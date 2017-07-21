15 советов, которые могут спасти жизнь, если на вас напали на улице
К сожалению, люди бывают разные. Мы надеемся, что нам не попадутся на пути хулиганы, но, что делать, если такая встреча состоится, все же надо знать.
AdMe.ru делится приемами, которые помогут спастись в опасных ситуациях.
- Если на вас напали со спины, согните руку в локте, сверху обхватите кисть другой рукой и ударьте нападающего со всей силы локтем. Если удачно попадете, то сможете обездвижить противника на пару секунд, которых хватит на то, чтобы убежать.
- Девушкам достаточно эффективно будет наступить каблуком на ногу противнику.
- Если нападающий пытается вас душить, схватите его мизинцы и начните выкручивать изо всех сил.
- Если у вас в сумке есть какие-то средства, которые можно распылить, их надо постараться достать и с их помощью обезвредить противника, прыснув ему в лицо.
Что делать, если вас хотят ограбить
- Если вор угрожает вам каким-либо оружием, не вступайте с ним в поединок. Не спорьте и отдайте все, что он просит, даже если это очень ценно.
- Обратите внимание на детали внешности преступника: родинки, шрамы, татуировки.
- Не заходите домой, сразу идите в полицию: чем скорее грабителя начнут искать, тем больше шансов, что вам вернут ваши ценности.
Что делать, если на вас напали в закрытом пространстве
- Если человек бежит за вами в подъезде, ни в коем случае не прячьтесь в лифте или подвале, потому что велика вероятность, что преступник забежит туда вместе с вами.
- Бегите из подъезда, желательно в ту сторону, где можно встретить людей или легко оторваться от преследования.
- В закрытых помещениях, напротив, не используйте распылители: они могут попасть вам в дыхательные пути и вы не сможете убежать.
Соблюдайте меры предосторожности
- Не бегите сразу. Сначала преодолейте какое-либо препятствие (перейдите через дорогу, заверните за угол или спуститесь в метро), а потом начинайте бежать.
- Заговорите с каким-нибудь прохожим. Идите и поддерживайте диалог, пока не увидите, что преследователь отстал. Как правило, преступник не будет нападать на человека, если он не один.
- Если в такси водитель кажется подозрительным, надо немедленно закончить поездку. Садясь в такси, всегда отправляйте родным номер машины.
- Не нужно ждать прямой опасности: если вас смущает темная дорога или сомнительная компания на лавочке в парке — идите другой дорогой. Если в подъезде не горит свет, дождитесь соседа, чтобы зайти вместе или попросите вас встретить.
- Всегда держите родных и близких в курсе, где вы и когда будете дома.
Иллюстратор Ekaterina Gapanovich специально для AdMe.ru