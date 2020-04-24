15 русских слов, о значении которых мы и не подозревали (Оказывается, ерундопель съедобный)

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Русский язык, как радушный хозяин, охотно принимает гостей в виде новых слов и провожает тех, кто забыл правила этикета. Но помимо гостей есть еще дальние родственники, с которыми мы редко видимся и часто даже не помним, кого как зовут. Так происходит и со словами, особенно с теми, которые уже устарели и редко употребляются. Вспомните, как часто вас в детстве пугали бабайкой? Так вот, это не только страшное существо, но еще это и весло. Оказывается, подобных любопытных слов в русском языке великое множество.

Мы в AdMe.ru обожаем русский язык и все, что с ним связано, поэтому задались целью найти и смахнуть пыль с устаревших слов, значения которых мы неверно толкуем или и вовсе не знаем.

1. Ерундопель

Наверняка вы не раз сокрушались по поводу чего-либо, произнося слово «ерундопель», подразумевая, что у вас получилось что-то не так, как планировалась. Проще говоря, вышла ерунда. Хоть «ерундопель» и происходит от этого слова, но к нему еще присоединилось французское pêle-mêle, означающее «неразбериха». Вообще ерундопель — это закусочный салат из икры, рыбы и овощей. Впоследствии, видимо, этот смысл утратился, осталось только «ерунда». Вот, кстати, рецепт ерундопеля, попробуйте, вдруг понравится не только слово, но и салат.

2. Бахарь

На Руси бахарем называли человека, который был хорошим рассказчиком. Излагал он что угодно: сказки, басни и различные истории. Можно даже сказать, что была такая профессия, занятие — бахарь, так как известно, что эти люди служили при царском дворе.

3. Злыдни

Злыдни — это маленькие мифические существа. В мифологии это не самые добрые персонажи. В русском фольклоре они изображены как отрицательные герои, от которых нужно избавляться, иначе счастья не видать.

4. Кастить

Нет, это не то же самое, что косплеить. И даже никак не относится к кастингу. Кастить означает пакостить, вредить, марать.

5. Ширинка

А цыганочка-то пляшет, В барабанчики-то бьет, Голубой ширинкой машет, Заливается-поет: «Я плясунья, я певица, Ворожить я мастерица». Александр Сергеевич Пушкин

Так сразу и не разберешься, чем именно махала цыганочка и что имел в виду «наше все» Александр Сергеевич Пушкин. Но ясно, что современное толкование слова сюда не подходит. Так что же такое ширинка? Это расшитый платок, который был символом свадебного обряда у русских крестьян. Например, при сватовстве парень просил у потенциальной невесты ширинку, где отказ обозначал несогласие на брак. А накануне свадьбы, в день девичника, ею накрывали голову невесты, когда она шла в баню. Также ширинкой мог быть головной убор по типу платка.

6. Бабайка

Воспоминания детства у некоторых из нас ассоциируются с некоей грозной бабайкой. Но кроме мифологического значения этого слова, есть и другое, более практичное. Обозначает оно весло, которое крепилось к лодке.

7. Скалы

Интересная аллегория получается со скалами, или скалвами, ассоциирующимися с горами, чтобы взобраться на которые, нужно мужество. На самом же деле скалвы — это весы, чтобы встать на которые, тоже иногда требуется определенная сила духа. Конечно, тогда весы были совсем не такие, как сейчас: они скорее напоминали чаши и находились в ведении духовенства.

8. Безвозрастной

Безвозрастной, то есть с нулевым возрастом, которым может быть только младенец.

9. Сыр

До второй половины XIX века на Руси не было сыра, его привозили из других стран. Сыр делать тогда еще не умели, но зато делали творог, из которого впоследствии в крестьянских хозяйствах научились производить определенный вид творога, который по вкусовым качествам напоминал заморский сыр. Отсюда получается, что сыром называли творог. Видимо, наше любимое блюдо, сырники, обязано своим названием именно первому творожному виду сыра.

10. Бабка

Понять смысл этого устаревшего слова под силу только истинным знатокам или филологам. Очевидно, что речь не идет о женщине в возрасте. Бабка — это четыре пучка овса колосьями вверх, которые накрыты пятым пучком колосьями вниз, чтобы защитить их от дождя.

11. Паголенки

Паголенки — это часть чулка, валенка или сапога, которая охватывает область голени.

12. Ужик

Ужик, или южик, — родственник, родня. «Где братья и друзи, где сердоболи и ужики!» — говорится в книге «Русский феодальный архив». Вероятно, «ужик» берет свои истоки от слова «узы», или «узел», то есть обозначает человека, связанного родственными узлами, или узами.

13. Болван

Фраза «что стоишь, как болван?» обретает новый смысл, если ее рассматривать со знанием старорусского толкования, которое означало следующее: статуя, истукан, идол. Получается, что имеется в виду «стоишь неподвижно, словно памятник».

14. Киса

Если вы являетесь поклонником кошек, то смело можете называть кисами не только четвероногих, но и мешки, затягивающиеся шнурком. Такой вот аналог современным кошелькам.

15. Баженый

В этом слове нам слышится сходство со словом «суженый». И это недалеко от правды. Баженый значит любимый, от слова «бажать» — «желать, хотеть».