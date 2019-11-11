15 снимков принцесс и королев прошлых столетий, чью красоту хочется снова вернуть в моду

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Женская красота всегда была и остается объектом пристального внимания со стороны всех людей независимо от пола. Очарование одних способно менять историю, а обаяние других — навсегда оставаться в сердцах мужчин. Сегодня мы собрали фотографии королевских особ, чью яркую внешность не способны скрыть даже черно-белые снимки.

Мы в AdMe.ru находим фотографии прошлых столетий изысканными и наполненными некой неповторимой красотой, которая присуща только снимкам из прошлого. Поэтому уверены, что и вам они подарят визуальное наслаждение.

Египетская принцесса Фавзия Фуад, ставшая первой женой шаха Ирана и получившая титул королевы Ирана

Шарлотта, Великая герцогиня Люксембургская

Елизавета Федоровна, Великая княгиня царствующего дома Романовых

Герцогиня Мекленбург-Шверинская, королева Дании в 1912–1947 годах

Принцесса Индии Махарани Гаятри Деви

Королева Египта Нариман Садек (1951 год)

Мария Федоровна, жена Александра III

Императрица Нам Фыонг, первая и «главная» жена последнего вьетнамского императора Бао-дая

Эллен Льюис Хёрндон Артур, супруга президента США Честера Артура

София Хотек, герцогиня Гогенберг, жена австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда

Ольга Константиновна, королева Греции, 1870 год

Принцесса Цецилия Августа Мария Мекленбург-Шверинская, начало 1900-х

Принцесса Маргарет, младшая сестра царствующей королевы Елизаветы II, в день своего 26-летия

Елизавета Баварская, императрица Австрии

Грейс Патриция Келли, 10-я княгиня Монако

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