15 способов использовать вещи так, как никто этого раньше не делал

Иногда привычное может заиграть другими красками.

AdMe.ru собрал для вас примеры, как одни и те же вещи могут быть использованы для разных целей.

1. Кухонные щипцы в качестве соковыжималки

Хороший способ, если под рукой нет соковыжималки.

2. Преображение хлебницы в базу для зарядки

Замечательная идея, как из ненужной хлебницы сделать изящное приспособление. И проблема валяющихся проводов решена.

3. Крепление для картины из открывалки от банок

Если вы хотите повесить картину, а у нее нет крепления — не беда. Возьмите открывалку для банок.

4. Отличный способ охладиться

Если вам нужна холодная вода на длительное время, этот способ идеально подойдет.

5. Из обычных ремней — замечательная сидушка

Если у вас есть хорошие стулья, но у них нет сидений, то этот способ отлично подойдет.

6. Контейнер вместо мусорки

Обычный контейнер для зерновых может превратиться в замечательную мусорку в машине.

7. Футляр для наушников из яйца «Киндер-сюрприза»

Это способ для тех, кто устал искать и распутывать свои наушники. Инструкция тут.

8. Настенная полка из гитары

Вторая жизнь для вашей гитары, которая, увы, перестала играть.

9. Светильник из старых фотоаппаратов и пленки

Вот такой невероятный светильник можно сделать своими руками. Подсмотреть инструкцию тут.

10. Книжная полка из пластиковой канистры

Отличный способ дать вторую жизнь пластиковым канистрам. Как это делается — смотрите тут.

11. Красивые подстаканники из... носков

Вот такая необычная идея. Подойдет всем, кто любит горячие напитки, но не любит обжигать руки.

12. Упаковка от «Тик-така» для рукодельниц

Удобный способ хранения ленточек.

13. Обувная коробка как хранилище для ниток

Отличная идея для тех, кто подолгу копается в поисках ниток. Как сделать такую красоту — смотрите тут.

14. Распылитель своими руками

Вот такую замечательную штучку можно сделать на своей даче. Смотрите как.

15. Ополаскиватель для рта — от грибка на ногах

Жидкости для полоскания рта найдено много применений, в том числе в качестве средства для полоскания ног от грибка.

Фото на превью depositphotos

75 На склад!
10 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!