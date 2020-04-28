15+ уловок, с помощью которых супермаркеты вынуждают нас потратить все до копейки

Зачастую один из первых товаров, которые мы видим, зайдя в супермаркет, — это пахнущие цветы. И расположены они здесь не потому, что хорошо покупаются, а для того чтобы настроить нас на активный шопинг.

На входе обычно ничего не продается, и вовсе не потому, что оттуда проще всего что-нибудь украсть. Зайдя в магазин, человек должен освоиться и привыкнуть к освещению. В эти секунды вряд ли будут сделаны покупки, поэтому размещать товары в самом начале попросту неэффективно.

В большинстве случаев на входе в супермаркет есть зеркало или отполированное стекло. Дело в том, что, увидев отражение, люди автоматически замедляют движение, чтобы посмотреть на себя. И это повышает вероятность того, что человек зайдет в магазин.