15 способов избежать осеннюю простуду, о которых вы не догадывались

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В холодное время года, когда все кругом кашляют и чихают, так не хочется тоже заболеть и лежать дома, глотая таблетки. Adme.ru собрал легкие, приятные и даже вкусные способы, которые помогут уберечь организм от вирусных инфекций и заболеваний.

1. Мазать нос перед выходом на улицу

В целях профилактики гриппа и простуды используйте оксолиновую мазь. Небольшое количество мази необходимо нанести на внутреннюю сторону носа. Таким образом вы предотвратите попадание инфекции и вирусных бактерий в организм через слизистую носа.

2. Есть шоколад

Помимо того, что шоколад улучшает настроение и помогает справиться с сезонной депрессией, он еще и укрепляет иммунитет.

3. Жевать жевательную резинку

Жевательная резинка способствует очищению горла и выводит мокроту и слизь из бронхов. Жуя жвачку, вы поможете своему организму быстрее избавиться от инфекции и первых болезненных симптомов.

4. Пить шампанское

Французский врач Анри Пеже советует при малейших симптомах пить шампанское — правда, теплое. Для приготовления «лекарства» вылейте один бокал шампанского в кастрюлю, добавьте чайную ложечку сахара и доведите до кипения. Затем дайте напитку немного остыть, а перед сном выпейте его. Как утверждает Анри, шампанское способствует нейтрализации токсинов в организме.

5. Полоскать горло солевым раствором

Ежедневно полощите горло солевым раствором. Благодаря этому простому методу вы уничтожите инфекции и микробов, которые попадают в ваш организм в течение дня.

6. Включить в рацион устрицы или мидии

Устрицы всегда ценились как сильный афродозиак. Но на этом их полезные свойства не заканчиваются. В устрицах содержится высокое количество цинка — мощного антиоксиданта, незаменимого для нашей иммунной системы. Мидии же содержат большое количество минеральных солей и витаминов (А, В, С, РР), которые помогут укрепить иммунитет.

7. Не трогать лицо руками

Общественный транспорт, дверные ручки и рукопожатия при встрече — неудивительно, что на руках скапливается наибольшее количество микробов. Чтобы избежать их попадания в организм, старайтесь как можно меньше прикасаться к лицу руками и, конечно же, чаще мойте руки с мылом и используйте антисептик.

8. Добавлять куркуму в пищу

Куркума употребляется как специя или краситель для выпечки, но мало кто знает, что она способна защитить организм от простудных заболеваний. В ее состав входит куркулин, который убивает различные виды бактерий и вирусов.

9. Держать специи во рту

В период гриппа старайтесь всегда носить с собой специи. В особо людных местах держите во рту гвоздику, корень аира или лимонную кожуру. Они способны нейтрализовать вирусы.

10. Устраивать банановые перекусы

Бананы снимают стресс и улучшают настроение, что особенно важно, когда все вокруг ходят без настроения, а вдобавок чихают и кашляют. Кроме этого, в состав банана входит витамин С, который помогает организму справиться с инфекциями и избавиться от недугов.

11. Использовать эфирные масла

Добавляйте эфирные масла в горящие свечи у себя дома или в увлажнитель воздуха. Можете также пропитать ими носовой платок, чтобы дышать через него в местах большого скопления людей. Эфирные масла расслабляют носоглотку, тем самым помогая избежать насморка и кашля.

12. Есть больше йогурта

Благодаря высокому содержанию полезных бактерий-пробиотиков, йогурт способствует увеличению лейкоцитов, которые укрепляют иммунный ответ организма. Ежедневное употребление йогурта поддержит организм в период инфекционных и простудных заболеваний.

13. Пользоваться увлажнителем воздуха

Для профилактики ОРВИ используйте увлажнитель воздуха, так как сухой воздух сушит слизистую оболочку носа и горла, в результате чего на них появляются микротрещинки, и они уже не способны защищать от инфекции и болезнетворных бактерий.

14. Пить зеленый чай

Зеленый чай богат различными полезными минералами, такими как йод, магний, фосфор, цинк и др. Благодаря этому чашечка горячего чая будет способствовать повышению вашего иммунитета.

15. Принимать цитрусовые ванны

Раз в несколько дней принимайте цитрусовые ванны. Для этого залейте кипятком несколько лимонов и апельсинов (или используйте их сухую цедру), настаивайте около 30 минут, затем добавьте настой в ванну. Аскорбиновая кислота очистит организм от инфекций, к тому же цитрусовые ванны являются хорошим антидепрессантом.