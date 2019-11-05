15 трендов из 90-х, которые вернулись в 2019 вопреки нашим ожиданиям, а в некоторых случаях — здравому смыслу
Вещи, которые носили все поголовно почти 30 лет назад, постепенно возвращаются в мир моды. Многие из них трансформируются, пытаясь мимикрировать под современную реальность. А некоторые тренды, к несчастью или к счастью, вернулись к нам в первозданном виде.
AdMe.ru предупреждает: перед прочтением статьи имеет смысл вооружиться непробиваемым равнодушием к моде. В противном случае вы можете быть шокированы. А в конце статьи вас ждет ностальгический бонус.
Селебрити снова носят платья-ночнушки: чем плотнее будет прилипать ткань к коже, тем лучше
© Romy and Michele's High School Reunion / Touchstone Pictures © Photographer Group/MEGA / Mega Agency / East News
Сердца и гардеробы звезд завоевывают кислотные цвета, на которые больно смотреть
В 90-х джинсы вываривали на собственной кухне, а в 2019-м проводить опасные эксперименты больше не нужно
Велосипедки можно носить по старинке: с объемными толстовками, которые прикрывают верхнюю часть бедер
Анималистика захватывает мир. Смельчаки предпочитают коровью расцветку
Кожа и латекс снова в моде (лучше облачиться в них с головы до пят, чтобы быть «на волне»)
Каждая девчонка в 90-х носила ободок для волос. Что ж, настало время достать его!
Наверняка в недрах вашей кладовки отыщутся нити жемчуга, настоящего или искусственного
Укороченные топы, по которым сходили с ума модницы 90-х, тоже переживают второе рождение
Карманов на нашей одежде должно быть больше. В частности, поэтому вернулись на подиумы брюки карго
Квадратные носы обуви больше не считаются признаком безвкусицы
Платья с многочисленными оборками и рюшами перестали быть винтажными и ушли в массы
Нарочито грубые нашивки на брюках, кофточках и любой другой одежде снова считаются модными
Бонус: культовые олимпийки из 90-х не сдают позиций
Какие из вернувшихся в моду вещей вы рискнули бы примерить, а какие нет?
Фото на превью Photographer Group/MEGA / Mega Agency / East News