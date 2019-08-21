15 снимков, которые оставляют зрителей в состоянии легкого ступора

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Пользователей сети все сложнее удивить, но все-таки, когда мы видим шасси самолета, наполовину стертые о посадочную полосу, или медузу размером с человека, сдержать свои эмоции трудно. Оказывается, в мире еще много необычных вещей, которых мы никогда бы не увидели, если бы не интернет.

Нам в AdMe.ru иногда кажется, что уж кто-кто, а мы-то точно видели все, а потом находим очередной неожиданный кадр и понимаем, что это далеко не так. Вот вам очередная порция самых крутых и свежих фоточек.

1. Это колпак с крыши Капитолия штата Иллинойс. Каждая дыра - след от удара молнии

2. Шасси самолета после аварийной посадки. Никто из пассажиров не пострадал

3. Гигантская медуза размером с человека

4. У пса Лаки из Таиланда расцветка, которой интернет еще не видывал

5. Новый автомобиль в пленке «под ржавчину»

6. Морская звезда с 4 лучами

7. Град размером с апельсин, который выпал в июле в Италии

8. Ледник Булуус в Якутии не тает даже в жару и служит местным жителям пляжем

9. Реалистичный рисунок

10. Лестница с оптической иллюзией

11. Перышко колибри в сравнении с монетой

12. Озеро Мичиган «разбилось» на миллионы ледяных осколков

13. Пчела случайно попала в кадр во время съемки

14. Пес покрыт краской холи, но кажется, что он в огне

15. Длина языка Шанель Тэппер — 9,75 см. Это мировой рекорд

А вам есть чем удивить окружающих?