15 тайн секретной службы, о которых простые смертные и не догадывались

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Голливудские фильмы показывают нам бесстрашных агентов разных стран мира, которые умеют все. Но как на самом деле работает ЦРУ? Что именно делают агенты для защиты своего государства и какими приемами пользуются?

Мы в AdMe.ru решили разобраться, что скрывает Центральное разведывательное управление.

1. Истина где-то рядом

У ЦРУ есть официальный девиз. Он звучит так: And you shall know the truth, and the truth shall make you free — «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это цитата из Евангелия от Иоанна. Обычно девиз ЦРУ переводят как «Правда освободит тебя», намекая, что только после того, как вы расскажете всю правду, управление вернет вам свободу. Но есть и второе толкование: якобы девиз направлен на самих сотрудников и говорит о том, что, работая в ЦРУ, они узна́ют всю правду о мире, и это освободит их от предрассудков. Впрочем, все это досужие домыслы, не так ли?

2. О вкусах не спорят

В арсенале ЦРУ встречались разные способы допроса и выпытывания информации. Например, альбом Эминема The Slim Shady LP официально использовался на допросах как средство давления: задержанных заставляли слушать его. В 2002 году в «пыточный» список попали и Red Hot Chili Peppers.

3. Хорошо там, где нас нет

По просьбе президента ЦРУ также может заниматься тайными действиями. Официально агентам нельзя вмешиваться в политику других стран — только наблюдать и собирать данные. И они не вмешиваются. Но это не точно.

4. Прием граждан по расписанию

Также официально ЦРУ разрешается держать в секрете даже свое штатное расписание, не говоря о количестве людей и помещений. С 1948 года все расходы и доходы организации хранятся под грифом секретности и являются государственной тайной.

5. Спорт со шпионским потенциалом

Внимание ЦРУ к футбольным полям на Кубе привело к конфликту в 1962 году. Аналитик управления заметил появление этих самых полей и стал подозревать, что на Кубе появились советские войска. Ведь кубинцы играют в бейсбол, а футбол очень любят в Союзе.

6. Кофе инкогнито

В штаб-квартире ЦРУ есть свой личный Starbucks. Только, в отличие от аналогичных кафе этой сети, записывать имена в заказе запрещено.

7. Минутка истории

Первые разведывательные агентства в США были созданы еще в 1880-х годах и назывались Управлением военно-морской разведки и Отделом военной разведки армии. Уже во время Первой мировой войны они занимались сбором данных.

8. Очень тайный покупатель

Для покупки больших партий титана, необходимого для производства SR-71, ЦРУ создавало поддельные компании во всем мире. Официально приобрести его у крупнейшего поставщика так, чтобы об этом не узнал СССР, было невозможно. Потому что поставщиком этим и был Советский Союз.

9. Книга — лучший подарок для агента ЦРУ

После смерти Джорджа Оруэлла ЦРУ тайно купила права на «1984» и «Ферму животных» («Скотный двор») и опять же тайно выпустила первый фильм «1984» и анимационную версию «Фермы».

10. Малдер был прав

В 2013 году ЦРУ публично признало существование «Зоны 51» — огромного полигона, где испытываются первые образцы военной техники и, предположительно, хранятся захваченные НЛО.

11. Мы тут кое-что обронили...

В 1960-х годах почти на 10 лет ЦРУ закрыло доступ к горе Нанда-Деви, так как пыталось разместить на ней устройство для перехвата радиосигналов и телефонных разговоров. Доступ для туристов пришлось закрыть, поскольку перехватчик случайно потеряли в лавине и не могли отыскать.

12. Памятный сувенир

В 1945 году посол США в Москве Аверелл Гарриман получил от детей Артека памятный подарок — невиданной красоты деревянный герб Соединенных Штатов. Посол проникся и повесил герб в кабинете. Так на самый секретный этаж посольства попало пассивное подслушивающее устройство, обнаружить которое смогли только через 8 лет. Сейчас герб находится в музее ЦРУ в Лэнгли.

13. Все тайное становится публикацией

В свое время, кстати, в управлении очень тепло приняли бум социальных сетей. Согласно открытым данным, ЦРУ читает до 5 млн твитов в день.

14. Упс!

В сентябре 1949 года аналитики агентства опубликовали прогноз, согласно которому первая ядерная бомба в СССР появится в середине 1953 года. Проблема в том, что первые испытания ядерного оружия прошли за 22 дня до публикации прогноза.

15. О вреде телевидения

Согласно данным WikiLeaks, одно время агентство активно использовало телевизоры Samsung как жучки. С помощью занятной программки под названием «Плачущий ангел» телевизор имитировал выключенное состояние, а сам активно записывал разговоры и передавал их на сервер. Действительно, ангелу было отчего заплакать.

Секретные службы скрывают от нас очень многое. Говорят, что это для нашей же безопасности. А как вы думаете, насколько закрытой должна быть информация о работе разведывательных управлений?