15 вещей, которые для наших мам были привычными, а нынешнему поколению кажутся странными
Для каждого нового поколения быт становится все проще. То, о чем женщины СССР не могли даже мечтать, сейчас стало обыденностью, на которую многие даже не обращают внимания. Круглосуточные магазины с богатым ассортиментом, доставка еды, средства гигиены — все это существенно облегчает жизнь и позволяет найти время на более приятные вещи, чем штопка носков или кипячение белья.
Мы в AdMe.ru с огромным уважением относимся к той домашней работе, которую приходилось выполнять нашим мамам и бабушкам. И поэтому мы решили сравнить, как изменилась жизнь женщин за последние пару поколений, и узнали, какие вещи нашим дочерям уже, к счастью, не придется делать.
1. Штопали носки, трусы, колготки
2. Спали на бигуди
3. Мыли и сушили целлофановые пакеты
4. Делали прокладки из ваты и марли
5. Хранили дома стратегический запас спичек, соли, сухарей
6. Покупали детям одежду на вырост
7. Рвали детям ниткой молочные зубы
8. Кипятили белье
9. Хранили лук в колготках
10. Заставляли старших детей следить за младшими
11. Выматывались на кухне, чтобы удивить гостей в праздник
12. Заставляли безоговорочно слушаться всех старших
13. Запрещали детям бегать по лужам
14. Собирали приданое чуть ли не с первых дней жизни
15. Ходили дома в халатах
А какие бытовые мелочи, которых не было у ваших мам, вы считаете самым большим достижением прогресса?