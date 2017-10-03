15 доказательств того, что у Японии всегда есть чем вас удивить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы любим Японию за то, что во многих аспектах она так и остается непостижимой для европейского ума страной. Все попытки ее понять разбиваются о тот факт, что японцы очень находчивы и изобретательны, и иногда их креативность выходит за рамки человеческого понимания. В очередной раз AdMe.ru открывает для вас ту сторону Японии, где самые странные идеи делают жизнь веселее, а люди не знают границ для самовыражения.

1. Бассейны с вином и зеленым чаем

Японский спа-отель Yunessun продвигает оздоровительные свойства вина и зеленого чая, наполняя этими жидкостями свои бассейны. Купание в красном вине дает омолаживающий эффект, а зеленый чай — мощный антиоксидант.

2. Салфетки для бургеров

Сеть ресторанов быстрого питания Freshness Burger предложила элегантное решение для женщин, которые стесняются есть гигантские бургеры на людях. За такими салфетками можно забыть о культурных нормах и вдоволь посмаковать свой заказ. Заведение утверждает, что после нововведения продажи больших бургеров среди женщин значительно увеличились.

3. Туристическое агентство для плюшевых игрушек

Можно подумать, что это очередной способ сделать деньги из воздуха, но компания Unagi Travel утверждает, что фото и видео приключений плюшевых «питомцев» имеют благородную цель — мотивировать их хозяев на самостоятельные путешествия.

4. Доспехи для животных

Японская компания Samurai Age создает самурайские доспехи для животных, кукол и даже бутылок саке.

5. Сладкий майонез

Есть мнение, что японцы заправляют майонезом все подряд, от салатов и суши до мороженого и чипсов. Майонез Kewpie на основе яичного желтка действительно популярен. Помимо традиционного вкуса, есть еще и сладкая разновидность этого майонеза, которую используют для фруктов, блинчиков и хлеба.

6. Диетическая вода

Когда хочется есть майонез и быть стройным одновременно.

7. Чернение зубов

Изначально чернение зубов, охагуро, было распространено среди аристократии и считалось символом привлекательности. Со временем зубы стали чернить и все незнатные женщины, чтобы обозначить свой замужний статус. Сейчас девушек с черными зубами можно увидеть в театральных постановках, кино и в районах проживания гейш.

8. Бесконечная пупырчатая пленка-релакс

Компактная форма в виде брелока с пузырьками, которые мы так любим лопать, только в Японии после этого они сами восстанавливают форму. Да, лопать их можно бесконечно, периодически меняя батарейки.

9. Стиль гангуро

Экстремальный загар, обесцвеченные волосы, эксперименты с контурингом и вызывающая одежда — так девушки-гангуро бросают вызов традиционному образу японской женщины. Стиль появился в 90-х годах, и сейчас его последовательниц становится все меньше. Кажется, что в пестрой Японии этих девушек можно просто не заметить, однако общество воспринимает эту субкультуру негативно.

10. Самый короткий в мире эскалатор

Эскалатор высотой 83 см, состоящий всего из 5 ступенек, находится в одном из торговых центров в Кавасаки. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий в мире.

11. Парад Пикачу

Ежегодно в середине августа, синхронно покачиваясь, Пикачу маршируют вдоль улиц Йокогамы, поднимая настроение своим фанатам.

12. Роботы на свадьбе

Японская пара, имеющая отношение к индустрии робототехники, долго не задумывалась над тем, кто же проведет свадебную церемонию. Их выбор пал на робота по имени I-Fairy. И вот что из этого вышло.

13. Мэйдо-кафе

Название происходит от английского «maid» (горничная). Девушки в униформе горничных завлекают посетителей прямо на улицах. Внутри гостей ждет, собственно, меню, расслабляющая атмосфера, по желанию клиенту могут помыть голову или сделать массаж. При этом никакого сексуального подтекста здесь нет, алкоголь, как правило, не подается, зато девушки готовы станцевать или просто поболтать с гостем.

14. Летающий бонсай

Конструкция состоит из энергетической платформы и горшочка с растением, в обе части встроены магниты, которые и позволяют бонсаю левитировать и вращаться. А производители утверждают, что эта завораживающая штуковина исполняет желания.

15. Мороженое с аммиаком

Кроме традиционного мороженого юкими на основе зеленого чая, в Японии можно попробовать мороженое с кусочками мяса, с «чернилами» кальмара, со вкусом чеснока, васаби, медузы и даже с аммиаком. Последнее делается из соленого лакричника, в состав которого входит хлорид аммония, нередко вызывающий тошноту. Поэтому мороженое с аммиаком преподносится как средство для очищения желудка. Кроме японцев, это странное мороженое пришлось по вкусу скандинавам.