15 традиционных блюд Австралии, которыми стоит насладиться хотя бы раз в жизни

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Стритфуд и общепит — лучший способ познакомиться с культурой страны. И Австралия здесь не исключение. Ее кухня — это настоящая мозаика вкуса: она сочетает в себе кулинарные традиции самых разных стран мира, разбавляя их местными вкусняшками.

Мы в AdMe.ru собрали лучшие блюда австралийской кухни. Предупреждаем: на голодный желудок эту статью лучше не читать.

Бургеры с маринованной свеклой

В удивительной и загадочной Австралии не может быть обыкновенных бургеров. Фишка местного стритфуда — бургеры с маринованной свеклой. Местные утверждают, что они вкуснее обыкновенных.

Австралийский мясной пирог

Австралийский мясной пирог — это традиционная закуска болельщиков и любителей австралийского футбола, представляющая собой небольшой пирожок размером с ладонь, начинкой для которого служат мясо или фарш, лук, грибы и сыр. Каждый житель Австралии съедает в год 12 пирогов.

Пирог-поплавок

Мясные пироги — излюбленное блюдо австралийцев. Помимо классических пирогов, существуют еще и плавающие. К примеру, пирог-поплавок плавает в пюре из молодого горошка. Австралийцы шутят, что он появился на свет из-за неповоротливого повара, который уронил мясной пирог в гороховый суп.

Сырные булочки с пастой веджимайт

Традиционные сырные австралийские булочки очень похожи на всем известные булочки синнабон. Только вот начинка у таких булочек весьма специфичная: веджимайт — это паста на основе пивного сусла, которая может быть и самостоятельным блюдом. Его используют в качестве спреда, намазывая на тосты и крекеры, или вместо соуса к мясу и яичнице. Паста богата витаминами группы В и фолиевой кислотой, а еще это отличный продукт для тех, кто хочет похудеть.

Фиш-энд-чипс

Классика мирового фастфуда: жареная рыба с картошкой фри. Большие горячие порции фиш-энд-чипс продаются практически на каждом шагу и стоят недорого. Несмотря на всю простоту этого блюда, австралийцы все же предпочитают покупать рыбу с картошкой в кафе, нежели готовить дома.

Блюда на гриле

Австралийцы — настоящие фанаты барбекю. Выходные прошли зря, если вы не сходили на барбекю. Готовят на гриле тут все подряд: мясо, овощи, морепродукты. Жаровня есть в каждом доме, а в парках и местах отдыха установлены бесплатные барбекюшницы. Кстати, самое популярное мясо здесь вовсе не кенгурятина, а говядина и баранина.

Морепродукты

Австралия очень богата морепродуктами: всевозможные гребешки, мидии, устрицы, осьминоги, крабы, мясо акулы, форель, лосось, а белый морской окунь даже является одним из символов страны. В некоторых заведениях общепита его готовят весьма неожиданным способом: рыбу помещают в герметичный пакет и варят в морской воде, добытой с глубины 900 м.

Сосиски на гриле (sausage sizzle)

Жареные на гриле сосиски подаются на ломтике хлеба, поливаются кетчупом или горчицей и посыпаются жареными овощами. Палатки с такими сосисками можно встретить около торговых центров или на спортивных мероприятиях. Зачастую сосиски на гриле продают в целях сбора средств для благотворительных организаций.

Стейк из кенгурятины

Ну какая же австралийская кухня без мяса кенгуру! На самом деле кенгурятина не очень популярна среди местного населения: около 70 % добытого мяса экспортируется на европейский рынок, остальное мясо либо съедается местными и туристами, либо идет на корм домашним животным. Из хвостов кенгуру варят суп, а из мяса лепят пельмени и жарят стейки.

Эльфийский хлеб

Эта волшебная закуска никого не оставит равнодушным, а готовить ее проще простого: нужно всего лишь нарезать хлеб треугольниками, намазать сливочным маслом, посыпать разноцветным драже, и эльфийский хлеб готов!

Кекс-лягушка

Нет, в этом десерте нет лягушек, просто внешне кексик напоминает лягушачью голову. Готовят такие кексы из бисквитного теста с кремом и покрывают помадкой. Сначала они были только зелеными, но со временем появились кексы разных цветов. Эти кексы стали настоящим символом Южной Австралии: их изображения размещают на футболках, сумках, чехлах для телефонов. Кстати, «кекс-лягушка» — официально зарегистрированный товарный знак, который защищает пирожное от подделок.

Печенье АНЗАК

Сладкое печенье с кокосовой стружкой и овсяными хлопьями обязано своему появлению Австралийскому и новозеландскому армейскому корпусу (АНЗАК), созданному в период Первой мировой войны. Создатели печенья — австралийские и новозеландские хозяйки: они придумали рецепт универсального десерта, который смог бы пережить долгую дорогу до фронта. Печенье АНЗАК до сих пор выдают солдатам на Рождество.

Ламингтон

Прямоугольные бисквитные печенья, покрытые шоколадом и обвалянные в кокосовой стружке, были названы в честь барона Ламингтона — губернатора штата Квинсленд. Удивительно, но самому Ламингтону этот десерт не нравился. Зато он пришелся по вкусу австралийским домохозяйкам, причем настолько, что у этого десерта даже появился свой праздник — «Национальный день ламингтонов».

Торт «Павлова»

Торт-безе со сливками и свежими фруктами был назван в честь русской балерины Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой Зеландии. Точное время и место изобретения десерта неизвестны, а за право называться родиной этого торта до сих пор спорят эти две страны. По одной из легенд, шеф-повар ресторана создал десерт специально для балерины. По другой, его приготовил повар отеля на день рождения одного из посетителей.

Какао с сахарной ватой

В заведениях Мельбурна можно встретить блюдо, которое наверняка не оставит равнодушным никого из сладкоежек — какао с сахарной ватой, или сахарная вата с какао. Вылейте какао на сахарную вату и наслаждайтесь вкусным сладким напитком.

Пицца с мясным пирогом

Настоящая австралийская экзотика: в середине пицца, по краям — маленькие мясные пирожки.

Особенности общепита

В австралийских кафе можно найти еду на любой вкус и кошелек. Сидней — мультикультурный город, поэтому тут на каждом шагу продаются привычные всем хот-доги, шаурма или вок-лапша. Но есть и весьма необычные заведения, например кафе, где можно самому собрать себе блюдо. Для этого вы накладываете в плошку сырые ингредиенты из буфета, взвешиваете их на кассе, оплачиваете, а через какое-то время вам приносят свежий горячий суп. Ингредиенты для супа могут быть самыми разнообразными: от шпината до свиных мозгов.

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