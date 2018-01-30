15 вещей с сомнительной ценностью, которые люди продали за большие деньги

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Купить картину и повесить ее на стену — обычное дело. А вот купить картину, которая существует лишь в воображении художника, — это странно. Подобные экспонаты можно приобрести в Музее невидимого искусства в Нью-Йорке. И хоть насладиться ею вы сможете только через описание художником его впечатлений от собственного шедевра, зато точно будете знать, что купили оригинал.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на 15 странных вещей с сомнительной ценностью, за которые кто-то заплатил большие деньги.

15. Беспорядок за $ 4 млн

Мечта любого подростка — продать беспорядок в своей комнате. Британской художнице Трейси Эмин в этом плане невероятно повезло. В 1999 году она провела несколько дней в кровати в период глубокой депрессии из-за трудностей в отношениях, а затем на аукционе продала эту инсталляцию из мусора и отходов, которую назвала просто «Моя кровать» (My Bed), Чарльзу Саатчи за $ 150 тыс. Он, в свою очередь, перепродал ее за $ 4 млн как символ суицидальной депрессии.

14. Вода за $ 455

В 1977 году предприимчивые ассистенты Элвиса Пресли после его концерта в Северной Каролине продали недопитый им стакан воды за $ 455. На тот момент это была колоссальная сумма. Интересно, как долго владелец экспоната наслаждался покупкой, ведь там было всего несколько капель, которые могли испариться еще во время аукциона.

13. Волосы за $ 1 млн

В 2007 году Бритни Спирс эпатировала публику и побрилась налысо. Владельцы парикмахерской, где Бритни оставила свою шевелюру, решили выручить за нее не менее $ 1 млн, выставив волосы на торги. В объявлении также анонсировалась возможность приобрести заколки, зажигалку и жестяную банку от энергетика, которые Бритни оставила в парикмахерской. Сомнительные сокровища.

12. Веселье за $ 3 000

4 веселых австралийца на аукционе eBay продали свое время. Они предложили купить выходные в своей компании за $ 3 000. В программу мероприятия входили «пиво, закуски и отличная беседа». Неплохая идея для студенческого стартапа — собрать самых веселых одногруппников и «подрабатывать» по выходным.

11. Шары для гольфа за $ 1 400

Нет, ими не играл какой-нибудь знаменитый гольфист. Их всего лишь проглотил питон. Бедолагу прооперировали, а шары продали за 1 400 австралийских долларов. Любопытно, как людям в голову приходят идеи о таких продажах? И еще любопытнее, кто покупает подобное.

10. Сэндвич за $ 28 тыс.

В 2004 году мир увидел надкушенный бутерброд с сыром, про который Диана Дайзер забыла на 10 лет, а плесень на нем нарисовала образ Девы Марии. За подобное «искусство» выложили $ 28 тыс. Это вам не квадратные арбузы выращивать!

9. Салфетка за $ 5 300

На этот раз с аукциона ушел бумажный носовой платок Скарлетт Йоханссон, который она использовала по назначению на телевизионном шоу The Tonight Show. Салфетку поместили в пластиковый пакет и выставили на аукцион, где выручили $ 5 300. Для чего она нужна анонимному покупателю, неизвестно.

8. Картина за $ 10 тыс.

В 2011 году за $ 10 тыс. была продана картина «Свежий воздух», которая существует только в воображении художника. Нет, серьезно, в мире есть организация под названием «Музей невидимого искусства», которая продает произведения, существующие исключительно в голове художника. Деньги из воздуха, иначе и не назовешь.

7. Место для рекламы за $ 10 тыс.

Стать уникальным человеком проще, чем кажется. Жительница Юты Кари Смит продала за $ 10 тыс. необычное место для рекламы — свой лоб. Этим воспользовалась всем известная компания GoldenPalace.com. Теперь адрес сайта навсегда вытатуирован у нее на лице. Интересно, Кари участвовала в выборе размера и типа шрифта для пожизненного представительства?

6. Доменное имя за $ 16 млн

$ 16 млн — столько в 2009 году заплатила компания QuinStreet за доменное имя Insure.com. Этот факт был удостоен записи в Книгу рекордов Гиннесса. Непонятно только, кто оценивает названия на исключительность и на основании чего назначает цену.

5. Объедки за $ 1 025

И снова объедки. Недоеденные тосты, которыми угощали Джастина Тимберлейка на утреннем шоу радиостанции Z-100, купил на аукционе eBay 19-летний фанат Джастина за $ 1 025. Вырученные деньги руководство радиостанции пожертвовало на благотворительность.

4. Воздух за $ 530

Воздухом с моря в жестяной банке уже никого не удивишь. А дыханием Анджелины Джоли и Брэда Питта, пожалуй, можно! Предприимчивый репортер вместо микрофона протянул бывшей звездной паре на красной дорожке банку, в которую, возможно, попало их дыхание. Лот на аукционе был продан всего за $ 530, что для сомнительного, в принципе, предприятия неплохо.

3. Соус за $ 15 тыс.

Не желаете ли сычуаньский соус McDonald’s 20-летней давности за $ 15 тыс.? Ровно столько стоил на аукционе eBay один экземпляр ограниченной серии 1998 года. Популярным он стал благодаря персонажам мультсериала «Рик и Морти», хотя создавался как часть промоушена для мультфильма «Мулан» компании Disney.

2. Имя за $ 25 тыс.

Оказывается, не только своим будущим можно распоряжаться ради сомнительной выгоды. Семья из штата Коннектикут выставила на аукцион право назвать своего новорожденного ребенка. Угадайте, кто выиграл такой странный аукцион? Конечно, GoldenPalace.com. Мало им было лба. Теперь ребенка зовут Golden Palace Benedetto. Ну, в принципе, неплохо.

1. Мусор за $ 100

Маркетинг на грани с гениальностью. Художник Джастин Жиньяк решил доказать, что дизайн упаковки очень важен в принятии решения о покупке. Он стал продавать кубики с настоящим мусором за $ 10, но идея так понравилась ценителям искусства, что подобные сувениры выросли в цене в 10 раз! Ассортимент включает также эксклюзивные кубы с мусором после инаугурации Обамы и прочих важных событий.

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