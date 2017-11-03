15 школ мира, в которых порядки сильно отличаются от российских

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В памяти многих из нас школа — это строгие учителя и веселые одноклассники, парты в 3 ряда и страх получить двойку. А как насчет йоги, тайского бокса и массажа лица? Существуют школы, в которых это обязательные предметы. Мы в AdMe.ru выясняли интересные факты о школьном образовании в разных странах мира.

1. Финляндия — расслабляющая школа

Ученика нельзя вызывать к доске, если он этого не хочет. Здесь дети не сдают экзамены, у них нет дневников. Родители могут узнать оценки ребенка из электронного классного журнала. А еще на каждой перемене учеников выводят на прогулку на улицу, независимо от погоды.

2. Китай — зарядка и массаж лица

Перед уроками ученики обязательно делают зарядку, и дважды в день — массаж лица. Летние каникулы длятся около месяца, а день максимально загружен — учеба с 8 до 16, потом дополнительные занятия.

3. Норвегия — отсутствие оценок

Здесь до 8-го класса вообще не ставят оценок, чтобы ученики не сравнивали друг друга и не чувствовали себя ущемленными.

4. Таиланд — бокс и массаж

Все мальчики здесь с ранних лет занимаются тайским боксом, а девочки изучают основы тайского массажа. Может, благодаря этому их массаж и бокс так популярны во всем мире.

5. Япония — большинство преподавателей — мужчины

В стране подавляющее большинство преподавателей — мужчины. А еще там нет столовых, и дети едят прямо за партами.

6. Вьетнам — йога каждый день

Во всех школах ученики обязательно занимаются йогой и делают зарядку.

7. Чехия — лучшая оценка не пятерка, а единица

Мы привыкли считать, что лучшая оценка — пятерка, а двойка или единица — это «неудовлетворительно». Здесь же все наоборот: лучшая оценка — «1».

8. Бангладеш — школы на воде

Здесь больше 100 плавучих школ — они расположены на лодках. Это связано с частыми наводнениями в стране. Тем не менее у каждой такой школы есть библиотека и доступ в интернет, а сама школа работает на солнечных батареях.

9. Чили — самые длинные каникулы

У чилийских школьников очень длинные летние каникулы — с середины декабря до конца марта.

10. Бельгия — пиво в школе

До 70-х годов в школьных столовых свободно продавали пиво. Сейчас, правда, бельгийские школьники могут пить только газировку. Но есть немало сторонников возвращения пива, ведь оно, по их мнению, гораздо полезнее колы.

11. Великобритания — самая старая школа

Здесь находится старейшая в мире школа — Королевская школа в Кентербери. Она была основана в 597 году. Сейчас она оснащена современным оборудованием и продолжает столь же радушно принимать учеников.

12. Индия — 32 тыс. учеников в одних стенах

Здесь есть школа Монтессори, в которой учатся одновременно 32 000 учеников — самая большая школа в мире.

13. Дания — нет классов и кабинетов

Школа Орестад в Копенгагене — произведение современного искусства. Здесь нет стен и классов: по сути, все занимаются в одном огромном помещении.

14. США — дети в подземелье

Учеников школы Террасет в штате Вирджиния можно назвать «детьми подземелья». Школу построили в 70-х годах, в эпоху энергетического кризиса в США. Природное земляное покрытие сохраняло энергию и давало тепло.

15. Канада — никакой дисциплины, оценок и домашки

В школе ALPHA всегда царит праздник непослушания. Здесь нет дисциплины, оценок, домашних заданий. Ученики сами выбирают занятия, а классы распределяются не по возрасту, а по интересам.