15 умных гаджетов, которые помогут вести ЗОЖ совершенно не напрягаясь

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Однажды мы говорим себе: «Все, буду бегать по утрам, следить за питанием и весом, пить только полезную жидкость и налажу свой сон». Но потом возникают трудности, которые мешают все это осуществить. Хорошая новость в том, что есть множество умных гаджетов, которым можно предоставить заботу о здоровье.

AdMe.ru отобрал 15 лучших устройств, которые помогут следить за состоянием организма без лишних усилий и траты времени.

1. Умная бутылка KOR Nava

Эта бутылка отличается от других тем, что имеет особый запатентованный «кокосовый фильтр», который способен сделать водопроводную воду вкусной и кристально чистой. Продается бутылка здесь.

2. Быстро впитывающее полотенце Santo

Такое полотенце идеально подойдет для тренировок, горных восхождений или похода в сауну, когда пот так и льется рекой. Оно быстро впитывает, быстро сохнет и легко помещается в карман. Продают тут.

3. Термометр Kinsa

Такой термометр поможет отследить изменения температуры, выявить заболевания и связаться с врачом. А с помощью приложения можно узнать «среднюю температуру» по своему району / городу / стране, что полезно во время эпидемий гриппа. Продается тут.

4. Умный кардиосенсор Tinké

Tinké — кардиосенсор, который позволяет отслеживать насыщенность крови кислородом, сердечный и дыхательный ритм. Для считывания показателей достаточно поднести к устройству палец, после чего все данные появятся в приложении. Найти его можно тут.

5. Датчик сердечного ритма Polar OH1

Polar OH1 надевается на плечо и беспрерывно передает данные о сокращении сердечной мышцы, с высокой точностью определяя пульсовые зоны. Он также водонепроницаем (полезно во время плавания), а заряда хватает на 200 часов тренировок. Купить можно тут.

6. Умные весы Picooc

Picooc являются одними из самых точных и доступных умных весов. Они умеют не только измерять и записывать изменения веса, но и следят за здоровьем в целом. При взвешивании определяется вес, индекс массы тела, процент жира, объем мышечной массы и другие биометрические показатели. Затем все данные отправляются на смартфон. Продают тут.

7. Зубная щетка Kolibree

Kolibree следит, правильно ли вы чистите зубы. Она анализирует каждую чистку и передает данные на смартфон. А затем дает рекомендации, стоит ли чистить зубы чаще и каким зонам рта стоит уделять больше внимания. С помощью приложения можно устроить соревнование по чистке зубов — это полезно для детей, которые не любят эту процедуру. Щетка продается тут.

8. Журнал Fitbook

Fitbook — это профессионально составленный журнал, который пошагово объясняет, что нужно делать, чтобы потерять лишний вес, прийти в форму и отслеживать свое питание. Журнал содержит десятки полезных советов и рецептов, которые вполне способны заменить дорогого диетолога и тренера. Заказать можно отсюда.

9. Очиститель воды SteriPEN

Швейцарский очиститель воды использует ультрафиолет, чтобы убить 99,9 % всех вредных бактерий и вирусов в воде. Способен очистить 50 л воды за несколько минут. А смайлик на устройстве даст понять, когда вода очищена и безопасна для питья. Устройство можно купить тут.

10. BioScarf

BioScarf — не только теплый шарф, но и средство фильтрации воздуха, которое способно снизить риск проблем с дыхательной системой. Это настоящая находка для аллергиков или тех, кто живет в грязном климате. Шарф сделан из материала, который защищает от поллютантов, аллергенов и вирусных инфекций. Купить можно тут или тут.

11. Сенсор Scanadu

Этот маленький сенсор способен за 10 секунд провести полную диагностику главных показателей жизнедеятельности. Приложите его к виску, и вы узнаете уровень кислорода в крови, пульс, температуру тела, частоту дыхания, воздействие стресса на организм и еще 10 показателей. Продается Scanadu тут.

12. Монитор качества воздуха Atmotube

Atmotube — портативное устройство, которое анализирует воздух вокруг вас и сообщает об избытке вредных газов, летучих органических соединений, изменении температуры и влажности. Устройство особо полезно, если у вас астма или сезонная аллергия. Купить можно тут.

13. Умная вилка HAPIfork

Это устройство способно помочь контролировать или изменять любые привычки в еде. Умеет отслеживать движения руки, измерять время между укусами и скажет вам есть медленнее, если вы торопитесь. Это поможет не переедать и не набрать лишний вес. Продают ее тут.

14. Умная маска для сна

Маска для сна от Xiaomi спасает от бессонницы и повышает качество сна в целом. Сенсоры регистрируют мозговые импульсы, и в соответствии с ними маска запускает подходящую музыку, которая помогает заснуть. Как только вы заснули, музыка постепенно утихает, чтобы не навредить слуху. Утром вас также разбудят музыкой, которая позволяет воспрянуть ото сна без напряжения и тревоги. Продают маску тут.

15. Лейкопластырь ZipStitch