15+ фактов о жизни в Канаде, при чтении которых у иностранца отвиснет челюсть, а местные и глазом не моргнут

«Когда я нахожусь в Канаде, я чувствую, что весь остальной мир должен быть именно таким», — сказала однажды Джейн Фонда. Даже люди, никогда не бывавшие в этой стране, явно наслышаны о ней. Например, они слышали о том, что здесь суровый климат, а местные жители обожают хоккей и жить не могут без кленового сиропа, которым, кстати, обеспечивают почти весь земной шар. Но родина Джима Керри и Памелы Андерсон таит в себе еще много любопытных секретов.