15 трюков карманников, которые незаметно обведут вас вокруг пальца

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Карманные воры — это не просто ловкие фокусники, а очень тонкие психологи. Некоторые представители этой «профессии» достигают в психологии таких высот, что их приглашают участвовать в исследованиях устройства человеческого сознания. AdMe.ru решил рассмотреть излюбленные психологические приемы карманников (на основании расследования немецкого издания «Deutsche Welle»), чтобы вы были внимательнее и никогда не попали в ситуацию, связанную с этими знатоками человеческого поведения.

Классический прием — толкание Один карманник как бы нечаянно врезается в жертву, а второй, так же «нечаянно» проходя мимо, вытаскивает кошелек из сумки или кармана жертвы. Иногда толкающий и проходящий разыгрывают прилюдную ссору, чтобы совсем уж отвлечь своего «клиента» и рассеять его внимание.

Прием с наушниками Люди в наушниках — идеальная жертва, так как они уже отвлечены на музыку. Легче всего позаимствовать их телефон: воры тихонечко вытаскивают провод наушников из телефона и ловко забирают последний. Меломан не сразу понимает, что произошло: первым делом он смотрит наушники, думая, что проблема в них. А лишь через некоторое время понимает, что случилось. Особенно такой способ любят применять возле турникетов в метро: когда человек сосредотачивается на поиске в сумке жетонов, проездных и т. п.

Дерзкие приемы в метро Если вы успели забежать в вагон метро последним и встать у двери в час пик — держите свои вещи крепче: существует такой подвид мошенников, как «дерзкие карманники», которые подбегают к дверям вагона за пару секунд до их закрытия и совершенно открыто и честно вырывают вещи у людей. Прежде чем человек успеет осознать, что произошло, двери уже закроются.

Если в час пик в транспорте вас отчаянно притесняет какой-нибудь непонятный мужик, ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной! Он только и толкает вас ради того, чтобы вы повернулись лицом в сторону других, а карманами и сумкой — к нему. При этом он может сам выглядеть жертвой натиска толпы, либо казаться совершенно неподозрительным (например, что-то усердно читающим с телефоном в руках).

Ресторанные приемы Если вы вешаете свои вещи на спинку стула, вы даете простор для фантазии карманников — им достаточно лишь отвлечь ваше внимание, например разыграть скандал за соседним столом: пока вы будете наслаждаться просмотром шоу, их подельник просто соберет ваши вещи.

Если вы вешаете верхнюю одежду на общую вешалку, то содержимое ваших карманов может забрать хозяин соседнего пальто, который просто якобы ищет сигареты в своих карманах.

Если компания зашла в кафе, но почему-то все разбрелись и сели по отдельности, да еще и разговаривают по телефону, ждите шоу — они вычисляют жертву.

Обман с картой города В туристических местах воры часто притворяются туристами: они просят людей помочь им определить собственное местоположение, показывая карту, и пока жертва совершенно искренне пытается помочь, псевдотурист незаметно вытаскивает что-либо из ее сумки или кармана. Отличительный признак: такие преступники пихают карту жертве как можно ближе к лицу.

Кража и использование кредитных карт Если вы думаете, что без ПИН-кода кража банковской карты слегка несуразна, вы ошибаетесь. Во многих магазинах можно попросить пробить товар без введения кода, например вместо ПИН-кода показать паспорт с именем владельца, подделать который не так трудно. К тому же некоторые онлайн-сервисы не отправляют проверочный код на телефон, что позволяет беспрепятственно совершать покупки с любой карты.

Прием «испачкай прохожего» Сцена с данным трюком разыгрывается в основном у банкоматов. Карманник «нечаянно» проливает кофе, роняет мороженое или размазывает кетчуп от хот-дога на жертву, которая — так уж совпало — только что сняла деньги в банкомате. Далее следует сцена бурных извинений и помощь в очистке одежды, в том числе и карманов. Занавес. Аплодисменты.

«Розыгрыш» детишек Это представление исполняется ребенком либо группой детей. Со всеми атрибутами попрошаек дети бегают в кафе, меж толпы с табличками о помощи. Пока вы жалеете милых бедных деток и ищете для них мелочь, эти юные дельцы обчищают ваши столы и карманы. Чаще всего на эту уловку попадаются туристы за границей.

Прием с цветами Вам когда-нибудь за границей пытался впарить цветок какой-то бомж? Знайте: он не всегда хочет деньги лишь за цветок. Даже если он вас слезно умоляет, жмет руки, обнимает, не берите этот цветок! Он просто пытается вас отвлечь и обчистить в это время ваши карманы, снять часы и т. д.

Благотворительность Иногда можно встретить активистов, которые собирают подписи в поддержку какого-либо законопроекта или деньги на благотворительность. Пока отозвавшиеся прохожие читают или подписывают буклеты, один из активистов собирает их ценные вещи.

Розыгрыш веселых людей Этот прием «отрабатывают» на людях, которые в данный момент испытывают алкогольную эйфорию. Обычно действие происходит в барах. Какой-нибудь шутник, он же очень веселый вор, может предложить жертве на спор определить ее вес, приподняв ее на руках. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон. Кажется тупым розыгрышем, правда? Но подшофе вы сами сочли бы это гениальным.

Услуги носильщика В эту криминальную уловку попадают в основном пожилые люди: вор предлагает помочь донести тяжелые сумки до квартиры, берет их и мчит по лестнице вверх, проверяя по пути наличие кошелька в сумках.

Прием в супермаркете Если вы тот человек, что любит повесить свою сумку или рюкзак на ручку тележки для покупок, то вы можете стать жертвой магазинных воришек. Представители этого подвида карманников обычно сердечно просят помочь найти ему какой-то определенный товар. Пока вы пытаетесь помочь, направив все мысли на предмет поиска, из вашей сумки как бы невзначай может что-то исчезнуть, что вы обнаружите лишь у кассы.

И напоследок взгляните на эксперимент: один из «величайших» карманников в мире наглядно демонстрирует, как можно отвлечь внимание совершенно любого человека.