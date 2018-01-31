15 вещей, которыми американцы удивляют туристов из других стран

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В каждой стране мира есть обычаи или привычки ее жителей, которые очень удивляют путешественников и гостей. И если восточные страны во многом отличаются от западных, то Америка отличается от всех. Русские — громкие, американцы еще громче; итальянцы любят вино, американцы продают его трехлитровыми бутылками.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на некоторые особенности жизни в Америке, которые, возможно, стоит перенять.

15. Культура чаевых

Чаевые в размере 15–20 % от чека обязательны, кроме сетей быстрого питания с кассами по типу «Макдональдса». Не оставить можно, только если вам зверски нахамили или уронили вашу еду. А вот французы и австралийцы платят в ресторане ровно по счету. Наверное, поэтому американские официанты напрягаются, услышав французскую речь за своими столиками.

14. Подарки и открытки

В Тайване подарки всегда крайне символичны, их вручают и принимают обязательно двумя руками, в легком полупоклоне. Американцы же вовсе не заморачиваются с подарками. Зачем придумывать поздравительную речь, если в открытке из супермаркета уже все написано? Осталось подписать от кого, и готово! И нет, обычно в открытку не вкладываются деньги и не прилагается подарок.

13. Эмоции на людях

В парижском метро не принято разговаривать и выражать какие-либо эмоции. Зато в Америке, если вы будете громко ругаться с кем-то по телефону, обсуждая интимные подробности, никто на вас не обратит внимания. Правда, не со всеми эмоциями так. Если вас встретят в Штатах со слезами на глазах, то постараются обойти стороной и расскажут своим домашним за ужином о странном прохожем.

12. Злосчастный градусник

Это по фильмам мы уже выучили, что не только в подмышке меряют температуру. А еще не так давно жители из постсоветских стран, оказавшиеся в медицинском учреждении в Америке, часто попадали в неловкое положение, сунув в рукав градусник, предназначавшийся в рот. В Европе еще интереснее — там преобладает ректальный способ измерения температуры тела.

11. Предупреждения обо всем

Во многих странах мира обращение в суд — серьезная процедура и большинству граждан и в голову не придет подать иск об отсутствии предупреждений на ножницах, что они могут порезать одежду. Зато в Америке для этого нужно лишь придумать повод. Поэтому производители стараются максимально охватить весь масштаб «трагедий», которые могут произойти из-за их товара, и тщательно это все прописать и на упаковке, и на наклейке на товаре, и на бирке желательно.

10. Порции гигантских размеров

По сравнению с французскими порциями, которые в мире считаются небольшими, американские стоит назвать гигантскими! Одной такой порцией можно неделю питаться. А происходит это из-за конкуренции большого количества заведений и простой схемы — больше еды, чем у соседа, за те же деньги.

9. Распродажи

В Греции, если гость похвалил какой-либо предмет интерьера, хозяин должен ему этот предмет подарить. В Америке же даже хлам распродают. Кто не слышал о знаменитых гаражных распродажах? Купил в этом году у соседа слева что-то ненужное, в следующем продал соседу справа подороже.

8. Вес имеет значение

В Японии с ожирением борется специальный «метабо-закон», а вот в Америке похудеть — значит стать знаменитостью! И даже если ты до этого был миллионером, о твоем преображении будут говорить больше, чем о твоем бизнесе.

7. Внимание за деньги

Если вы в Мексике закажете коктейль, который лень делать бармену, вам скажут, что его нет сегодня в меню. В Америке же официант будет подходить к вашему столику каждые 3 минуты (отсюда и хорошие чаевые, работают на славу).

6. Трехлитровые бутылки вина

Самыми большими поклонниками вина являются жители Португалии, но пьют трехлитровыми, а то и шестилитровыми бутылками его в Америке! Правда, и соки американцы покупают целыми канистрами, так что чему тут удивляться.

5. Безграмотность не порок

Для сравнения: Германия стоит на 1-м месте по грамотности населения, США — на 44-м. И хотя американцы ежегодно покупают огромное количество книг, на их грамотности это не сильно отражается. Частенько ученики поправляют записи профессора на доске, ведь ошибки в правописании здесь не считаются поводом для смущения.

4. Угощение именинника

В Грузии если вас пригласили на день рождения, то уйдете вы с него сытым и пьяным. В Америке же если вы идете на чей-то день рождения, то по счету платят как раз друзья этого самого именинника, угощая его в столь знаменательный день.

3. Закон есть закон

В той же Португалии вино и пиво можно покупать независимо от возраста, но в американском магазине, даже если вам очевидно больше 30, вас попросят предъявить ID. Закон есть закон. Хоть и не такой строгий, как в Италии.

2. Помощник помощника

Во всем мире покупки по пакетам раскладывает либо кассир, либо сам покупатель. А вот в США в супермаркетах есть специальные люди, которые складывают ваши покупки в пакет. Жаль, что нет специальных водителей тележек, чтобы отвезти продукты до машины. Бесплатных, конечно!

1. Любовь к питомцам

Если говорить языком сухих цифр, то Америка занимает 1-е место по количеству кошек на душу населения — 76 млн хвостов! А собак и того больше. Они просто с ума сходят по домашним питомцам. И часто кормят их лучше и сбалансированнее, чем собственных детей. В Ирландии же, например, кошки вообще не считаются домашним животным. Бедолаги.

Бонус

А знаете, что объединяет большинство стран мира? Реклама по телевизору, которая идет дольше, чем сам фильм / сериал / передача, и люди, которые пьют кофе на ходу. А ведь раньше и эти факты считались особенностями жизни в Америке.