15+ ошеломляющих свадебных обычаев, по которым хоть блокбастеры снимай

Я видел, как венчали в Непале. Невесту посадили на спину брату, и тот должен был обойти с этим грузом вокруг церкви. При этом она была сильно крупнее парня и ему было тяжело. В конце концов он с огромным трудом закончил обход, к большой радости всех родственников, но от усталости упал. Спустя какое-то время кто-то из близких помог ему встать и войти в храм. © Ramadevi Gidugu / Quora