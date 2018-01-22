15 доказательств того, что технологии опережают настоящее

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Когда в 1989 году на экраны вышел фильм «Назад в будущее 2», зрители были в восторге от того, каким был показан 2015 год. Сегодня нас уже не удивить реалистичной картинкой в кино, ховербордами и самозашнуровывающимися кроссовками — да, они тоже существуют. Реальность оказалась покруче кино: кажется, совсем недавно VR-технологии произвели настоящий фурор в компьютерных играх, а теперь они используются в медицине: для лечения фобий, деменции, ПТСР и даже паралича. Но некоторые технологии, которыми можно пользоваться уже сегодня, нам все еще кажутся продуктом фантастического кино. Убедитесь сами: AdMe.ru собрал 15 доказательств того, что будущее гораздо ближе, чем кажется.

Краска для волос, которая меняет цвет

Мусорное ведро знает, куда упадет мусор

Ультразвуковой 3D-принтер распечатал незрячей маме изображение ее ребенка

Цифровой комикс на шаг ближе к двигающимся изображениям в «Гарри Поттере»

На самом деле мужчина и его дочь находятся не в одной комнате

Экзоскелеты возвращают парализованным людям возможность ходить

А такой экзоскелетный костюм продается в магазинах Японии

VR-технологии становятся все более реалистичными

Но VR — это уже не просто развлечение, но и новый способ лечения

Запатентован «умный» свитер, способный заряжать гаджеты с помощью движения рук

Летающие доски теперь можно увидеть не только в фильме «Назад в будущее»

В некоторых отелях есть роботы-дворецкие

Роботизированная хирургия поражает своей точностью

Бои роботов можно увидеть не только в «Трансформерах»

На 3D-принтере можно распечатать даже платье-паука

Бонус: кто-то уже не знает, что такое дискеты

Кажется, совсем скоро такие технологии будут удивлять нас не больше, чем флешка на 128 Гб. Может, и вы знаете что-то о новинках прогресса? Расскажите нам в комментариях.