15 современных российских актрис, которые как две капли воды похожи на кинодив старого Голливуда

В киноиндустрии есть немало похожих между собой актеров. Напрашивается вывод, что режиссеры намеренно снимают только тех людей, чья внешность соответствует определенным лекалам. А также возможен вариант, что сходство молодого дарования с яркой звездой кино заведомо гарантирует внимание зрителей.

Мы в AdMe.ru сравнили кинодив старого Голливуда с современными российскими актрисами и изумились тому, насколько похожи многие из них.

Грета Гарбо — Рената Литвинова

Лоретта Янг — Ирина Горбачева

Сильвия Сидни — Екатерина Вилкова

Сара Монтьель — Анна Михайловская

Вероника Лейк — Светлана Ходченкова

Джеральдина Чаплин — Екатерина Шпица

Джина Лоллобриджида — Анастасия Заворотнюк

Джейн Расселл — Лидия Вележева

Рита Хейворт — Агния Кузнецова

Джоан Фонтейн — Александра Бортич

Кэрол Ломбард — Ингрид Олеринская

Ава Гарднер — Юлия Снигирь

Полетт Годдар — Ольга Погодина

Натали Вуд — Марина Александрова

Джин Тирни — Елизавета Боярская