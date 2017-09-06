15 способов использовать вещи так, как никто этого раньше не делал

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Иногда привычное может заиграть другими красками. AdMe.ru собрал для вас примеры, как одни и те же вещи могут быть использованы для разных целей.

1. Кухонные щипцы в качестве соковыжималки

Хороший способ, если под рукой нет соковыжималки.

2. Преображение хлебницы в базу для зарядки

Замечательная идея, как из ненужной хлебницы сделать изящное приспособление. И проблема валяющихся проводов решена.

3. Крепление для картины из открывалки от банок

Если вы хотите повесить картину, а у нее нет крепления — не беда. Возьмите открывалку для банок.

4. Отличный способ охладиться

Если вам нужна холодная вода на длительное время, этот способ идеально подойдет.

5. Из обычных ремней — замечательная сидушка

Если у вас есть хорошие стулья, но у них нет сидений, то этот способ отлично подойдет.

6. Контейнер вместо мусорки

Обычный контейнер для зерновых может превратиться в замечательную мусорку в машине.

7. Футляр для наушников из яйца «Киндер-сюрприза»

Это способ для тех, кто устал искать и распутывать свои наушники. Инструкция тут.

8. Настенная полка из гитары

Вторая жизнь для вашей гитары, которая, увы, перестала играть.

9. Светильник из старых фотоаппаратов и пленки

Вот такой невероятный светильник можно сделать своими руками. Подсмотреть инструкцию тут.

10. Книжная полка из пластиковой канистры

Отличный способ дать вторую жизнь пластиковым канистрам. Как это делается — смотрите тут.

11. Красивые подстаканники из... носков

Вот такая необычная идея. Подойдет всем, кто любит горячие напитки, но не любит обжигать руки.

12. Упаковка от «Тик-така» для рукодельниц

Удобный способ хранения ленточек.

13. Обувная коробка как хранилище для ниток

Отличная идея для тех, кто подолгу копается в поисках ниток. Как сделать такую красоту — смотрите тут.

14. Распылитель своими руками

Вот такую замечательную штучку можно сделать на своей даче. Смотрите как.

15. Ополаскиватель для рта — от грибка на ногах

Жидкости для полоскания рта найдено много применений, в том числе в качестве средства для полоскания ног от грибка.