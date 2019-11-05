15 трендов из 90-х, которые вернулись в 2019 вопреки нашим ожиданиям, а в некоторых случаях — здравому смыслу

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Вещи, которые носили все поголовно почти 30 лет назад, постепенно возвращаются в мир моды. Многие из них трансформируются, пытаясь мимикрировать под современную реальность. А некоторые тренды, к несчастью или к счастью, вернулись к нам в первозданном виде.

AdMe.ru предупреждает: перед прочтением статьи имеет смысл вооружиться непробиваемым равнодушием к моде. В противном случае вы можете быть шокированы. А в конце статьи вас ждет ностальгический бонус.

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