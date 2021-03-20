15+ терминов из фигурного катания, которые кажутся непонятными, но на деле все не так сложно

Фигурное катание — это один из самых популярных и завораживающих видов спорта. И вместе с тем он наполнен огромным количеством терминов, незнакомых большинству зрителей. Так что, наверное, каждый из нас, кто хотя бы раз следил за выступлениями фигуристов, сталкивался с тем, что не понимает львиную долю слов, которые произносят комментаторы.

Мы в AdMe.ru решили пересмотреть самые яркие выступления фигуристов и выделили элементы, которые они исполняют чаще всего.

Обычно прокаты фигуристов на соревнованиях оценивают 2 коллегии арбитров — судьи и техническая бригада. На крупных соревнованиях судей обычно 9: они следят за качеством исполнения. А в технической бригаде — 3, их прерогатива — техника. Победитель определяется суммой баллов за 2 проката — в короткой и произвольной программах.

В фигурном катании принято выделять 4 основных элемента — шаги, спирали, прыжки и вращения. Шаги, в свою очередь, условно делят на базовые и технические. С помощью базовых шагов фигурист перемещается по площадке и набирает скорость. Технические же намного сложнее и требуют от спортсмена особого мастерства.

Спирали

Спираль — обязательный элемент женского и парного фигурного катания. Это одна из важнейших составляющих выступления, которую оценивают судьи. Проще говоря, спирали — это когда спортсмен красиво скользит по льду. Существует несколько разновидностей спиралей, однако практически все они выполняются следующим образом: фигурист скользит на одной ноге, а колено свободной ноги вытягивает выше бедра. При этом опорная нога скользит на одном ребре конька. Чаще всего фигуристами на соревнованиях выполняются эти виды спиралей: ласточка (Arabesque spiral);

шарлотта (Charlotte spiral);

флажок (Y-spiral);

собачка, или фен (Fan spiral);

кораблик (Spread eagle);

кантилевер, или лимбо, или кораблик Климкина (Cantilever);

бауэр (Ina Bauer).

1. Ласточка

Ласточка в исполнении Кэйтлин Осмонд и Мишель Кван (США).

Ласточка, или спираль в арабеске, — традиционный вид спирали. Свободная нога фигуриста вытягивается в ласточке и располагается перпендикулярно опорной ноге или даже выше. Одной из лучших исполнительниц этого элемента считается Мишель Кван.

2. Шарлотта

Шарлотта в исполнении Саши Коэн и Алины Загитовой.

Традиционно спираль Шарлотты, или свеча, выполняется фигуристом с наклоном вперед. Тело спортсмена опускается к опорной ноге, а свободная нога поднимается вверх в вертикальном шпагате. Впервые этот элемент исполнила немецкая фигуристка Шарлотта Эльшлегель в 1900 году. В честь нее он и получил свое название. Ранее спираль Шарлотты была не так популярна, но в конце 1990-х — начале 2000-х ее выдвинули в топ Мишель Кван и Саша Коэн.

3. Флажок

Y-спираль в исполнении Камилы Валиевой и Алины Загитовой.

Флажок (Y-спираль, карандашик) требует хорошей растяжки от фигуриста. Опорная нога спортсмена движется по льду, а свободная нога закидывается как можно выше наверх. В результате получается буква Y или же угол в 180°, так что иногда этот элемент называют «180». Чаще всего стопа свободной ноги поддерживается рукой, однако некоторые спортсмены усложняют себе задачу и выпускают стопу без поддержки.

4. Собачка

Собачка от Мао Асада.

Собачка — это «обратная» спираль. Если в остальных элементах свободная нога вытягивается назад, то здесь вперед и немного вбок. В идеале и опорная, и свободная нога при выполнении собачки должны быть прямыми. Корпус должен быть отклонен в центр круга.

5. Кораблик

Внутренний кораблик от Джеффри Баттла и наружный кораблик от Евгении Медведевой.

Данный элемент немного выбивается из традиционного ряда спиралей, выполняющихся на одной опорной ноге. Он выполняется обеими ногами на льду на внутренних или наружных ребрах лезвий. Пятки фигуриста смотрят друг на друга. Различают кораблик внутрь (корпус направлен вперед) и наружу (корпус немного откинут назад).

6. Кантилевер

Кантилевер от Сёма Уно и Александры Трусовой.

Кантилевер — это разновидность кораблика. Данный элемент еще называют корабликом Климкина, так как он стал визитной карточкой Ильи Климкина. А придуман он был американскими комиками-фигуристами, известными под псевдонимами Фрик и Фрак. При выполнении этого элемента пятки фигуриста смотрят друг на друга, как и в кораблике. Однако корпус спортсмена отклонен назад, руки могут касаться или быть оторванными ото льда, то есть получается практически мостик.

7. Бауэр

Бауэр от Рэйчел Флатт и Юлии Липницкой.

Впервые этот элемент был исполнен немецкой фигуристкой Иной Бауэр, так что он носит ее имя. Бауэр тоже считается производной кораблика, однако ноги фигуриста расположены не на одной линии, а параллельно друг другу. Одна нога должна быть согнута и стоять на внутреннем или наружном ребре конька, вторая — вытянута назад и всегда стоит на внутреннем ребре. При выполнении этого элемента фигурист движется вбок.

Вращения

Вращения, или пируэты, — третья важная составляющая фигурного катания. Они могут исполняться как на двух, так и на одной ноге. Обычно на крупных соревнованиях фигуристы предпочитают выполнять пируэты на одной ноге, так как это приносит гораздо больше баллов. Важно скользить по маленькой окружности, то есть спортсмена не должно «носить по льду». Наиболее часто на крупных соревнованиях используются следующие варианты вращений: складка, или пушка (Shoot the duck spin);

карандаш, или затяжка вперед (I-spin);

либела (Camel spin);

бильман (Biellmann spin);

заклон (Layback spin).

8. Складка

Складка от Каролины Костнер и Елизаветы Нугумановой.

Данный вид вращения выполняется сидя. Опорной ногой спортсмен совершает вращения, а свободную ногу вытягивает. Туловище и голова должны быть прижаты к свободной ноге. Если этот элемент выполнен безукоризненно, то за него можно набрать приличное количество баллов.

9. Карандаш

Карандаш от Евгении Медведевой.

Этот элемент выполняется стоя. Опорная нога вращается на льду, а свободная нога вытягивается вверх спереди и удерживается руками. Если все сделано верно, то должен получиться шпагат, который в идеале по форме напоминает прямой карандаш.

10. Либела

Либела от Евгения Плющенко.

Либела — один из самых часто используемых элементов в соревнованиях. В переводе с латинского libellus — «книжица». Положение фигуриста, который выполняет этот элемент, во многом напоминает форму раскрытой книги, повернутой страницами вниз. Фигурист занимает позицию ласточки: опорная нога вращает на льду корпус, свободная нога вытягивается на уровне бедра или выше. Либела исполняется на любом ребре конька. Так, если спортсмен вращается на левой ноге назад-внутрь, то это прямая либела, если же он вращается на правой ноге назад-наружу, то обратная.

11. Бильман

Бильман в исполнении Анны Фроловой и Дарьи Усачевой.

Этот элемент выполняется в основном женщинами. Он носит имя швейцарской фигуристки Денизе Бильманн, которая безукоризненно его выполняла, а впервые продемонстрировала его, пусть и немного в другом варианте, но все же, Тамара Москвина. Фигурист вращается в положении стоя, а свободную ногу захватывает за лезвие конька. Есть еще варианты захвата ноги перекрещенными руками (бильман с перекрестным захватом), а также захват ноги не за конек, а за колено или лодыжку (полубильман).

12. Заклон

Заклон в исполнении Аделины Сотниковой и Дарьи Усачевой.

При выполнении заклона опорной ногой фигурист вращается на льду, а свободную ногу выворачивает наружу и выносит назад. При этом его корпус удерживается с сильным прогибом назад или в сторону с откинутой назад головой. Руки могут находиться в произвольном положении. Этот элемент у женщин входит в обязательную короткую программу.

Прыжки

Без прыжков невозможно представить ни одну программу профессионального фигуриста, ведь без них, по мнению прославленного тренера Елены Чайковской, «фигурное катание теряет свою остроту». Принято различать зубцовые и реберные прыжки. Во время исполнения зубцовых прыжков спортсмен отталкивается свободной ногой (ударяя зубцами об лед). К зубцовым относятся тулуп, лутц, флип. Реберные прыжки отличаются тем, что толчок производится опорной ногой (той, на которой спортсмен катится). К реберным прыжкам относятся сальхов, риттбергер и аксель. Есть и другие виды прыжков, не попадающие ни в одну из категорий. Это бедуинский прыжок, или бабочка (Arabian, Butterfly); русский шпагат, или прыжок в шпагат (Russian split); чинян (Flying sit spin); сальто (Backflip).

13. Тулуп

Тулуп от Михаила Коляды.

В переводе с английского toe loop означает «петля на носке». Это один из самых простых прыжков. А прост он из-за того, что бедра спортсмена во время отталкивания уже направлены в нужную сторону: это добавляет пол-оборота. После исполнения элемента фигурист приземляется в той же позе, в которой он находился при отталкивании. Это единственный зубцовый прыжок, который завершается приземлением на правую ногу.

14. Аксель

Аксель от Евгении Медведевой.

Аксель считается самым сложным и одновременно с этим самым старым прыжком. Впервые его исполнил норвежец Аксель Паульсен, в честь которого и назвали этот элемент. Аксель — единственный прыжок, который исполняется с движения вперед. То есть спортсмен движется назад, затем делает разворот вперед и после замаха правой ногой прыгает.

15. Бедуинский прыжок

Бедуинский прыжок в исполнении Алины Загитовой.

Во время выполнения бедуинского прыжка корпус спортсмена находится строго параллельно льду, а ноги тем временем совершают мощнейший круговой мах.

16. Чинян

Чинян от Михаила Коляды и Мориса Квителашвили.

Чинян представляет собой позицию волчка (базовая позиция в фигурном катании) в воздухе. Во время исполнения элемента одно из бедер фигуриста должно быть параллельно льду, а вторая нога немного согнута.

17. Русский шпагат

Русский шпагат в исполнении Саши Коэн.

Во время исполнения данного вида прыжка ноги фигуриста должны быть широко расставлены в воздухе.

18. Сальто

Сальто от Нейтана Чена.

Этот прыжок запрещен в соревновательных программах ввиду его высочайшей травмоопасности, однако некоторые выполняют его на показательных шоу. В основном его исполняют мужчины, однако были случаи, когда сальто делали и женщины.