15 забавных фактов, которые перевернут представление о мире раз и навсегда

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Мир полон удивительных и порой совершенно неожиданных фактов. Таких как нападение диких кроликов на Наполеона, например. А собака на посту мэра города как вам? Подобная информация не только прибавит баллов к вашей эрудированности, но и хорошенько развеселит.

AdMe.ru собрал 15 интересных фактов, узнав которые вы уже не сможете смотреть на этот мир как прежде.

15. Наполеон был атакован кроликами

В 1807 году Наполеон решил отпраздновать заключение Тильзитского мира императорской охотой. Ответственному за организацию мероприятия было поручено купить диких кроликов. Охота должна была стать развлечением для двора, но животные повели себя очень странно. Когда рог протрубил начало охоты, маленькие зверушки сбились в большой серый ком и ринулись в атаку, вместо того чтобы убежать от человека с ружьем. Тысяча отважных кроликов атаковали самого грозного человека в Европе. Генералы, маршалы, гвардейцы бросились защищать своего полководца. Но все попытки были тщетны, и случилось нечто странное: император испугался и побежал прочь. Полководец, озаренный славой, герой египетской экспедиции бежал по живописному лугу от тысячи пушистых зверят. Наверное, его страх можно понять. Только посмотрите на мордашку этого кролика: он явно задумал что-то нехорошее.

14. Паук-вегетарианец

Во всем мире около 40 тыс. видов пауков, которые питаются насекомыми и другими живыми существами. Но в Центральной Америке был найден восьминогий вегетарианец, которого назвали Bagheera kiplingi. Это первый известный человечеству вид, основным источником питания которого являются растения.

13. Названия покемонов Хитмонли и Хитмончан основаны на именах Брюса Ли и Джеки Чана

Герои боевиков и приключенческих фильмов стали прототипами для создания этих персонажей. Странно, что многие не обращали внимания на созвучность названий покемонов с именами актеров. Остается вопрос, который до сих пор обсуждают в интернете: кто был прототипом Хитмонтопа?

12. Параскаведекатриафобия — страх пятницы, 13-го

Это слово было введено основателем Центра управления стрессом и Института фобий США доктором Дональдом Досси. Он говорил своим пациентам, что когда они научатся произносить это слово, то вылечатся от фобии. Вряд ли современные специалисты оценили бы этот странный метод борьбы со страхом.

11. Компания LEGO Group — крупнейший производитель шин в мире

Компания производит более 300 млн шин в год. Ни одна в мире компания по производству шин не превосходит результат LEGO. Но есть один нюанс: они выпускают маленькие шины для автомобилей и грузовиков из конструктора и вряд ли могут соперничать с такими компаниями-гигантами, как Michelin и Goodyear.

10. Цепная пила была изобретена для помощи при родах

В 1830 году физиолог Бернард Хайн изобрел первый хирургический инструмент для рассечения кости, в котором использовалась режущая цепь. Особое применение цепная пила получила в симфизиотомии (альтернатива кесареву сечению). Основные элементы пилы создали в конце XIX века и только с 1920-х начали активно использовать бензиновый двигатель. Сегодня цепные пилы в зависимости от применения делят на любительские и профессиональные.

9. Пес по кличке Боско на протяжении 10 лет был мэром Сунола

Пес по кличке Боско, смесь лабрадора и ротвейлера, был избран мэром небольшого городка Сунол (Калифорния). Боско служил на посту мэра с 1981-го и до смерти в 1994 году. Некоторые газеты писали, что собака на посту мэра — недостаток избирательной системы США, но жители Сунола утверждали, что это было сделано ради шутки. Статую Боско установили в 2008 году.

8. Глаза страуса больше, чем его мозг

Глаза страуса сравнивают с бильярдными шарами. Их глазные яблоки настолько велики, что в черепной коробке уютно себя может чувствовать только мозг размером с грецкий орех. Масса мозга страуса более чем в 2 раза меньше массы его глаз.

7. Анатидаефобия — страх того, что за вами всегда следит утка

Этот термин придумал американский художник Гари Ларсон, когда нарисовал карикатуру для комикса «Дальняя сторона». Он состоит из слов anatidae (утиные) и phobia (фобия). За свою работу Ларсон был принят в Национальное общество карикатуристов.

6. Комиксы Дональд Дак запрещены в Финляндии из-за того, что Дональд не носит штаны

Комиксы с самой известной уткой в мире выпускали в Финляндии с 1951 года. Но в 1977 году Комитет по делам молодежи принял решение больше не закупать комиксы. В дебатах по этому вопросу полушутливо заявили, что этот персонаж не подходит для молодежи, так как даже не носит штаны.

5. Во Франции существует посмертный брак

Во Франции является законным брачный союз, в котором один из членов — покойник. Схожие разновидности брака практикуются в Китае и Судане. С начала ХХ века во Франции каждый год поступали десятки запросов на разрешение такого бракосочетания и многие из них были одобрены.

4. В течение 60 лет в Исландии было запрещено заводить собак

Запрет был издан в 1924 году, после того как обнаружили, что собаки являются носителями эхинококкоза (ленточные черви). Этот тип солитера особенно опасен, так как может вызывать тяжелые кишечные инфекции и слепоту. В 1984 году запрет был снят, но спустя 60 лет любимым домашним животным в Исландии стала кошка.

3. В Англии проводится ежегодная инвентаризация лебедей

Каждый год проходит традиционная инвентаризация лебедей-шипунов на Темзе. По традиции, все дикие лебеди в стране принадлежат монарху Великобритании. Инвентаризаторы плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей. В 2009 году Елизавета II лично присутствовала при этой процедуре.

2. У шотландцев есть 421 синоним для слова «снег»

Ученые из Университета Глазго зарегистрировали 421 синоним для слова «снег». Удивительный факт, который говорит о том, что шотландцы за словом в карман не полезут. У них есть такие выражения, как snaw-pouther (прекрасный снег), flindrikin (снежный душ) и spitters (маленькие падающие снежинки).

1. На задних лапах кошек 4 пальца, а на передних — 5

5-й палец на передних лапах предназначен для большей цепкости. Даже те, у кого нет кота, знают, с какой легкостью они забираются на когтеточки, шторы, диваны или деревья. Но есть еще одна подушечка на передних лапах, которую кошки используют для того, чтобы оставить свой запах на месте, где они побывали. Это один из способов пометить территорию.

А о каких забавных и странных фактах знаете вы? Делитесь с нами в комментариях.