15 увлекательных фактов, которые вы вряд ли слышали на уроках истории

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Сегодня человечество превзошло себя, а прогресс не перестает нас удивлять. Через что мы должны были пройти, чтобы достичь таких результатов? AdMe.ru собрал исторические факты, которые помогут разобраться в этом и посмотреть на нашу историю с другой стороны.

1. Миф о циклопах

Греческие мифы полны историями про циклопов. Но были ли они на самом деле? Или их просто перепутали с кем-то? Историки утверждают, что, когда нашли останки мамонтов, греки не поняли, кому принадлежат такие большие кости, и сделали свои выводы.

2. Пуговицы на одежде как средство от насморка

Каждый из нас хотя бы раз задумывался о том, для чего пуговицы на рукавах как женской, так и мужской верхней одежды. Конечно, сейчас это выглядит как дополнительное декорирование одежды. На самом деле это изобретение Наполеона Бонапарта — он приказал пришить их к рукавам на куртках солдат, чтобы они оставили дурную привычку использовать рукава при насморке.

3. Клятву Гиппократа написал не Гиппократ

В первом варианте, записанном Гиппократом, врачу было запрещено содействовать аборту, а также раскрыто понятие «врачебной тайны». Полная версия, которую мы знаем сейчас, появилась намного позже смерти греческого врача и философа.

4. Тайна «Докторской» колбасы

«Докторская» колбаса называется так по приказу Сталина от 1936 года. Состав был специально разработан врачами для лечения больных, «подорвавших свое здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма». На 1 кг колбасы приходилось: 250 гр. говядины высшего сорта, 700 гр. полужирной свинины, 30 гр. куриных яиц, 20 мл коровьего молока.

5. Муравьи-солдаты, которыми зашивали раны

Индейцы известны в истории как очень независимый и сильный народ. Они были настолько сильными и суровыми, что зашивали раны при помощи муравьев-солдат. Эти насекомые своими челюстями хватались за края раны и не давали им разойтись.

6. Парикмахеры были стоматологами

Во времена наполеоновских войн многие солдаты потеряли зубы. Цирюльники того времени не растерялись и принялись мастерить искусственные челюсти. Зубы они брали с солдат-мертвецов, а названы они были «Зубы Ватерлоо». Стоматологов в то время еще не было, поэтому всю их работу делали парикмахеры.

7. Болит голова? Выход есть

Во времена, когда люди жили исключительно поверьями, а медицина была нетрадиционной — выкручивались как могли. Самым популярным рецептом от головной боли было обмотать веревку, на которой был ранее повешен преступник, вокруг своей головы.

8. Электрические скаты заменяли анестезию

Электрические скаты имеют необычную способность — как супергерои из Marvel вызывают разрядом оцепенение своих жертв. Древние греки нашли им применение в медицине — облегчали боль при операциях или родах.

9. Солдат-медвежонок по имени Войтек

В 1943 году во время войны польскими солдатами Армии Андерса по поставке артиллерийского снаряжения был найден в Иране маленький коричневый медвежонок. Ему дали имя Войтек, что в переводе с польского — «тот, кто наслаждается войной» или «улыбающийся воин». Основной задачей его коллег-солдат была доставка боеприпасов. Во время битвы за Монте-Кассино (Италия) необычный солдат нес ящик с боеприпасами вместе со своими товарищами и ни разу не уронил его. В честь Войтека в Эдинбурге установлен памятник, а также он является символом на эмблеме 22-й транспортной польской компании.

10. Кислая капуста в вине или еда рабов в Китае

Кислая капуста пришла к нам из Китая. Ши Хуанди, первый император Китая, приказал вымачивать капусту в вине и кормить ею рабов, работавших на Великой Китайской стене. Считалось, что именно это блюдо повышало выносливость.

11. Медуза как гель для волос

В средние века японская мода пропагандировала отращивать длинные черные волосы и зализывать их назад. А геля для волос еще не было на прилавках. И изобретательные японцы придумали отличное, на их взгляд, средство! Нет, это был не рыбий жир. Океаны вокруг обеспечивали практически все нужды этого народа. Но выбор их пал на медуз! Небольшую медузу вылавливали из океана, и японец втирал ее в свою шевелюру.

12. Адвокаты под запретом

В Княжестве Андорра запрещены адвокаты. По мнению законодателей, «появление ученых юристов, которые могут черное сделать белым, запрещено в наших судах».

13. Рекорд температуры тела

В 1980 году была зафиксирована самая высокая температура тела. В Атланте, штат Вашингтон, житель Уилли Джонс поступил в клинику с температурой тела 46,5 градуса! К счастью, через 24 дня он был выписан.

14. Корсет для Королевы Англии

Голова всякого мертвого кита, обнаруженного на берегах Великобритании, по закону принадлежит королю. Хвост принадлежит королеве — на тот случай, если ей понадобятся кости на корсет.

15. Смертельное тестирование

В 1920-х годах бронежилеты тестировали, надевая их на себя. Одним из таких счастливчиков стал офицер полиции Мерфи. Ему выстрелили дважды в грудь. Очевидцы говорят, что он «даже глазом не моргнул».

Когда вы поедете на море и вдруг забудете гель для волос — вы знаете, что делать.

А какие исторические секреты знаете вы?