15+ ошеломляющих свадебных обычаев, по которым хоть блокбастеры снимай
Бракосочетание — событие исключительной важности. И в каждой культуре по-своему приветствуется рождение новой семьи. Например, на Фиджи жених, прося у семьи невесты ее руки, по традиции должен принести в дар зуб кита. А в Индии подружки невесты крадут обувь жениха и просят за нее выкуп.
Мы в AdMe.ru обожаем праздники и не смогли обойти стороной тему свадебных обрядов. Ведь всегда любопытно узнавать, как по-разному могут происходить одни и те же события в разных уголках планеты. А в бонусе вас ждет несколько историй из уст очевидцев.
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Очень старая французская традиция может показаться абсурдом в наше время: жениху с невестой предлагают отведать угощения из... ночного горшка. Обычай уходит корнями в глубокую древность: чтобы придать молодоженам достаточно сил перед первой брачной ночью, гости собирали остатки еды и питья со свадебного стола и преподносили их молодым в пикантной посуде — ночном горшке. Сейчас, конечно, традиция претерпела изменения: горшок остался горшком, но, естественно, новым, а малоприятную «кашу» из всего, что попадалось под руку, заменил шоколад.
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«В Гане свадьбы в традиционном стиле отличаются буйством красок. У каждой семьи есть собственный уникальный узор, который и присутствует на свадебных нарядах жениха и невесты». © Sanjana Jain / Quora
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Одна из любимейших гостями шведских традиций — целовать невесту/жениха. Когда жених выходит из зала, например в уборную, все присутствующие мужчины выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать оставшуюся одну невесту. И наоборот: когда невеста отлучается, женщины целуют временно одинокого жениха.
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«На нигерийских свадьбах одежда гостей, друзей и членов семьи так же важна, как и одежда молодоженов. А иногда она даже более нарядная и красочная. В тамошней свадебной культуре существует разделение людей на группы: друзья, родственники, подружки невесты, шаферы жениха и так далее. И члены групп, как правило, одеты в похожую одежду». © Noah Haruna / Quora
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В Греции неотъемлемую часть празднества занимает бритье жениха. Как правило, ответствен за это шафер, он и выступает в роли цирюльника. Ритуал призван продемонстрировать и утвердить доверие между друзьями. Другие мужчины тоже участвуют в приготовлениях: могут застегнуть манжеты или повязать галстук.
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«А в Португалии невеста надевает не белое, а черное платье с изящными украшениями на нем. Жених традиционно облачается в темный пиджак, белую рубашку и черную шляпу». © Sanjana Jain / Quora
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Красивая норвежская традиция: невеста надевает корону, выполненную в золотистом и серебристом стиле, с которой свисает множество подвесок. Когда невеста движется, они звенят и, как верили прежде, отпугивают злых духов.
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По традиции первые 3 дня после свадьбы индонезийские жених и невеста проводят вместе в одном доме. Это может прозвучать обыденно, если бы не тот факт, что в течение этих 3 дней они должны воздерживаться от посещения уборной. С собой молодожены берут минимальное количество воды и еды, а во избежание нарушения обычая за парой наблюдает определенный человек. Индонезийцы верят, что ритуал помогает укрепить связь между молодыми и способствует рождению здоровых детей.
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«В Бенгалии невеста, переступая порог дома жениха, должна крепко держать в руках рыбу, которую в быту называют „пакал мах“. Она очень скользкая, и ее не так-то просто не выронить. Считается, что так же хорошо, как невеста удержит рыбу, она и семью будет „держать“. А в доме тем временем должно убежать молоко на плите, и невесте полагается это увидеть — знак достатка в новой семье». © Airin Dutta / Quora
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В Южном Косово традиционный свадебный макияж разительно отличается от привычного нам. Невесте покрывают лицо белой краской, на которую позже наносятся золотистые линии и красные и синие точки. Линии олицетворяют жизненные циклы, красные точки — плодородие, а синие — счастливую семью.
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Чтобы уберечься от злых духов, в Армении жених и невеста по обычаю принимают из рук матери тонкий лаваш и помещают его на плечи, а потом съедают по ложке меда. При входе в дом принято разбивать тарелку — на счастье.
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На традиционных еврейских свадьбах мужчины сидят и празднуют отдельно от женщин. А к алтарю сопровождают не только невесту, но и жениха — причем оба родителя. Обручальное кольцо невесты обязательно должно быть без камней. Его надевают на левый указательный палец, потому что вена от указательного пальца идет прямо к сердцу.
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В Конго на свадьбе запрещено улыбаться. Как невесте и жениху, так и гостям. Свадебная церемония в этой стране — мероприятие продуманное и очень серьезное. Улыбка считается признаком поверхностного отношения к происходящему, поэтому на фотографиях с празднества не удастся найти ни одного улыбающегося.
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В местечке Рыбново (Болгария) невесте перед свадьбой тоже делают необычный макияж: специально обученная женщина покрывает ее лицо плотным слоем белого крема и наклеивает яркие пайетки, а после лицо скрывается от посторонних глаз блестящими лентами. Считается, что такая «маска» сможет укрыть новобрачную от злых духов, ведь во время перехода из юности в зрелость она особенно уязвима.
Бонус: рассказы пользователей сети
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Я видел, как венчали в Непале. Невесту посадили на спину брату, и тот должен был обойти с этим грузом вокруг церкви. При этом она была сильно крупнее парня и ему было тяжело. В конце концов он с огромным трудом закончил обход, к большой радости всех родственников, но от усталости упал. Спустя какое-то время кто-то из близких помог ему встать и войти в храм. © Ramadevi Gidugu / Quora
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Я из Германии. И здесь за ночь до свадьбы устраивают вечеринку, на которой в какой-то момент гости выходят на улицу и начинают бить тарелки. В основном это старый столовый фарфор, но я видел как-то раз даже осколки от унитаза. Убирают этот беспорядок счастливые помолвленные. © d-_-bpm / Reddit
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У нас в Италии есть традиция разрезать галстук жениха. Затем мелкие кусочки продают друзьям и семье на аукционе. Думаю, это забавный способ заработать немного денег для новоиспеченной семьи. © avlas / Reddit
Расскажите, какие свадебные традиции соблюдаются в вашей культуре? Может, вам доводилось быть участником?