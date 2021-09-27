15+ трендовых вещей, на которые не стоит тратиться, даже если их отдают с заманчивой скидкой

Когда хочется обновить гардероб, но бюджет при этом невелик, важно понять, какие вещи действительно достойны вашего внимания. Сегодня довольно легко совершать импульсивные покупки. Во-первых, мы часто сталкиваемся с навязчивой рекламой, а также смотрим на фото звезд в инстаграме и хотим себе такие же кроссовки или очки. Во-вторых, производители регулярно организовывают распродажи, где можно урвать модные вещички со скидкой — как раз не за горами черная пятница. Однако стоит помнить, что мода очень переменчива и антитрендами становятся вещи, за которыми несколько сезонов подряд охотились чуть ли не все модницы.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, на какие трендовые вещи не стоит тратить деньги, даже если на первый взгляд они кажутся вполне привлекательными.

1. Большие отложные воротники

Не так давно в моду вошли огромные накладные воротнички в викторианском стиле. Они могут быть как частью блузы или платья, так и продаваться отдельно. Такие вещи как будто из бабушкиного сундука, возможно, смотрятся оригинально, однако эксперты в мире моды все-таки не рекомендуют делать ставку на этот тренд, так как он вряд будет актуален уже в следующем сезоне. Лучше купить вещь с обычным воротником, поскольку они точно никогда не потеряют актуальности.

2. Сумка-пельмень

Необычная фишка, которая, безусловно, может придать любому образу эффектности и экстравагантности. Однако с практической точки зрения такие сумки довольно бесполезны. Основная претензия заключается в том, что их неудобно носить. То есть они больше подходят для стильных фотографий, чем для жизни. Кроме того, сумки-пельмешки довольно сильно примелькались и порядком поднадоели. В общем, это довольно сомнительное вложение денег. Тем более что среди всего ассортимента точно можно найти более удачные варианты сумок.

3. Моносерьга

Моносерьга — отличный аксессуар, чтобы выделиться из толпы и сделать образ более эффектным. И последние модные показы закрепили тренд на крупные моносерьги, однако куда более разумно и выгодно купить комплект серег, которые можно будет носить как по отдельности, так и вместе. Более того, возможно, порывшись в своей шкатулке, вы обнаружите там подходящую пару. А для самых смелых стилисты советуют поэкспериментировать и надеть разные серьги из своих старых запасов, просто одна из них должна быть более простой и меньшей по размеру.

4. Сильно рваные джинсы

Рваные джинсы то выходят из моды, то снова становятся актуальными. Совсем недавно магазины были заполнены супердраными джинсами — с огромными дырками на коленях и даже на передней поверхности бедра. Однако на сегодняшний день стилисты советуют приобрести обычные прямые синие джинсы без потертостей и тем более дырок. Они более универсальны и смотрятся гораздо аккуратнее.

5. Брюки с замысловатыми узорами

Брюки с замысловатыми и яркими принтами стали весьма популярны в этом сезоне — о них пишут главные модные журналы и носят звезды. Однако стилисты не советуют тратить на такие штаны деньги, поскольку, скорее всего, этот тренд скоро сойдет на нет. К тому же подобные яркие вещи довольно сложно вписывать в комплекты. То же самое можно сказать про вещи с принтом тай-дай. Да, он актуален уже не первый сезон, но уже явно теряет лидирующие позиции.

6. Детские кольца

В 2021 году внезапно пришла мода на наивные украшения из детства: колечки и бусы из бисера, массивные кольца из пластика, похожие на те, что раньше мы находили в киндер-сюрпризах. Даже звезды, такие как Майли Сайрус и Дуа Липа, подхватили этот тренд. При этом модные эксперты утверждают, что это веяние довольно быстротечно, к тому же подобные украшения смотрятся довольно инфантильно. Все-таки лучше купить несколько оригинальных колец из металла.

7. Массивный ободок

Массивный обруч в стиле 90-х произвел настоящий фурор в 2019-м, его носили многие модницы. Однако этот тренд успел порядком поднадоесть, и в 2021-м стилисты советуют переключиться на шелковый платок. Тем более что крупные аксессуары для волос могут даже исказить пропорции лица. А вот шелковый платок весьма универсален — его можно повязать как косынку или завязать на затылке, а также обмотать наподобие резинки.

8. Обувь с квадратными носами и на невысоком каблуке

Этим летом подобная обувь была на пике моды, однако есть мнение, что в следующем сезоне она вряд ли они будет пользоваться такой же популярностью. Это классический пример покупки на один сезон. Кроме того, стилисты не советуют приобретать обувь на крошечном каблуке, поскольку он неустойчив и неудобен в носке.

9. Микросумки

Они милые, броские, но совершенно ненужные. Да, с их помощью можно добавить в образ некую изюминку, однако они явно не стоят ваших денег. По большому счету, такой аксессуар даже нельзя назвать сумкой, ведь в него ничего нельзя положить. Неудивительно, что в 2021 году в моду вновь вошли большие, вместительные сумки, куда можно положить и ноутбук, и бутылку с водой.

10. Юбки с глубоким разрезом сбоку

Юбки и платья с высоким разрезом сбоку заполонили полки магазинов. При этом стилисты отмечают, что такая одежда хороша и уместна на отдыхе и на пляже, поскольку создает расслабленный образ. Однако инвестировать в подобные вещи не стоит, так как этот тренд вряд ли останется с нами надолго.

11. Трикотажные шорты

Трикотаж вновь на пике популярности. Однако шорты из этого материала — весьма сложный и неоднозначный тренд. Во-первых, они мало на ком сидят хорошо. Трикотажная ткань имеет свойство подчеркивать малейшие несовершенства, поэтому любая складочка будет на виду. Во-вторых, не вполне понятно, куда можно будет надеть такую вещь. Кроме того, трикотаж довольно быстро растягивается, и очень скоро шорты будут смотреться как бабушкины панталоны.

12. Леопардовый принт

В последнее время анималистичный принт был практически повсюду — от платьев до меховых курточек. Особенной популярностью пользовался леопардовый. Однако сегодня эксперты в мире моды рекомендуют на время забыть про него и уж точно не приобретать новые вещи с таким рисунком, а обратить внимание на «зебру».

13. Желтый цвет

Внезапно желтый цвет стал одним из самых популярных в этом сезоне. Институт Pantone назвал «сияющий желтый» одним из оттенков года. Это действительно яркий и броский цвет, но проблема заключается в том, что его нельзя назвать универсальным и подходящим каждому. К тому же его довольно сложно грамотно и аккуратно вписать в гардероб. Правда, если у вас темно-оливковый цвет кожи, то этот оттенок будет отлично смотреться на вас.

14. Сетчатые вещи

Сетчатые вещи выглядят довольно эффектно и сразу обращают на себя внимание. Сегодня дизайнеры предлагают модницам платья, накидки, кофты и юбки из сетки. При

этом, по мнению специалистов, все эти вещи весьма непрактичны и их трудно вписать в повседневный гардероб. Да, они отлично смотрятся на красных ковровых дорожках, но не в обычной жизни.

15. Завязки на животе

Вещи с завязками на животе были невероятно популярны в нулевых. Недавно они вернулись как на подиум, так и в обычную жизнь во многом благодаря таким звездам, как Белла Хадид, Дуа Липа и Зендая. При этом модные эксперты не советуют инвестировать в этот довольно смелый тренд. Да, такие вещи отлично смотрятся на супермоделях и их плоских животах, но перенести их в реальную жизнь не так-то просто, разве что для похода на пляж.

16. Мини-юбки

Очень короткие юбки с заниженной линией талии вновь вернулись в моду. Однако это крайне непрактичный тренд: такая юбка мало где будет уместна, а в ней удобно разве что стоять. К тому же эксперты отмечают, что такая одежда идет довольно небольшому проценту женщин. Это не значит, что мини-юбки вообще не стоит носить, просто лучше обратить внимание на базовые модели с более высокой посадкой, а также на юбки миди, которые дают больше простора для фантазии.

17. Клоги

Обувь, которая вернулась к нам прямиков из нулевых, стала одним из главных трендов этого лета. Однако будем честны: все же это очень специфичная обувь, которая будет уместно смотреться далеко не в каждом гардеробе. Клоги или сабо круто вписываются в стиль бохо и кантри, но тогда они должны быть для вас абсолютно органичны. А еще в этой обуви не очень удобно ходить: она довольно тяжелая и массивная, но при этом пятка не фиксируется. К тому же этот тренд нельзя назвать долгосрочным, поэтому, если вы еще не купили клоги, то делать этого не стоит.