15 тайн секретной службы, о которых простые смертные и не догадывались

1. Истина где-то рядом

У ЦРУ есть официальный девиз. Он звучит так: And you shall know the truth, and the truth shall make you free — «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это цитата из Евангелия от Иоанна. Обычно девиз ЦРУ переводят как «Правда освободит тебя», намекая, что только после того, как вы расскажете всю правду, управление вернет вам свободу. Но есть и второе толкование: якобы девиз направлен на самих сотрудников и говорит о том, что, работая в ЦРУ, они узна́ют всю правду о мире, и это освободит их от предрассудков. Впрочем, все это досужие домыслы, не так ли?