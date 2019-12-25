15 участниц конкурса «Мисс Вселенная — 2019», которые не стесняются показаться без макияжа. И правильно делают
На конкурс «Мисс Вселенная» съезжаются главные красавицы из 90 стран мира. Каждая из них блистает на сцене и выглядит безупречно от макушки до пяток. Любопытно было бы узнать, сильно ли отличается то, что мы видим на экране, от того, как девушки выглядят в обычной жизни.
AdMe.ru просмотрел инстаграм-аккаунты конкурсанток и сравнил их внешность с макияжем и без. И, похоже, естественность выигрывает.
Анастасия Суббота, Украина
Селла Шарлин, Израиль
Гунзая Бат-Эрдене, Монголия
Габриэла Вальехо, Гаити
Алисса Бостон, Канада
Яна Тикл Гарсия, Ямайка
Газини Ганадос, Филиппины
Фионнгуала О’Рейлли, Ирландия
Тареа Стурруп, Багамские Острова
Павинсуда Друин, Таиланд
Габриэла Тафур, Колумбия
Мисс Конгениальность — Ольга Булава, Польша
Вторая вице-мисс — София Арагон, Мексика
Первая вице-мисс — Мэдисон Андерсон, Пуэрто-Рико
Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2019» — Зозибини Тунзи, ЮАР
Судьи конкурса уже сделали свой выбор. А кому из участниц вы бы отдали титул «Мисс Вселенная — 2019», учитывая их природную красоту?
Фото на превью zozitunzi / Instagram, zozitunzi / Instagram, benjaminaskinas / Instagram