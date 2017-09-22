15 способов избежать осеннюю простуду, о которых вы не догадывались
В холодное время года, когда все кругом кашляют и чихают, так не хочется тоже заболеть и лежать дома, глотая таблетки.
Adme.ru собрал легкие, приятные и даже вкусные способы, которые помогут уберечь организм от вирусных инфекций и заболеваний.
1. Мазать нос перед выходом на улицу
В целях профилактики гриппа и простуды используйте оксолиновую мазь. Небольшое количество мази необходимо нанести на внутреннюю сторону носа. Таким образом вы предотвратите попадание инфекции и вирусных бактерий в организм через слизистую носа.
2. Есть шоколад
Помимо того, что шоколад улучшает настроение и помогает справиться с сезонной депрессией, он еще и укрепляет иммунитет.
3. Жевать жевательную резинку
Жевательная резинка способствует очищению горла и выводит мокроту и слизь из бронхов. Жуя жвачку, вы поможете своему организму быстрее избавиться от инфекции и первых болезненных симптомов.
4. Пить шампанское
Французский врач Анри Пеже советует при малейших симптомах пить шампанское — правда, теплое.
Для приготовления «лекарства» вылейте один бокал шампанского в кастрюлю, добавьте чайную ложечку сахара и доведите до кипения. Затем дайте напитку немного остыть, а перед сном выпейте его. Как утверждает Анри, шампанское способствует нейтрализации токсинов в организме.
5. Полоскать горло солевым раствором
Ежедневно полощите горло солевым раствором. Благодаря этому простому методу вы уничтожите инфекции и микробов, которые попадают в ваш организм в течение дня.
6. Включить в рацион устрицы или мидии
Устрицы всегда ценились как сильный афродозиак. Но на этом их полезные свойства не заканчиваются. В устрицах содержится высокое количество цинка — мощного антиоксиданта, незаменимого для нашей иммунной системы.
Мидии же содержат большое количество минеральных солей и витаминов (А, В, С, РР), которые помогут укрепить иммунитет.
7. Не трогать лицо руками
Общественный транспорт, дверные ручки и рукопожатия при встрече — неудивительно, что на руках скапливается наибольшее количество микробов.
Чтобы избежать их попадания в организм, старайтесь как можно меньше прикасаться к лицу руками и, конечно же, чаще мойте руки с мылом и используйте антисептик.
8. Добавлять куркуму в пищу
Куркума употребляется как специя или краситель для выпечки, но мало кто знает, что она способна защитить организм от простудных заболеваний. В ее состав входит куркулин, который убивает различные виды бактерий и вирусов.
9. Держать специи во рту
В период гриппа старайтесь всегда носить с собой специи. В особо людных местах держите во рту гвоздику, корень аира или лимонную кожуру. Они способны нейтрализовать вирусы.
10. Устраивать банановые перекусы
Бананы снимают стресс и улучшают настроение, что особенно важно, когда все вокруг ходят без настроения, а вдобавок чихают и кашляют. Кроме этого, в состав банана входит витамин С, который помогает организму справиться с инфекциями и избавиться от недугов.
11. Использовать эфирные масла
Добавляйте эфирные масла в горящие свечи у себя дома или в увлажнитель воздуха. Можете также пропитать ими носовой платок, чтобы дышать через него в местах большого скопления людей.
Эфирные масла расслабляют носоглотку, тем самым помогая избежать насморка и кашля.
12. Есть больше йогурта
Благодаря высокому содержанию полезных бактерий-пробиотиков, йогурт способствует увеличению лейкоцитов, которые укрепляют иммунный ответ организма.
Ежедневное употребление йогурта поддержит организм в период инфекционных и простудных заболеваний.
13. Пользоваться увлажнителем воздуха
Для профилактики ОРВИ используйте увлажнитель воздуха, так как сухой воздух сушит слизистую оболочку носа и горла, в результате чего на них появляются микротрещинки, и они уже не способны защищать от инфекции и болезнетворных бактерий.
14. Пить зеленый чай
Зеленый чай богат различными полезными минералами, такими как йод, магний, фосфор, цинк и др. Благодаря этому чашечка горячего чая будет способствовать повышению вашего иммунитета.
15. Принимать цитрусовые ванны
Раз в несколько дней принимайте цитрусовые ванны. Для этого залейте кипятком несколько лимонов и апельсинов (или используйте их сухую цедру), настаивайте около 30 минут, затем добавьте настой в ванну. Аскорбиновая кислота очистит организм от инфекций, к тому же цитрусовые ванны являются хорошим антидепрессантом.
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