15 снимков, которые оставляют зрителей в состоянии легкого ступора
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Пользователей сети все сложнее удивить, но все-таки, когда мы видим шасси самолета, наполовину стертые о посадочную полосу, или медузу размером с человека, сдержать свои эмоции трудно. Оказывается, в мире еще много необычных вещей, которых мы никогда бы не увидели, если бы не интернет.
Нам в AdMe.ru иногда кажется, что уж кто-кто, а мы-то точно видели все, а потом находим очередной неожиданный кадр и понимаем, что это далеко не так. Вот вам очередная порция самых крутых и свежих фоточек.
1. Это колпак с крыши Капитолия штата Иллинойс. Каждая дыра - след от удара молнии
2. Шасси самолета после аварийной посадки. Никто из пассажиров не пострадал
3. Гигантская медуза размером с человека
4. У пса Лаки из Таиланда расцветка, которой интернет еще не видывал
5. Новый автомобиль в пленке «под ржавчину»
6. Морская звезда с 4 лучами
7. Град размером с апельсин, который выпал в июле в Италии
8. Ледник Булуус в Якутии не тает даже в жару и служит местным жителям пляжем
9. Реалистичный рисунок
10. Лестница с оптической иллюзией
11. Перышко колибри в сравнении с монетой
12. Озеро Мичиган «разбилось» на миллионы ледяных осколков
13. Пчела случайно попала в кадр во время съемки
14. Пес покрыт краской холи, но кажется, что он в огне
15. Длина языка Шанель Тэппер — 9,75 см. Это мировой рекорд
А вам есть чем удивить окружающих?
Фото на превью A320 Systems / Facebook