15 простых способов без лишних трат привести вашу обувь в порядок

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Ежегодно на свалку попадает порядка 300 млн пар обуви. Иногда — незаслуженно, поскольку существует немало способов продлить жизнь любимым туфлям или ботинкам.

AdMe.ru собрал действенные советы, благодаря которым можно вернуть обуви первоначальный вид и сделать ее более удобной. Многие из них вы еще наверняка не слышали.

1. Клей против скользкой подошвы

Несколько полосок горячего клея на подошве сделают ее менее скользкой.

2. Сухой шампунь и присыпка от неприятного запаха

Сухой шампунь можно нанести как непосредственно на ноги, чтобы сократить потоотделение, так и распылить внутри обуви, чтобы избавиться от уже существующего запаха. Устранить его также способна детская присыпка.

3. Черствый хлеб от грязи на замше

Благодаря своей грубой текстуре черствый хлеб позволяет очистить замшевую обувь от загрязнений.

4. Лак для волос от соскальзывания

Если нанести лак для волос на стопы, обувь не будет соскальзывать, и ноги, например в любимых босоножках, перестанут «уезжать» вперед.

5. Перекись водорода и сода для белизны

Действенный способ очистить от грязи белые кеды или кроссовки — нанести на них пасту, состоящую из воды, соды и перекиси водорода, оставить на несколько часов, а затем просто стряхнуть высохшую смесь с поверхности обуви.

6. Технический спирт от пятен

Изопропанол (изопропиловый спирт) благодаря своим дезинфицирующим и очищающим свойствам используется в медицине, фармацевтике, косметическом производстве и в изготовлении сопутствующей продукции для автомобилей. Он хорошо подходит для удаления пятен с кожаной обуви.

7. Наждачная бумага от скользкой подошвы

Наждачная бумага позволяет справиться со скользкими туфлями или босоножками: для этого достаточно натереть наждачкой подошву обуви.

8. Чайные пакетики от неприятного запаха

Чтобы избавиться от неприятного запаха обуви, можно поместить в нее несколько сухих чайных пакетиков.

9. Вкладыши для бюстгальтера вместо силиконовых вставок

Несмотря на то, что в настоящее время существуют специальные силиконовые вкладыши для обуви, они не всегда могут оказаться под рукой в нужный момент. В качестве альтернативы, чтобы носить обувь (особенно новую, на высоких каблуках) было удобнее, можно использовать не слишком толстые вкладыши для бюстгальтера.

10. Винные бутылки для сохранения формы

Благодаря своей устойчивости и тяжести бутылки от вина, помещенные внутрь высоких сапог, помогут сохранить их форму.

11. Овсяная мука от жирных пятен

Небольшое количество овсяной муки поможет вывести жировые и масляные пятна с замшевой обуви.

12. Кондиционер для волос для защиты

Небольшое количество кондиционера для волос не только поможет отполировать обувь, но и создаст на ней защитный слой.

13. Жидкость для снятия лака от загрязнений

Удалить грязь с обуви можно с помощью ватного диска и ацетона или жидкости для снятия лака. Этот способ особенно подходит для чистки окантовки кед и кроссовок.

14. Мыло от неприятного запаха

Туалетное мыло, помещенное внутрь обуви, поможет избавиться от неприятного запаха.

15. Газета для полировки

Скомканные листы черно-белых газет подойдут для полировки темной обуви.