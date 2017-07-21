15 советов, которые могут спасти жизнь, если на вас напали на улице

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К сожалению, люди бывают разные. Мы надеемся, что нам не попадутся на пути хулиганы, но, что делать, если такая встреча состоится, все же надо знать. AdMe.ru делится приемами, которые помогут спастись в опасных ситуациях.

Если на вас напали со спины, согните руку в локте, сверху обхватите кисть другой рукой и ударьте нападающего со всей силы локтем. Если удачно попадете, то сможете обездвижить противника на пару секунд, которых хватит на то, чтобы убежать.

Девушкам достаточно эффективно будет наступить каблуком на ногу противнику.

Если нападающий пытается вас душить, схватите его мизинцы и начните выкручивать изо всех сил.

Если у вас в сумке есть какие-то средства, которые можно распылить, их надо постараться достать и с их помощью обезвредить противника, прыснув ему в лицо.

Что делать, если вас хотят ограбить

Если вор угрожает вам каким-либо оружием, не вступайте с ним в поединок. Не спорьте и отдайте все, что он просит, даже если это очень ценно.

Обратите внимание на детали внешности преступника: родинки, шрамы, татуировки.

Не заходите домой, сразу идите в полицию: чем скорее грабителя начнут искать, тем больше шансов, что вам вернут ваши ценности.

Что делать, если на вас напали в закрытом пространстве

Если человек бежит за вами в подъезде, ни в коем случае не прячьтесь в лифте или подвале, потому что велика вероятность, что преступник забежит туда вместе с вами.

Бегите из подъезда, желательно в ту сторону, где можно встретить людей или легко оторваться от преследования.

В закрытых помещениях, напротив, не используйте распылители: они могут попасть вам в дыхательные пути и вы не сможете убежать.

Соблюдайте меры предосторожности

Не бегите сразу. Сначала преодолейте какое-либо препятствие (перейдите через дорогу, заверните за угол или спуститесь в метро), а потом начинайте бежать.

Заговорите с каким-нибудь прохожим. Идите и поддерживайте диалог, пока не увидите, что преследователь отстал. Как правило, преступник не будет нападать на человека, если он не один.

Если в такси водитель кажется подозрительным, надо немедленно закончить поездку. Садясь в такси, всегда отправляйте родным номер машины.

Не нужно ждать прямой опасности: если вас смущает темная дорога или сомнительная компания на лавочке в парке — идите другой дорогой. Если в подъезде не горит свет, дождитесь соседа, чтобы зайти вместе или попросите вас встретить.

Всегда держите родных и близких в курсе, где вы и когда будете дома.