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15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире

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Каждый день в мире моды появляется что-то новое, а кутюрье и влиятельные fashion-блогеры не перестают нас удивлять. Но бывает и так, что старые тенденции вновь становятся актуальными. Даже если им уже не один десяток лет.

Мы в AdMe.ru изучили последние тренды подиумов и ассортимент мировых бутиков и узнали, какие распространенные в СССР вещи стали сегодня мечтой каждой стильной девушки.

1. Резиновые сапоги

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Jerry Tavin / Everett Collection / East News, © Invision / Invision / East News

Редкая советская женщина обходилась без этой практичной и неубиваемой обуви. А сегодняшний тренд на удобство и комфорт породил новую волну интереса к резиновым сапогам. Многие американские и европейские бренды предлагают широкий ассортимент различных моделей из современных материалов.

2. Шапка-ушанка

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Девчата / «Мосфильм», © Tracey / flickr

Такую меховую шапку, которую можно увидеть на Тосе, героине известного фильма «Девчата», носили многие женщины в СССР. Сегодня интерес к этому мягкому и теплому головному убору вернулся.

3. Макраме

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Courtesy of The Land of Lost Content Collection / Mary Evans Picture Library / East News, © Pavlo_Bagmut / Photoshot / East News

В свое время такая техника вязания, как макраме, пользовалась большой популярностью, а выпуски журнала Burda с соответствующими схемами раскупали на ура. Сейчас такие вещи вновь на гребне моды: ажурные вязаные платья и топы стали хитом мировых подиумов.

4. Сумки-корзинки

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Wicker Paradise / flickr

Пластиковые сумки с перфорацией были широко распространены в Советском Союзе. Этот тренд подхватили современные бренды. Похожие модели, но из других материалов, будь то кожа или кожзам, сегодня часто можно встретить в модных коллекциях.

5. Кубанка

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Ирония судьбы, или С легким паром! / «Мосфильм», © Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Барбара Брыльска щеголяла в фильме «Ирония судьбы» в объемной меховой шапке. На подобные модели, которые были широко распространены в Советском Союзе, сейчас обратили внимание европейские кутюрье.

6. Дубленка

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Сталкер / «Мосфильм», © pxfuel

Кажется, в Советском Союзе не было ни одного человека, который бы не слышал о дубленке. Сейчас куртки и пальто из овчины, натуральной или искусственной, снова входят в моду.

7. Отложные воротники

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Мэри Поппинс, до свидания / «Мосфильм», © PacificCoastNews / BWP Media / East News

Советские модницы любили носить платья и блузки с отложными воротниками как в будни, так и в праздничные дни. Сегодня этот аксессуар снова актуален и пользуется популярностью у европейских женщин.

8. Телогрейка

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Девчата / «Мосфильм», © marfastance.com

Телогрейка была незаменимым спутником советских женщин для походов «на картошку» и зимних занятий спортом. А сегодня эта практичная вещь стала актуальным модным трендом.

9. Платок с цветочным узором

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Любовь и голуби / «Мосфильм», © peapkx

Этот старинный аксессуар получил на Западе милое название «бабушка». Но, как подсказывают современные тренды, он подойдет и юным девушкам. Сегодня такой платок модно завязывать в стиле Грейс Келли.

10. Ковры на стенах

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© shutterstock, © shutterstock

Кажется, нет такого человека, у которого не завалялась бы парочка фотографий с советских времен, где родственники запечатлены на фоне настенного ковра. Эта знаковая вещь сейчас снова входит в моду: особенно популярны небольшие коврики.

11. Вещи «в елочку»

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Courtesy Everett Collection / EvEAST NEWS, © pickpik

Пальто с геометрическим узором в виде треугольников были широко распространены на территории Советского Союза. Сегодня этот стильный принт получил вторую жизнь: его используют также и для оформления интерьеров.

12. Ковровые сумки

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Unknown author / wikimedia

Богато расшитые сумки разных форм и размеров были в почете у советских женщин. Ковровые сумки сейчас переживают второе рождение на волне интереса к бохо.

13. Лоферы с носками

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Карнавал / Киностудия имени М. Горького, © PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Героиня Ирины Муравьевой в фильме «Карнавал» задала нарядный и практичный тренд: классические ботинки в английском стиле в сочетании с носками. Сегодня это одна из ведущих модных тенденций.

14. Водолазка с сарафаном

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© Служебный роман / «Мосфильм., © Jamie / flickr

Это сочетание можно было наблюдать как на киноэкранах, так и в обычной жизни. Под сарафаны из плотной ткани надевали водолазки, гладкие или кружевные. Сейчас этот винтажный тренд подхватили европейские модники.

15. Авоська

15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире
© shutterstock, © shutterstock

Без авоськи не обходился ни один поход в магазин за продуктами в Советском Союзе. Сегодня эта полезная вещь снова активно используется в повседневном обиходе. Эту удобную сумку включили в свой ассортимент многие экологичные бренды.

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