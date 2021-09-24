15 современных российских актрис, которые как две капли воды похожи на кинодив старого Голливуда
В киноиндустрии есть немало похожих между собой актеров. Напрашивается вывод, что режиссеры намеренно снимают только тех людей, чья внешность соответствует определенным лекалам. А также возможен вариант, что сходство молодого дарования с яркой звездой кино заведомо гарантирует внимание зрителей.
Мы в AdMe.ru сравнили кинодив старого Голливуда с современными российскими актрисами и изумились тому, насколько похожи многие из них.
Грета Гарбо — Рената Литвинова
Лоретта Янг — Ирина Горбачева
Сильвия Сидни — Екатерина Вилкова
Сара Монтьель — Анна Михайловская
Вероника Лейк — Светлана Ходченкова
Джеральдина Чаплин — Екатерина Шпица
Джина Лоллобриджида — Анастасия Заворотнюк
Джейн Расселл — Лидия Вележева
Рита Хейворт — Агния Кузнецова
Джоан Фонтейн — Александра Бортич
Кэрол Ломбард — Ингрид Олеринская
Ава Гарднер — Юлия Снигирь
Полетт Годдар — Ольга Погодина
Натали Вуд — Марина Александрова
Джин Тирни — Елизавета Боярская
Какая из этих пар знаменитостей, на ваш взгляд, имеет максимальную схожесть?
Фото на превью East News, Lomohov Anatoly / East News
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