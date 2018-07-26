15 вещей из далекого прошлого, которые вернулись и обрели небывалую популярность

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Еще совсем недавно молодое поколение не знало, что такое пейджер и зачем аудиокассете карандаш, но их любопытство к вещам из прошлого переросло в любовь: в дедушкиной фланелевой рубашке они разглядели стильную вещь, а прессованный чай оказался гораздо вкуснее, чем в пакетиках. Молодые люди, подхватив идеи из молодости своих родителей, стали с удовольствием добавлять нотки прошлого в современную жизнь. Возможно, и вам что-то нравится из тех времен — заходите в статью и проверьте.

AdMe.ru вспомнил 15 предметов, благодаря которым у нас появилось немало общего с нашими родителями и более старшими родственниками.

1. Фланель

Вещи из фланели имели популярность не у одного поколения: в 1950-е годы одежда из этой ткани стала символом возвращения к спокойной жизни после войны, 1990-е годы — это время бунта, Курта Кобейна и его любимых рубашек, а в наши дни молодые люди любят фланелевые вещи за их характер: мужчины становятся мужественнее в рубашках в клетку, а девушки в юбках из фланели смотрятся женственнее.

2. Polaroid

Производители смартфонов и камер с каждой новой моделью пытаются улучшить качество изображения, но молодежь почему-то обратила внимание на Polaroid и теперь мало интересуется количеством пикселей. Может, дело в атмосферности фотографий, которые получаются благодаря этому старомодному устройству из 1990-х? Или ей просто нравится этот момент, когда встряхиваешь карточку для проявления снимка?

3. Виниловые пластинки

Виниловые пластинки вернулись вместе с проигрывателем, и это не просто стильный предмет в интерьере, а признак ценителя неповторимого звучания. Сейчас можно увидеть сотни новых моделей проигрывателей, а современные музыканты все чаще стали выпускать свои альбомы на виниле.

4. Односкоростной велосипед

«Зачем изобретать велосипед?» — подумали молодые люди и решили сесть на обычный односкоростной, без всяких новомодных штучек. Велосипед стал уже не просто спортивным оборудованием, но и удобным приспособлением для неспешных прогулок или шопинга и экологическим транспортом, на котором легко добраться до работы.

5. Печатная машинка

Казалось, что компьютеры своим появлением убили необходимость множества устройств, в том числе и печатной машинки. Но, видимо, вместе с отказом от бездушных машин к молодым людям приходит вдохновение. А кроме того, это отличная возможность почувствовать себя настоящим писателем.

6. Прессованный чай

Чайная церемония — это уже не просто традиция в странах Азии или скучное чаепитие в английском стиле, а настоящий ритуал, в котором с удовольствием участвуют и многие молодые люди, желающие в полной мере насладиться вкусами и ароматами чайного напитка. Один из самых востребованных сортов — пуэр, который по популярности даже превзошел кофе.

7. Опасная бритва

Современные мужчины нашли неоспоримые достоинства в использовании опасных бритв: во-первых, они бреют так гладко, как не способна ни одна современная бритва, а значит, с такой бритвой можно забыть о проблеме вросших волос. Во-вторых, не нужно постоянно покупать и менять лезвия. В-третьих, сам процесс выглядит довольно брутально и мужественно.

8. Галстук-бабочка

У детей 1990-х галстук-бабочка ассоциируется с трудностями, а точнее с ребенком, который их создавал. Но у рыжеволосого дьяволенка Джуниора явно был вкус: не прошло и 30 лет, как в моду снова вернулись «бабочки».

9. Кассетные плееры

А вот возвращения кассетных плееров точно никто не ожидал. Однако с популярностью сериала «13 причин почему» молодые люди обратили внимание на странные цветные коробочки, и им захотелось узнать, как звучит голос из плеера. Интересно, почему создатели фильма выбрали для воскрешения из прошлого именно аудиокассеты?

10. Гигантские наушники

Наушники размером с полголовы — прекрасные шумоизоляторы, но не каждый осмеливался выйти в таких на улицу. Теперь же это можно сделать без стеснения: полноразмерные наушники снова в моде.

11. Записные книжки

А вы в детстве любили блокноты, альбомы или просто тетрадки? Если вы скучаете по тем временам, то в ближайшее время советуем зайти в книжный магазин и выбрать записную книжку или блокнот. Сейчас это называется современным словом «скетчбук»: в нем обычно делают наброски рисунков — от разных мелочей до иллюстрирования каких-либо значимых вещей, произошедших за день. Когда найдете блокнот, который вам по душе, не забудьте прихватить и пару цветных карандашей, чтобы зарисовать или записать самое важное за день в красках.

12. Подтяжки

Несмотря на то что в процессе сборов и одевания намного быстрее застегнуть ремень, чем возиться с подтяжками, этот предмет уже занял свою нишу в мужском гардеробе. Главное достоинство подтяжек: они превосходно удерживают брюки и не давят в области живота.

13. Борода и усы

Стоило привыкнуть к моде на бороду, как из далекого прошлого вернулись усы. И, кажется, это можно расценивать как ответный шаг на модный макияж девушек в стиле Ким Кардашьян, который делает лица похожими друг на друга: мужчин теперь тоже стало трудно различать из-за одинаковой растительности на лице.

14. Трубки

Курительная трубка — это не просто предмет, а целая философия. Нужно терпение и время, чтобы научиться разбираться в табаке, приобрести все необходимые аксессуары и изучить нюансы пользования таким непростым предметом. Тем не менее мода на курительные трубки вернулась, хотя чаще они становятся предметом коллекционирования.

15. Фильмы

Тот, кто считает, что молодежь смотрит одни боевики, будет сильно удивлен, ведь на самом деле популярностью пользуются старые фильмы 1940-х годов. А также современные малоизвестные картины, но с оригинальными сценариями.