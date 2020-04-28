15+ уловок, с помощью которых супермаркеты вынуждают нас потратить все до копейки
Все мы знаем, что цифра 9,99 на ценнике кажется гораздо меньше, чем 10. Или что на стойках возле кассы размещается ненужный и залежавшийся товар. Это старые маркетинговые трюки. Но есть и более хитрые уловки, о которых мы даже не догадываемся.
Редакция AdMe.ru раскроет секреты маркетологов, зная которые можно тратить меньше и покупать лишь необходимое.
Все устроено так, чтобы мы больше купили
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Дорогие товары и продукты, которые нужно скорее продать, располагают с правой стороны относительно входа на уровне глаз: это место, куда смотрят чаще.
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Ширина прохода тоже влияет на продажи. Покупатели предпочитают просторные ряды, поэтому там размещаются выгодные для супермаркета товары. Продукты первой необходимости купят в любом случае, а значит, они будут в самых укромных местах.
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Овощи, фрукты, орехи и прочая здоровая пища всегда находятся у входа. Секрет в том, что, взяв что-то полезное, люди расслабляются и вероятность того, что наберут много других товаров, увеличивается.
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Ко всему прочему, нас буквально вынуждают обойти все прилавки супермаркета, располагая необходимые продукты в разных частях магазина.
Выбор освещения и цвета тоже неслучаен
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Цвет тележки влияет на количество покупок. Магазины специально приобретают тележки с красными деталями. Так делают для того, чтобы вы потратили больше. Маркетологи считают, что красный цвет повышает аппетит, добавляет импульсивности и создает ассоциацию с распродажей.
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То же маркетинговое агенство утверждает, что оранжевый и желтый также располагают к покупкам. Синий, как оказалось, вызывает чувство спокойствия и чаще всего применяется в отделах с товарами для мужчин. А зеленый и фиолетовый — в рядах с гигиенической продукцией, потому как ассоциируются со здоровьем и способствуют возникновению уверенности в том, что проблема решена.
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А правильное освещение визуально делает мясо более свежим. Теплый белый свет подходит для красных продуктов — мяса и форели, а холодный — для других видов рыбы. Если освещение перепутать, то мясо может показаться старым.
Пространство организовано не для нашего удобства, а для увеличения продаж
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Как правило, на отдельные стенды посреди магазина вешают яркие таблички с крупными цифрами. Такие ценники создают впечатление заниженной цены.
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Изображение ассортимента и цен на плоских экранах увеличивает продажи и позволяет повышать стоимость продуктов.
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Тележки делают значительно больше, чем нужно даже для покупки всей потребительской корзины. За последние несколько лет их средний размер увеличился в 2 раза. Дело в том, что полупустую тележку хочется заполнить.
Есть и другие хитрости
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Зачастую один из первых товаров, которые мы видим, зайдя в супермаркет, — это пахнущие цветы. И расположены они здесь не потому, что хорошо покупаются, а для того чтобы настроить нас на активный шопинг.
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На входе обычно ничего не продается, и вовсе не потому, что оттуда проще всего что-нибудь украсть. Зайдя в магазин, человек должен освоиться и привыкнуть к освещению. В эти секунды вряд ли будут сделаны покупки, поэтому размещать товары в самом начале попросту неэффективно.
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В большинстве случаев на входе в супермаркет есть зеркало или отполированное стекло. Дело в том, что, увидев отражение, люди автоматически замедляют движение, чтобы посмотреть на себя. И это повышает вероятность того, что человек зайдет в магазин.
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А еще супермаркеты не размещают возле банков, потому что их вид побуждает задуматься об экономии средств.
Порой встречается и откровенный обман
- Акции создают ощущение выгоды, а на деле товар может обойтись дороже. Как на картинке ниже: каждое из двух чистящих средств в комплекте стоит гораздо больше, чем если брать их поштучно.
А вы ходите в магазин со списком? Какие еще секреты используете, чтобы меньше тратить?
Фото на превью Phuong Tran / Unsplash