15+ человек, которые не тратят баснословные деньги, чтобы выглядеть роскошно. Они просто ходят в секонд-хенды и на барахолки

Еще совсем недавно модники всего мира гонялись за последними новинками от-кутюр, чтобы выглядеть стильно и ярко. Однако в какой-то момент общество задумалось об осознанном потреблении и внезапно покупка винтажной одежды стала модным трендом и «новой роскошью». Сегодня многие молодые люди предпочитают покупать одежду, обувь и аксессуары именно в секонд-хендах, на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Это позволяет им не только подчеркивать свою индивидуальность и самовыражаться, но и заботиться об окружающей среде.

Мы в AdMe.ru убеждены, что зачастую на блошиных рынках и барахолках можно найти стоящие и даже по-настоящему уникальные вещи. И вот яркие тому доказательства.

«Отдал за эту винтажную брошь из коралла в золотой оправе всего $ 3,5»

«Отхватила эти суперсимпатичные и почти новые ботинки Dr. Martens всего за $ 10 на благотворительной распродаже»

«Прекрасная экономная находка. Я влюблена во все полоски и цвета»

«Нашла эти винтажные брюки из мужской коллекции Yves Saint Laurent. Получился шикарный образ»

«Только что купила свою первую дизайнерскую сумку. Fendi, $ 6!»

«Нашел на гаражной распродаже винтажную брошь из серебра с жемчугом и бриллиантами. Она стоила мне $ 0,25»

«Отлично сходила на местную благотворительную распродажу! Туфли от Manolo Blahnik»

«Полностью оделась в секонд-хенде. Футболка Hanes 60-х годов за 80 центов, джинсы Levi’s 1997 года за $ 7 и сумка Madewell за $ 9»

«Только что пополнила свою коллекцию соломенных сумочек. Бренд Vanessa или Elegance. Оба лейбла были внутри. В отличном состоянии!»

«Милые туфли. Надеюсь, моей жене они придутся по вкусу»

«Всего $ 10,49! Я не смогла примерить платье как следует на месте и попыталась натянуть его на джинсы и майку. Так что я очень рада, что дома оно село отлично»

«Нашла эту винтажную нижнюю юбку от Dior всего за $ 1»

«Обнаружила эти очаровательные серьги за $ 2, и я влюблена в них»

«Возможно, это моя лучшая находка. Редкая модель от бренда Gunne Sax»

«Лоферы made in Italy. $ 4 за каждую пару»

«Натуральная кожа. И всего $ 7»

«Нашла эту джинсовку Tommy Hilfiger в отличном состоянии в местном секонд-хенде. Решила расшить спинку цветными лоскутками. Эта куртка теперь моя любимая»

«Заполучила эти классные винтажные сапожки Tony Lama 1960-х годов за $ 2»