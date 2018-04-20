15 свежих маразмов из книг и учебников, от которых волосы встают дыбом
Качество некоторых современных учебников и книг оставляет желать лучшего. Содержание подобных изданий вызывает столько вопросов, что порой заставляет задуматься над адекватностью их составителей. Однако, если не принимать все слишком близко к сердцу, над этими перлами можно вдоволь посмеяться и потом пересказывать их друзьям.
В этой подборке AdMe.ru собрал для вас именно такие примеры издательских промахов, когда настолько плохо, что даже хорошо.
Все мы в этой жизни немного воробушки
Любовь — это...
Совет на миллион из учебника по информатике
Перл из японского учебника
«Я вегетарианец не потому, что люблю животных. Я вегетарианец, потому что ненавижу растения».
Из учебника по рисованию
Делаешь уроки с ребенком, а тут такое
Парень посередине, кажется, совсем не об идеологии думает
Необычная задача на умножение
«Аркадий наслаждается молодостью, но думает о том, чтобы заняться карьерой»
Учебник русского языка для иностранцев
Учебник английского для младшеклассников
«54 сообщения. Что случилось?» «Ой! У меня день рождения!»
Наверное, мало кто хотел был об этом вспоминать
Правдивый и свободный русский язык для иностранцев
«Дерьмо! Настоящий русский язык, который никогда не использовал Толстой».
Однозначно бестселлер
Очередное занимательное пособие для дошкольников — во славу сатаны, конечно
Фото на превью deimosalife / pikabu