15 свежих маразмов из книг и учебников, от которых волосы встают дыбом

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Качество некоторых современных учебников и книг оставляет желать лучшего. Содержание подобных изданий вызывает столько вопросов, что порой заставляет задуматься над адекватностью их составителей. Однако, если не принимать все слишком близко к сердцу, над этими перлами можно вдоволь посмеяться и потом пересказывать их друзьям.

В этой подборке AdMe.ru собрал для вас именно такие примеры издательских промахов, когда настолько плохо, что даже хорошо.

Все мы в этой жизни немного воробушки

Любовь — это...

Совет на миллион из учебника по информатике

Перл из японского учебника

«Я вегетарианец не потому, что люблю животных. Я вегетарианец, потому что ненавижу растения».

Из учебника по рисованию

Делаешь уроки с ребенком, а тут такое

Парень посередине, кажется, совсем не об идеологии думает

Необычная задача на умножение

«Аркадий наслаждается молодостью, но думает о том, чтобы заняться карьерой»

Учебник русского языка для иностранцев

Учебник английского для младшеклассников

«54 сообщения. Что случилось?» «Ой! У меня день рождения!»

Наверное, мало кто хотел был об этом вспоминать

Правдивый и свободный русский язык для иностранцев

«Дерьмо! Настоящий русский язык, который никогда не использовал Толстой».

Однозначно бестселлер

Очередное занимательное пособие для дошкольников — во славу сатаны, конечно