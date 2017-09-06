15 способов использовать вещи так, как никто этого раньше не делал
Иногда привычное может заиграть другими красками.
AdMe.ru собрал для вас примеры, как одни и те же вещи могут быть использованы для разных целей.
1. Кухонные щипцы в качестве соковыжималки
Хороший способ, если под рукой нет соковыжималки.
2. Преображение хлебницы в базу для зарядки
Замечательная идея, как из ненужной хлебницы сделать изящное приспособление. И проблема валяющихся проводов решена.
3. Крепление для картины из открывалки от банок
Если вы хотите повесить картину, а у нее нет крепления — не беда. Возьмите открывалку для банок.
4. Отличный способ охладиться
Если вам нужна холодная вода на длительное время, этот способ идеально подойдет.
5. Из обычных ремней — замечательная сидушка
Если у вас есть хорошие стулья, но у них нет сидений, то этот способ отлично подойдет.
6. Контейнер вместо мусорки
Обычный контейнер для зерновых может превратиться в замечательную мусорку в машине.
7. Футляр для наушников из яйца «Киндер-сюрприза»
8. Настенная полка из гитары
Вторая жизнь для вашей гитары, которая, увы, перестала играть.
9. Светильник из старых фотоаппаратов и пленки
Вот такой невероятный светильник можно сделать своими руками. Подсмотреть инструкцию тут.
10. Книжная полка из пластиковой канистры
Отличный способ дать вторую жизнь пластиковым канистрам. Как это делается — смотрите тут.
11. Красивые подстаканники из... носков
Вот такая необычная идея. Подойдет всем, кто любит горячие напитки, но не любит обжигать руки.
12. Упаковка от «Тик-така» для рукодельниц
Удобный способ хранения ленточек.
13. Обувная коробка как хранилище для ниток
Отличная идея для тех, кто подолгу копается в поисках ниток. Как сделать такую красоту — смотрите тут.
14. Распылитель своими руками
Вот такую замечательную штучку можно сделать на своей даче. Смотрите как.
15. Ополаскиватель для рта — от грибка на ногах
Жидкости для полоскания рта найдено много применений, в том числе в качестве средства для полоскания ног от грибка.
Фото на превью depositphotos