15+ человек, которые не тратят баснословные деньги, чтобы выглядеть роскошно. Они просто ходят в секонд-хенды и на барахолки
Еще совсем недавно модники всего мира гонялись за последними новинками от-кутюр, чтобы выглядеть стильно и ярко. Однако в какой-то момент общество задумалось об осознанном потреблении и внезапно покупка винтажной одежды стала модным трендом и «новой роскошью». Сегодня многие молодые люди предпочитают покупать одежду, обувь и аксессуары именно в секонд-хендах, на блошиных рынках и благотворительных распродажах. Это позволяет им не только подчеркивать свою индивидуальность и самовыражаться, но и заботиться об окружающей среде.
Мы в AdMe.ru убеждены, что зачастую на блошиных рынках и барахолках можно найти стоящие и даже по-настоящему уникальные вещи. И вот яркие тому доказательства.
«Отдал за эту винтажную брошь из коралла в золотой оправе всего $ 3,5»
«Отхватила эти суперсимпатичные и почти новые ботинки Dr. Martens всего за $ 10 на благотворительной распродаже»
«Прекрасная экономная находка. Я влюблена во все полоски и цвета»
«Нашла эти винтажные брюки из мужской коллекции Yves Saint Laurent. Получился шикарный образ»
«Только что купила свою первую дизайнерскую сумку. Fendi, $ 6!»
«Нашел на гаражной распродаже винтажную брошь из серебра с жемчугом и бриллиантами. Она стоила мне $ 0,25»
«Отлично сходила на местную благотворительную распродажу! Туфли от Manolo Blahnik»
«Полностью оделась в секонд-хенде. Футболка Hanes 60-х годов за 80 центов, джинсы Levi’s 1997 года за $ 7 и сумка Madewell за $ 9»
«Только что пополнила свою коллекцию соломенных сумочек. Бренд Vanessa или Elegance. Оба лейбла были внутри. В отличном состоянии!»
«Милые туфли. Надеюсь, моей жене они придутся по вкусу»
«Всего $ 10,49! Я не смогла примерить платье как следует на месте и попыталась натянуть его на джинсы и майку. Так что я очень рада, что дома оно село отлично»
«Нашла эту винтажную нижнюю юбку от Dior всего за $ 1»
«Обнаружила эти очаровательные серьги за $ 2, и я влюблена в них»
«Возможно, это моя лучшая находка. Редкая модель от бренда Gunne Sax»
«Лоферы made in Italy. $ 4 за каждую пару»
«Натуральная кожа. И всего $ 7»
«Нашла эту джинсовку Tommy Hilfiger в отличном состоянии в местном секонд-хенде. Решила расшить спинку цветными лоскутками. Эта куртка теперь моя любимая»
«Заполучила эти классные винтажные сапожки Tony Lama 1960-х годов за $ 2»
А как вы относитесь к покупке подержанных вещей? Удавалось ли вам находить на блошиных рынках что-нибудь удивительное?