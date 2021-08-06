15+ таинственных вещей из прошлого, которые пользователи сети увидели и похвастались на весь свет

За всю историю скопилось такое невероятное количество любопытных вещей, что хочется непременно взять и рассмотреть их все вживую. Ведь можно увидеть, на что похож старый пресс для отжима масла, или куда ступила нога маленького римлянина, жившего за несколько тысяч лет до нас. Но поскольку посетить все выставки мира довольно проблематично, ознакомиться с историей помогают пользователи интернета, которые с удовольствием рассказывают о своих находках.

Мы в AdMe.ru решили изучить, о каких памятниках прошлого говорят на своих страницах любители ушедших столетий. А в бонусе вас ждет история от художника о взаимодействии со старинными печатными машинками.

Это кружево вырезано из мрамора

Вот так разогревали хлеб в Викторианскую эпоху

Этой повозке, сделанной из дуба, около 4 000 лет. Она является одной из самых старых в мире

«Когда мы отчистили эту монету, выяснили, что она была отчеканена в 1808 году Британской Ост-Индской компанией. Ей 213 лет!»

«Очень похоже, что это греческий кирпич XIX–XX веков, который отправляли в Константинополь и окрестности. Буквы на нем — это инициалы владельца фабрики, так как имя и название обычно совпадали»

По одной из версий, такие уши должны были служить некоторым лекарством для глухих, по другой — привлечь внимание божества к молитвам. Хотя более вероятно, что это просто изображение уха божества

«Моя греческая монета, которой 2 300 лет»

Семейное письмо 1800-х годов. Писали по горизонтали и вертикали, чтобы сэкономить бумагу

«Оставшиеся после дедушки миниатюрные издания всех пьес Шекспира. Им более 100 лет»

Этот античный пресс для отжима масла в Израиле выглядит как Дарт Вейдер

«Эту Библию я нашел в гараже у родителей. Она была издана в 1881 году»

Отпечаток ножки ребенка римлян, жившего около 2 000 лет назад

«Мне достался такой вот ингалятор 1915 года. Был весь в масле и копоти, удалось отполировать его и отреставрировать. И он работает»

«Нашел вот такие старые шахматы в виде испанских конкистадоров и майя»

Фастфуд в древних Помпеях

Бонус: «Я рисую буквами и цифрами на старых печатных машинках. Вот одна из моих работ»