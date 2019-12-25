15 участниц конкурса «Мисс Вселенная — 2019», которые не стесняются показаться без макияжа. И правильно делают

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На конкурс «Мисс Вселенная» съезжаются главные красавицы из 90 стран мира. Каждая из них блистает на сцене и выглядит безупречно от макушки до пяток. Любопытно было бы узнать, сильно ли отличается то, что мы видим на экране, от того, как девушки выглядят в обычной жизни.