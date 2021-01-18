15 вещей, которые для наших мам были привычными, а нынешнему поколению кажутся странными

Для каждого нового поколения быт становится все проще. То, о чем женщины СССР не могли даже мечтать, сейчас стало обыденностью, на которую многие даже не обращают внимания. Круглосуточные магазины с богатым ассортиментом, доставка еды, средства гигиены — все это существенно облегчает жизнь и позволяет найти время на более приятные вещи, чем штопка носков или кипячение белья.

Мы в AdMe.ru с огромным уважением относимся к той домашней работе, которую приходилось выполнять нашим мамам и бабушкам. И поэтому мы решили сравнить, как изменилась жизнь женщин за последние пару поколений, и узнали, какие вещи нашим дочерям уже, к счастью, не придется делать.

1. Штопали носки, трусы, колготки

2. Спали на бигуди

3. Мыли и сушили целлофановые пакеты

4. Делали прокладки из ваты и марли

5. Хранили дома стратегический запас спичек, соли, сухарей

6. Покупали детям одежду на вырост

7. Рвали детям ниткой молочные зубы

8. Кипятили белье

9. Хранили лук в колготках

10. Заставляли старших детей следить за младшими

11. Выматывались на кухне, чтобы удивить гостей в праздник

12. Заставляли безоговорочно слушаться всех старших

13. Запрещали детям бегать по лужам

14. Собирали приданое чуть ли не с первых дней жизни

15. Ходили дома в халатах