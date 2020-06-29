15 вещей советских времен, которые внезапно стали дико популярными во всем мире

Каждый день в мире моды появляется что-то новое, а кутюрье и влиятельные fashion-блогеры не перестают нас удивлять. Но бывает и так, что старые тенденции вновь становятся актуальными. Даже если им уже не один десяток лет.

Мы в AdMe.ru изучили последние тренды подиумов и ассортимент мировых бутиков и узнали, какие распространенные в СССР вещи стали сегодня мечтой каждой стильной девушки.

1. Резиновые сапоги

Редкая советская женщина обходилась без этой практичной и неубиваемой обуви. А сегодняшний тренд на удобство и комфорт породил новую волну интереса к резиновым сапогам. Многие американские и европейские бренды предлагают широкий ассортимент различных моделей из современных материалов.

2. Шапка-ушанка

Такую меховую шапку, которую можно увидеть на Тосе, героине известного фильма «Девчата», носили многие женщины в СССР. Сегодня интерес к этому мягкому и теплому головному убору вернулся.

3. Макраме

В свое время такая техника вязания, как макраме, пользовалась большой популярностью, а выпуски журнала Burda с соответствующими схемами раскупали на ура. Сейчас такие вещи вновь на гребне моды: ажурные вязаные платья и топы стали хитом мировых подиумов.

4. Сумки-корзинки

Пластиковые сумки с перфорацией были широко распространены в Советском Союзе. Этот тренд подхватили современные бренды. Похожие модели, но из других материалов, будь то кожа или кожзам, сегодня часто можно встретить в модных коллекциях.

5. Кубанка

Барбара Брыльска щеголяла в фильме «Ирония судьбы» в объемной меховой шапке. На подобные модели, которые были широко распространены в Советском Союзе, сейчас обратили внимание европейские кутюрье.

6. Дубленка

Кажется, в Советском Союзе не было ни одного человека, который бы не слышал о дубленке. Сейчас куртки и пальто из овчины, натуральной или искусственной, снова входят в моду.

7. Отложные воротники

Советские модницы любили носить платья и блузки с отложными воротниками как в будни, так и в праздничные дни. Сегодня этот аксессуар снова актуален и пользуется популярностью у европейских женщин.

8. Телогрейка

Телогрейка была незаменимым спутником советских женщин для походов «на картошку» и зимних занятий спортом. А сегодня эта практичная вещь стала актуальным модным трендом.

9. Платок с цветочным узором

Этот старинный аксессуар получил на Западе милое название «бабушка». Но, как подсказывают современные тренды, он подойдет и юным девушкам. Сегодня такой платок модно завязывать в стиле Грейс Келли.

10. Ковры на стенах

Кажется, нет такого человека, у которого не завалялась бы парочка фотографий с советских времен, где родственники запечатлены на фоне настенного ковра. Эта знаковая вещь сейчас снова входит в моду: особенно популярны небольшие коврики.

11. Вещи «в елочку»

Пальто с геометрическим узором в виде треугольников были широко распространены на территории Советского Союза. Сегодня этот стильный принт получил вторую жизнь: его используют также и для оформления интерьеров.

12. Ковровые сумки

Богато расшитые сумки разных форм и размеров были в почете у советских женщин. Ковровые сумки сейчас переживают второе рождение на волне интереса к бохо.

13. Лоферы с носками

Героиня Ирины Муравьевой в фильме «Карнавал» задала нарядный и практичный тренд: классические ботинки в английском стиле в сочетании с носками. Сегодня это одна из ведущих модных тенденций.

14. Водолазка с сарафаном

Это сочетание можно было наблюдать как на киноэкранах, так и в обычной жизни. Под сарафаны из плотной ткани надевали водолазки, гладкие или кружевные. Сейчас этот винтажный тренд подхватили европейские модники.

15. Авоська

Без авоськи не обходился ни один поход в магазин за продуктами в Советском Союзе. Сегодня эта полезная вещь снова активно используется в повседневном обиходе. Эту удобную сумку включили в свой ассортимент многие экологичные бренды.