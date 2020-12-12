15 модных веяний последних лет, которые стали хитами во всем мире, но не у нас

В наши дни, когда 63 % населения Земли подключено к интернету, информация разносится по миру за считанные часы, а то и минуты. То же самое происходит и в индустрии красоты: стоит голливудским модницам продемонстрировать новый тренд, как женщины всех стран подхватывают его. Но так случается не со всеми тенденциями: некоторые так и не находят отклик у жительниц других государств.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какие модные веяния последних лет наделали шуму на Западе, но прошли мимо наших соотечественниц.

1. Укладка baby hair

Дженнифер Лопес и Рита Ора.

«Детские локоны» — уложенные завитками на лбу и висках короткие пряди, выбивающиеся по линии роста волос. Эта укладка уверенно завоевывает Голливуд с начала года, но пока не пришлась по душе даже нашим знаменитостям, которые обычно не отстают от западных коллег.

2. Ресницы «паучьи лапки»

Дуа Липа и Джорджия Мэй Джаггер.

Слипшиеся ресницы стали модными в 2016 году, потом возвращались в 2018-м, а теперь снова их популярность набирает обороты. Хотите, чтобы тренд прижился и у нас?

3. Коричневая помада

Оливия Калпо и Эшли Бенсон.

Мода 90-х годов прочно вернулась в нашу жизнь еще в 2019-м. И если другие тенденции того времени наши модницы встретили с распростертыми объятиями, то коричневую помаду предпочли проигнорировать.

4. Глиттер под глазами

Люси Бойнтон и Сьюки Уотерхаус.

Тренд завоевал инстаграм в 2017 году, но до сих пор на красных дорожках щеголяют актрисы, которые выбирают такой смелый мейкап. Несмотря на то, что почти все девушки любят блестки, эта тенденция не стала у нас популярной.

5. Длинные ногти-стилеты

Карди Би и Лана Дель Рей.

В 2016 году на смену минималистичному маникюру пришли длинные яркие ногти. Тренд подхватили не только звезды, но и обычные женщины. Многие остались верны ему до сих пор. Среди наших соотечественниц тоже есть любительницы экстремально длинных ногтей, но большинство все же предпочитают более практичный и неброский маникюр. А какие ногти любите вы?

6. Неоновые тени

Кайли Дженнер и Шейлин Вудли.

Этот отголосок 80-х покорил инстаграм в 2019 году. Актрисы делали яркий мейкап для выходов на красные дорожки, блогеры и модели выкладывали фото в своих аккаунтах, демонстрируя тени всевозможных оттенков. Возможно, наши женщины посчитали неоновый макияж слишком экстравагантным.

7. Эффект мокрых волос

Кристен Стюарт и Джиджи Хадид.

В 2019 году «влажные прически» можно было увидеть везде: на подиумах, на красных дорожках и в инстаграм-аккаунтах чуть ли не всех западных звезд. Отечественные модницы отнеслись к тенденции сухо, и лишь некоторые решили опробовать укладку на себе.

8. Белая подводка

Софи Тернер и Рианна.

Голливудские знаменитости стали выходить в свет с белой подводкой глаз еще в 2018 году. Но окончательно тренд покорил их летом 2020-го. В то время как наши женщины по-прежнему предпочитают традиционные черные стрелки.

9. Контрастная подводка нижнего века

Уиллоу Смит и Оливия Манн.

Акцент на нижнем веке визажисты начали делать в 2014 году. Позже звезды еще не раз появлялись с таким макияжем на красных дорожках.

10. Ярко-розовые румяна + розовые тени

Хлоя Грейс Морец и Эмилия Кларк.

Интенсивные розовые румяна, переходящие в розовые тени, красавицы продемонстрировали еще в 2018 году. Но лишь в начале 2020-го этот мейкап стал настоящим хитом.

11. Обесцвеченные и окрашенные брови

Холзи и Биби Рекса.

2019-й — год экспериментов с бровями. Конечно, на окрашивание решились не многие, но некоторые звезды не захотели отставать от моды и явили себя миру с бровями неожиданных цветов.

12. Цветные ресницы

Рита Ора.

Марго Робби.

В начале 2020 года в инстаграме стал вирусным пост визажиста, которая использовала накладные ресницы под цвет помады. Все модницы, включая голливудских звезд, подхватили тренд. Некоторые выбирают более консервативные цвета, другие же, наоборот, самые яркие и неожиданные.

13. Стрижка маллет

Холзи и Майли Сайрус.

Культовая прическа 80-х снова завоевывает мир. Многие девушки делают стрижку маллет, другие примеряют парики. Но наши женщины пока не рады возвращению тренда.

14. Подводка «лисьи глазки»

Белла Хадид и Эльза Хоск.

Раскосые глаза — едва ли не главная бьюти-тенденция последнего времени. Многие девушки решаются на косметологическую процедуру, чтобы получить модное лицо. Но не все знают, что добиться эффекта лисьих глаз можно и с помощью макияжа, использовав подводку на внутреннем уголке века.

15. «Русские губы»

Певица Элли Голдинг.

Визажист Худа Каттан.

В косметологии тоже есть свои тренды. Так, во всем мире набирают популярность «русские губы». Назвали их так потому, что они напоминают очертания рта нашей матрешки. Чтобы добиться нужного эффекта, косметологи создают объем посередине и делают четкие уголки верхней губы. Получаются этакие губы сердечком или бантиком. Наши женщины, прибегая к увеличению губ, стараются избегать чрезмерного объема и стремятся к максимальной натуральности.