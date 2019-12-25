15 участниц конкурса «Мисс Вселенная — 2019», которые не стесняются показаться без макияжа. И правильно делают

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На конкурс «Мисс Вселенная» съезжаются главные красавицы из 90 стран мира. Каждая из них блистает на сцене и выглядит безупречно от макушки до пяток. Любопытно было бы узнать, сильно ли отличается то, что мы видим на экране, от того, как девушки выглядят в обычной жизни.

AdMe.ru просмотрел инстаграм-аккаунты конкурсанток и сравнил их внешность с макияжем и без. И, похоже, естественность выигрывает.

Анастасия Суббота, Украина

Селла Шарлин, Израиль

Гунзая Бат-Эрдене, Монголия

Габриэла Вальехо, Гаити

Алисса Бостон, Канада

Яна Тикл Гарсия, Ямайка

Газини Ганадос, Филиппины

Фионнгуала О’Рейлли, Ирландия

Тареа Стурруп, Багамские Острова

Павинсуда Друин, Таиланд

Габриэла Тафур, Колумбия

Мисс Конгениальность — Ольга Булава, Польша

Вторая вице-мисс — София Арагон, Мексика

Первая вице-мисс — Мэдисон Андерсон, Пуэрто-Рико

Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2019» — Зозибини Тунзи, ЮАР

Судьи конкурса уже сделали свой выбор. А кому из участниц вы бы отдали титул «Мисс Вселенная — 2019», учитывая их природную красоту?

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