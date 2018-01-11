2017 год запомнится нам благодаря этим 15 событиям

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Новогодние каникулы подошли к концу и окончательно отправили 2017 год на заслуженный отдых. Для каждого из нас он был особым: порой счастливым и полным приятных открытий, когда-то грустным и забирающим все силы, кто-то из нас совершал ошибки, а кто-то покорял, казалось бы, недосягаемые вершины. Для каждого из нас он был своим. За 365 дней случались события, окрашенные абсолютно по-разному, в светлые и темные тона, но, безусловно заметные и важные для всего мира. Прежде чем по полной погрузиться в приключение под цифрой «2018», мы в AdMe.ru решили вспомнить, что в прошедшем году было самым неожиданным, ярким и на 100 % захватывающим внимание, а, может, и заставляющим наши сердца биться чаще, и делимся своими наблюдениями с вами.

Певица Бейонсе, беременная близнецами

За 18 часов пост с этой фотографией в профиле знаменитости в Instagram собрал почти 8 млн лайков, и это количество стало рекордным. А уже сегодня число виртуальных сердечек превысило цифру 11 млн. Через несколько месяцев Би снова порадовала фанатов снимком с новорожденными Сэр и Руми Картер, милота которого просто зашкаливала и была оценена более чем 10 млн пользователей. Однако для всего звездного мира и армии поклонников важно не количество сердечек в сети, а то, что паре Бейонсе и Джей-Зи все-таки удалось преодолеть разногласия, пройти сквозь поток слухов о расставании и приумножить свою любовь.

Долгожданные события в «Игре престолов»

6 долгих лет миллионы людей по всему миру сходили с ума от нетерпения. И вот наконец в заключительной серии 7-го сезона сериала о Семи Королевствах случилось то, что о чем многие мечтали, а многие и боялись больше всего: Джон Сноу оказался сыном Рейгара Таргариена и Лианны Старк, законным наследником Железного трона и племянником Дейенерис, а у них чувства. И как фанатам жить с этой мыслью? Ведь они-то знают, а герои нет. А тут еще и Король Ночи, рассекая небо на драконе Визерионе, разрушил-таки Стену... А что же дальше? Все ценители этой истории узнают об этом только в 2019 году. Остается лишь надеяться, что мучительное ожидание будет оправданным.

Клип Луиса Фонcи и Дэдди Янки «Despacito»

Один из самых жарких треков этого лета в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки звучал отовсюду, отчего и текст припева выучили даже те, кто не знает по-испански ни слова. Оценили слушатели не только песню, но и клип на нее. Видео с манящими видами Карибского моря и красивыми девушками, снятое в одном из шумных районов Пуэрто-Рико. взорвало сеть и собрало рекордное количество просмотров — на сегодня более 4,5 млрд на YouTube. «Despacito» опередил трогательный клип «See You Again», посвященный погибшему Полу Уокеру (более 3 млрд просмотров) и, соответственно, нашумевшего рекордсмена 2013 года — «Gangnam Style» корейского исполнителя Psy.

3-й сезон сериала «Твин Пикс»

Уже более 25 лет назад таинственный черный вигвам забрал у нас всеобще любимого специального агента ФБР Дейла Купера и лишил его возможности каждый день есть вишневый пирог и пить чертовски хороший кофе, а зрителей обрек на мучительное ожидание того, что же будет с настоящим Купом и его зловещей копией. Благодаря стараниям Дэвида Линча и Марка Фроста зрителям таки удалось вернуться в Твин Пикс после долгой разлуки. В 3-м сезоне снова появились старые добрые жители городка, а вот сюжет оказался крайне неожиданным. На этот раз история получилась по-настоящему линчевской, запутанной и непредсказуемой и оставила еще много вопросов. Неизменно одно: «Совы не то, чем они кажутся».

Солнечное затмение 21 августа 2017 года

В конце лета, 21 августа 2017 года, произошло редкое и очень значительное для всего мира явление — полное солнечное затмение. За ним наблюдал весь мир, но больше других повезло жителям США, ведь именно там в течение нескольких минут можно было наблюдать, как Луна заслонила весь солнечный диск. Затмению 2017 года уже успели присвоить статус «Великого», и это вполне заслуженно, ведь первый раз за 100 лет тень от диска проследовала по всей американской земле, от западных до восточных берегов. Теперь ситуация повторится лишь в 2026 году, на этот раз полное затмение смогут рассмотреть жители России.

Выход нового iPhone X

3 ноября. У магазинов Apple километровые очереди. В продажу поступил новый iPhone под загадочным номером X. Оказалось, что это римская «10», обозначающая, что с момента презентации первого гаджета легендарным Стивом Джобсом прошло 10 лет. Эта модель стала самой дорогой за всю историю айфонов, ее минимальная цена — от $ 1 тыс. Но несмотря на столь высокую стоимость «яблочного» продукта, не все оценили его на 100 %. Многие посчитали, что даже таких нововведений, как дисплей во всю переднюю панель и функция распознавания лиц, а также других фишек им недостаточно, чтобы сказать: «Это то, о чем мы мечтали».

Помолвка Принца Гарри и Меган Маркл

Кажется, всех дам, попадавших под очарование рыжеволосого принца, уже не перечесть. Впрочем, теперь в этом нет никакого смыла, ведь с его холостяцкой жизнью вскоре будет покончено. 33-летний Гарри официально помолвлен с 36-летней американской актрисой, звездой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл. Девушка уже была замужем, к тому же она не британка, но, несмотря на эти помехи, Елизавета II в конце концов приняла нетрадиционный для королевской семьи выбор внука. Сейчас пара появляется на публике в статусе жениха и невесты и готовится к свадьбе. Торжество с громкой предысторией состоится 19 мая 2018 года.

Спиннер

Мир захватило безумие под названием «спиннер», или Fidget Spinner. Глядя на человека с этой игрушкой в руках, можно подумать, что он вращает какую-то бесполезную штуковину. Но многие врачи утверждают, что спиннеры действительно являются отличным антистрессом, развивают моторику рук и повышают их чувствительность. Неудивительно, ведь устройство было создано в 1993 году Кэтрин Хэтингер для своей дочери, больной миастенией, для которой характерна быстро появляющаяся мышечная усталость. Сегодня в разных целях спиннеры используют и взрослые, и дети, а их популярность не перестает расти: с апреля по май 2017 года по всему миру было продано более 50 млн таких вещиц. А в поисковой строке Google запрос «спиннер» вводили почти так же часто, как запрос «Дональд Трамп».

Планеты, пригодные для жизни

У звезды TRAPPIST-1 есть 7 планет, размер которых соответствует размерам нашей планеты. C таким заявлением выступили астрономы NASA. По мнению экспертов, на каждой их этих планет вполне может находиться вода. Однако на 4 из них температура либо слишком низкая, либо слишком высокая, в то время как условия на 3 остальных, вероятно, могут быть пригодны для жизни. TRAPPIST-1, рядом с которой найдены заветные планеты, расположен на расстоянии 39,5 световых года от Земли. Уже в наступающем году ученые планируют запустить телескоп James Webb, чтобы получить как можно более подробную информацию. Ну а сегодня это открытие считают самым важным их тех, что произошло в течение 14 лет.

Галь Гадот — Чудо-женщина

Без сомнений, одной из самых ярких женщин года стала актриса Галь Гадот, ставшая всемирно известной благодаря роли принцессы амазонок Дианы — Чудо-женщины в киноисториях, снятых по комиксам DC. Фильм с участием Гадот собрал в мировом прокате более $ 800 млн. Имя актрисы постоянно фигурировало и упоминалось в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и др. В то время как красавица продолжает набирать популярность, а ее лицо все чаще появляется на обложках известных журналов, компания Warner Brothers (создатели «Чудо-женщины») предложила номинировать фильм на «Оскар» аж 15 раз, включая номинацию на лучшую актрису.

Биткоин

Слово «биткоин» стало одним из самых популярных терминов в году. Рост курса этой криптовалюты был настолько стремительным, что о ней узнали даже те, кто совершенно не разбирается в подобных вопросах. Весь 2017-й биткоин побивал собственные рекорды и во второй половине года с $ 2 тыс. возрос до $ 20 тыс., но после его позиции резко снизились. Падение курса основной мировой криптовалюты случилось по причине роста ответвления биткоина под названием Bitcoin Cash. Теперь чем выше будет его значение, тем ниже будет опускаться курс первого. Тот, кто не побоялся вовремя рискнуть, успел заработать на биткоинах приличные суммы, а вот остальным удача может уже не улыбнуться.

«Оскар»

Уже совсем скоро объявят номинантов на «Оскар-2018», а мир все еще помнит нашумевшую церемонию этого года. В тот вечер на сцене театра «Долби» в Лос-Анджелесе происходило что-то невообразимое: президенту Трампу в прямом эфире отправляли сообщения в так полюбившийся ему Twitter, ведущий позволял себе предельно дерзкие шутки в адрес именитых актеров, например Мерил Стрип, а в зал допустили простых туристов в составе экскурсионной группы. Но самым эпичным стал момент, когда главным фильмом года объявили «Ла-Ла Ленд», — команда картины стала ликовать и поздравлять друг друга, но все было зря. На сцене произошла оговорка, а лучшим стал «Лунный свет» — фильм об афроамериканце с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вопреки всем ставкам и прогнозам.

Прощай, Честер

2017 год, к сожалению, принес не только хорошие новости. 20 июля в новостных лентах появились заголовки, поверить в которые было невозможно: не стало фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона. Как отмечалось, музыкант попрощался с жизнью после продолжительной депрессии. Сам он не раз отмечал, что помимо нормального Честера в нем живет «тот чертов парень» и что он очень не хочет быть им. Долгие годы певец боролся с алкогольной зависимостью, вызванной детскими психологическими травмами. В этом его поддерживали любимая жена Талинда и самые близкие. Но, к сожалению, в этой борьбе он проиграл. После известия о гибели Честера коллеги по сцене писали о том, что их сердце разбито, фанаты в разных уголках мира устраивали акции памяти кумира, а группа Linkin Park выпустила трогательное видео о жизни их лидера и ярких моментах с гастролей. По их собственному признанию, они не знают, каково будущее группы. Без Честера представить его почти невозможно.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Несмотря на то что новость о расставании одной из самых крепких пар Голливуда появилась еще в 2016 году, она продолжала греметь в 2017-й, причем каждый раз с новой силой. Разные СМИ сообщали о том, что Питт грубо вел себя с детьми и Джоли ничего не оставалась, как потребовать единоличной опеки. Сами звезды отмечали, что отношения дали трещину уже давно. Актеру после ссоры приписывали романы с Кейт Хадсон и Марго Робби, а его бывшей жене проблемы со здоровьем на почве нервного расстройства. Страсти в некогда прекрасной паре то утихают, то разгораются с новой силой, а фанаты надеются, что звездам все же удастся сохранить мир, пусть и без прошлой любви.

Помощь пострадавшим по всему миру

Землетрясения, наводнения, ураганы лишили людей по всему миру домов, многие потеряли близких и, казалось бы, остались наедине со своей бедой. Но на деле милосердие и доброта стали одними из самых главных трендов года. Согласно итогам по версии Google, в сети крайне часто спрашивали о том, как помочь беззащитным пострадавшим. Не остались в стороне и знаменитости: участвовали в телемарафонах в качестве операторов и только за час собрали $ 14,5 млн, перечисляли собственные средства и организовали благотворительный флешмоб #PuberMe. Среди откликнувшихся звезд Том Хэнкс, Джулия Робертc, Леонардо Ди Каприо, Риз Уизерспун и множество других.