нашли вроде бы простые вопросы, ответы на которые не сразу приходят в голову. А проверить себя можно в конце статьи.

1. Что общего у Пиноккио, барона Мюнхгаузена и Оловянного солдатика?

2. С какого возраста начинается и когда заканчивается «бальзаковский возраст»?

3. С какой планеты прилетели на Землю захватчики из «Войны миров»?

4. Как звали отца принца Гамлета?

5. В честь какой героини русского романа назван научный принцип, описывающий ситуации, успех в которых зависит от одновременного стечения множества обстоятельств?

6. Есть версия, что в рукописи романа Дюма «Три мушкетера» одного из героев звали Натаниэль. Кто бы это мог быть?

7. Какой из великих русских романов мог бы называться «Все хорошо, что хорошо кончается», если бы автор не придумал ему более лаконичное заглавие?

8. В какой книге можно прочесть про Аладдина, Синдбада и Али-Бабу?

9. Буцефал, Росинант, Инцитат — какая кличка из этих принадлежала коню Дон Кихота?

10. Что предлагал сделать Франсуа Рабле тем людям, которые не желают смотреть на дураков?

11. В первой книге о приключениях Робинзона Крузо герой застрял на необитаемом острове. А где разворачиваются его приключения во второй части романа?

12. В каком из величайших романов XX века можно найти предложение из 3 687 слов — самое длинное из когда-либо напечатанных на тот момент в художественной литературе?

13. Героиня какого детективного бестселлера XXI века, по словам самого автора, это то, что могло бы вырасти из Пеппи Длинныйчулок?

14. Какой европейский писатель XIX века был настолько любим, что в 1900 году его поклонники скинулись и купили ему небольшой замок?

15. Эдгар Алан По при написании одного из самых знаменитых своих стихотворений думал, не вставить ли в него сову или попугая. В пользу кого был сделан выбор?

Ответы

1. Все 3 героя в какой-то момент были проглочены рыбой. Пиноккио попадает внутрь акулы, в 8-й главе своих приключений барон Мюнхгаузен также очутился внутри неизвестной рыбины, и в ту же ситуацию попадает оловянный солдатик из сказки Андерсена. 2. От 30 до 40. Выражение появилось после выхода книги писателя Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя женщина». 3. Первая часть романа так и называется — «Прибытие марсиан». 4. Отца Гамлета звали также Гамлетом. Об этом упоминается в первом акте первой сцены трагедии. Горацио говорит: Покойный наш король,

Чей образ нам сейчас являлся, был,

Вы знаете, норвежским Фортинбрасом,

Подвигнутым ревнивою гордыней,

На поле вызван; и наш храбрый Гамлет —

Таким он слыл во всём известном мире —

Убил его...



Поскольку упоминаются события, в которых герой пьесы не мог принимать участие, понятно, что речь идет о его отце. 5. Принцип Анны Карениной был выведен из фразы, с которой начинается великий роман: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 6. По некоторым данным, Натаниэлем Дюма хотел назвать храброго гасконца, но позже отказался от этого имени и д’Артаньян остался безымянным. 7. Толстой примерял к своему великому роману «Война и мир» несколько названий: «1805 год», «Все хорошо, что хорошо кончается» и «Три поры». 8. Неверным будет ответ: «В книге арабских сказок». Дело в том, что «Тысяча и одна ночь» — книга, в которой можно найти всех этих героев, — это сборник ближневосточных новелл, составленный разными авторами. Истории про Али-Бабу и Аладдина были добавлены Антуаном Галланом и записаны им со слов сирийского рассказчика. 9. Лошадь Дон-Кихота звали Росинантом, коня Александра Македонского — Буцефалом, а любимого скакуна императора Калигулы, которого тот намеревался ввести в сенат и дать ему звание консула, — Инцитатом. 10. Автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» писал: «Если ты не желаешь видеть дураков, прежде всего разбей свое зеркало». 11. Во второй части романа под названием «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» действие в основном происходит в Китае и России. 12. В XX веке ирландский писатель Джеймс Джойс в своем модернистском романе «Улисс» сумел составить предложение из 3 687 слов. В 2019 году Люси Эллманн попала в шорт-лист Букеровский премии с романом «Утки, Ньюберипорт». Весь роман — это практически одно предложение, в котором 426 100 слов. 13. Автор трилогии о журналисте Микаэле Блумквисте и девушке-хакере Лисбет Саландер в своем интервью признавался, что его героиня — это то, какой он представляет выросшую Пеппи Длинныйчулок. 14. В 1900 году комитет, занимавшийся творческим юбилеем Генрика Сенкевича, приобрел в собственность, а затем подарил литератору небольшой замок в Облегореке. Сейчас там находится музей писателя. 15. Создавая свое произведение «Ворон», Эдгар Алан По задумывался о том, не использовать ли в нем попугая или сову.