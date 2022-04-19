15+ вещей, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но понятия не имеем, для чего они нужны

Порой мы так привыкаем к вещам, окружающим нас, что и не задумываемся, для чего же они на самом деле создавались. Будь то обувь на каблуках, выемка на дне кружки или заклепки на джинсах.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, каково же было изначальное предназначение этих вещей.

Петля на тележке

Такая конструкция тележки не чей-то каприз. На петли можно повесить сумку или же пакеты с хрупкими покупками, например с яйцами.

«Шортики» на колготках

У этого элемента может быть сразу 2 функции: коррекция фигуры и увеличение прочности изделия в уязвимом месте.

Фигурная зубочистка

На многих зубочистках узорная верхушка. Но она сделана не для красоты, а чтобы ее можно было отломить и соорудить подставку под зубочистку так, что она не будет касаться стола.

Лента внутри головного убора

У такой маленькой детали целых 2 функции: она фиксирует шляпу на голове, а еще впитывает пот, предотвращая его стекание на лицо.

Рябое стекло микроволновой печи

Окошко в микроволновке такое не потому, что производители не хотят, чтобы вы смотрели на свою еду. А потому, что это клетка Фарадея, которая защищает людей от микроволновых излучений.

Горизонтальная нижняя петля на рубашке

Так бывает далеко не на всех рубашках. Но все-таки и у этой детали есть назначение: такая петля крепче держит пуговицу, потому что нижняя часть рубашки трется о штаны и ремень, а движения корпуса как раз горизонтальные, что могла бы не выдержать вертикальная петля.

Цветные метки на шине

Часто на шинах бывают разноцветные пометки, которые настораживают. Однако они не говорят о браке, а всего лишь помогают правильно установить шину, учитывая ее наиболее тяжелое и легкое место.

Отверстие на раковине

Это отверстие, конечно же, защищает от переполнения раковины. А еще оно обеспечивает выход воздуха из слива, иначе вода будет утекать слишком медленно.

Заклепки на джинсах

Это привет из далекого прошлого, когда джинсы были рабочей одеждой. Тогда заклепки обеспечивали прочность карманов, и в них можно было смело переносить всякие тяжести.

Лоскут ткани в комплекте с новой вещью

Этот кусочек ткани нужен вовсе не для заплаток, как многие из нас думали. А для того, чтобы проверить, как ткань поведет себя при стирке и глажке.

Мех на капюшоне

Мех нарушает поток воздуха и защищает лицо от ветра — в этом и была его первоначальная функция.

Длинные петли на вещи

Подобные петли пришивают к вещам, чтобы их было удобнее вешать. Петли предотвращают соскальзывание одежды с плечиков и деформирование ткани.

Удлиненная задняя часть на рубашке поло

Изначально поло — спортивная одежда, которую заправляли в шорты или брюки, и при наклонах она не должна была оголять тело.

Выемка на дне кружки

Пользователи сети интернет предположили, что эта выемка позволяет воде стекать, когда кружка перевернута. А еще благодаря ей не получается вакуум и кружка «не присасывается» к блюдцу.

Петля на лацкане пиджака

В эту петлю вставляют бутоньерку, но делают петлю не для этого. Дело в том, что изначально пиджаки имели и пуговицу на втором лацкане, чтобы мужчина мог застегнуть пиджак до верха при необходимости. Теперь пуговицу на лацкан уже не пришивают, а петля так и осталась.

«Карман» на ластовице трусов

Понятно, что ластовица на нижнем белье делается для комфорта. Но зачем же там кармашек? На самом деле многие производители просто не считают нужным тратить время и силы на швы с обеих сторон, ведь на качество изделия это никак не влияет. На бесшовном же белье ластовицу, как правило, приклеивают с обеих сторон.

Обувь на каблуках

Это деталь обуви, с помощью которой удобно удерживать стремя во время верховой езды. Но так уж вышло, что каблук трансформировался в модную женскую фишку, и в XVIII веке дамы носили обувь на каблуках, чтобы ноги выглядели миниатюрнее.