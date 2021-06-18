15+ фактов о жизни в Канаде, при чтении которых у иностранца отвиснет челюсть, а местные и глазом не моргнут
«Когда я нахожусь в Канаде, я чувствую, что весь остальной мир должен быть именно таким», — сказала однажды Джейн Фонда. Даже люди, никогда не бывавшие в этой стране, явно наслышаны о ней. Например, они слышали о том, что здесь суровый климат, а местные жители обожают хоккей и жить не могут без кленового сиропа, которым, кстати, обеспечивают почти весь земной шар. Но родина Джима Керри и Памелы Андерсон таит в себе еще много любопытных секретов.
Мы в AdMe.ru с интересом изучили культуру и особенности быта канадцев, которые давно стали для них нормой, тогда как туристов эти нюансы могут загнать в тупик. А бонус расскажет, к чему иностранцы никак не привыкнут при общении с местными жителями.
- Канадские светофоры поначалу могут сбить с толку. Когда вы нажимаете на кнопку, на нем загорается изображение с белым человечком, а вскоре начинает мигать красная рука. Для нас красный — это сигнал остановиться, но здесь он означает, что нужно поторопиться и идти быстрее.
- В резюме не принято указывать пол, возраст, семейное положение и размещать фото (если вы, конечно, не претендуете на работу моделью или актером).
- Звучит как выдумка, но в Канаде, по словам представителей полиции Онтарио, запрещено снимать лейкопластыри в общественных местах. Маловероятно, что вас привлекут к ответственности за нарушение этого запрета, однако закон есть закон.
- За продажу парного (непастеризованного) молока можно угодить в тюрьму. При этом никто не запрещает вам завести корову и использовать сырое молоко для личных нужд.
- Когда канадцы выходят погулять, они нередко берут с собой пакет, чтобы собирать на улице мусор, который, к примеру, улетает из мусорных баков и урн. Так местные жители поддерживают чистоту в своих районах.
- Большой популярностью тут пользуются так называемые фермы U-Pick («ты собираешь» в переводе с англ. — Прим. AdMe.ru), на которых посетители платят за то, чтобы самостоятельно собрать урожай ягод, фруктов и овощей. Относятся к такому занятию как к развлечению и одному из способов провести время с семьей.
- Вместо традиционных колясок многие родители отдают предпочтение складным тележкам. Туда удобно складывать игрушки, напитки и перекус, есть варианты с крышей, а еще в сложенном состоянии такая тележка занимает минимум места в багажнике.
- Канадцы — настоящие рекордсмены по количеству съеденных за год макарон с сыром, пончиков и выпитого фруктового сока.
- Если вас не оказалось дома, курьер оставит посылку просто на крыльце или у входной двери. Но переживать по этому поводу не стоит: доверие и порядочность у канадцев в крови, никто на нее до вашего возвращения не позарится.
- В Канаде можно в буквальном смысле отмывать деньги. Дело в том, что канадские доллары сделаны из пластика, благодаря чему их практически невозможно помять или порвать. При желании их можно даже постирать.
- 2 канадские футбольные команды, из Оттавы и Саскачевана, носят одинаковое название: «Раф Райдерс» и «Рафрайдерс».
- Канадцы так часто просят прощения и извиняются, что в 2009 году власти даже приняли закон, согласно которому извинения не могут быть использованы в качестве доказательства признания вины.
- Здесь есть сеть платных магазинов: чтобы совершать там покупки, придется купить годовой абонемент на посещение, который обойдется вам в $ 60 или $ 120 в зависимости от плана. Цены в этих магазинах значительно ниже, а продукты продают мелким оптом и большими упаковками (как в METRO).
- Вызов скорой помощи здесь платный, в некоторых городах за ее услуги придется выложить около $ 310, когда без транспортировки пациента не обойтись. Вызов врача тоже платный, поэтому, если состояние позволяет, выгоднее ехать в скорую самому или звонить на горячую линию медсестрам, чтобы они посоветовали, как действовать.
- За простую замену пары розеток придется заплатить электрику примерно $ 120–140.
- В городе Ошаве запрещено лазить по деревьям. Такой закон местные власти приняли в 2008 году. Кроме того, не позволяется закреплять на дереве или вешать на него посторонние предметы. Подобным образом власти Ошавы заботятся и о безопасности своих жителей, предотвращая их травмы, и о сохранении местной флоры.
- Детские сады здесь тоже платные, причем цена зависит от возраста ребенка: чем он младше, тем дороже придется платить. Если родители многодетные, то водить детей в садик — это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Но и прокормить семью одному работающему родителю сложно.
Бонус: канадская доброжелательность не знает себе равных
- Ехал я как-то в автобусе, рядом со мной спала женщина. Водитель остановился, подошел к этой женщине, очень спокойно разбудил и предупредил, что сейчас будут резкие повороты (серпантин) и он бы не хотел, чтобы она ненароком ударилась. К слову, водитель совсем не обязан был делать это. Что уж говорить, тут в супермаркетах работают люди, которые только и делают, что встречают и провожают посетителей и желают им хорошего дня. На улице случайный прохожий может сделать вам комплимент, рассказать о какой-то выставке, которую стоит посетить. И обязательно пожелает хорошего дня. Такую доброжелательность встречаешь ежедневно в абсолютно разных ситуациях, поэтому чувствуешь себя здесь членом одной большой семьи, где все заботятся друг о друге. © richardsson / Pikabu
Какие особенности жизни в Канаде вас покоробили, а какие вызвали желание тут же собрать чемодан и отправиться туда хотя бы в качестве туриста?