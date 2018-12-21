15 случаев, когда звезды решили сменить имидж, но что-то пошло не так

4

1

4.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неудачная стрижка или выбор совсем не подходящего цвета волос — то, что может случиться с каждым из нас, и у селебрити тоже иногда бывают с этим проблемы. Личная команда стилистов совсем не гарантирует, что образ будет идеальным. А если прибавить к неудачным походам в салон еще и жертвы ради искусства, которые актерам время от времени приходится приносить, вывод и вовсе неутешительный: быть мировой звездой может быть опасно для вашей прически.

AdMe.ru нашел несколько фотографий, на которых отчетливо видно, что эксперименты с внешностью не всегда заканчиваются хорошо. Даже если вы знаменитость.

Ума Турман

Пару лет назад актриса удивила поклонников тем, что сделала короткую стрижку и стала брюнеткой. Но через несколько месяцев Турман опять вернулась к прежнему светлому оттенку волос, видимо, решив, что эксперимент с внешностью был не очень удачным.

Джеймс Франко

Ради роли в фильме «Меня зовут Майкл» жгучему брюнету Джеймсу Франко пришлось на время осветлить волосы. К счастью для поклонниц, которым привычный образ актера очень нравился, он быстро к нему вернулся.

Джеймс Франко довольно часто меняет внешность, и иногда это становится поводом для розыгрышей. Например, для роли в фильме «Зеровилль» актер побрился налысо. А потом он появился на одном из светских мероприятий с необычной татуировкой на голове. Поклонники знаменитости гадали, настоящее ли тату, но потом Франко признался в своем инстаграме, что это временный рисунок.

Кейт Хадсон

В прошлом году актриса побрилась наголо для съемок в малобюджетном фильме певицы Sia «Сестра». До этого Хадсон никогда не решалась на такие эксперименты. Она носила волосы средней длины и всегда их осветляла.

Джон Траволта

Случаи, когда мужчины бреются налысо, кажутся нам обычным делом, и мы удивляемся этому гораздо меньше, чем если речь идет о женщинах. Но когда таким способом изменил имидж Джон Траволта, это немного шокировало зрителей. В 2010 году на экраны вышел фильм «Из Парижа с любовью», в котором актер был лысым и с бородкой, и узнать его в таком образе было не так-то просто.

Алиша Киз

Эта певица не боится смелых экспериментов с волосами: она носила разноцветные афрокосички, делала асимметричные и короткие стрижки. И все же когда в 2013 году Киз решила опять измениться и предстала перед поклонниками в новом образе, многие из них были удивлены. В сети Алишу потом долго еще сравнивали с героями аниме и музыкантами «Битлз».

Адам Левин

Фронтмен Maroon 5 как-то решил стать блондином. И мы сказали бы, что смотрится неплохо, но Адаму идут темные волосы. К слову, сейчас он вернулся к старому имиджу.

Шайа Лабаф

Актер решил отрастить волосы и бороду. Причем c волосами он, кажется, перестарался: некоторое время Лабаф ходил с косичкой.

Кара Делевинь

Работа модели полна сюрпризов: сегодня тебе завивают локоны, а завтра безжалостно их состригают. А если ты решаешь попробовать себя в качестве актрисы, экспериментов с внешностью становится еще больше. Так и Каре Делевинь пришлось побриться налысо ради роли больной раком девушки. Сейчас ее волосы потихоньку отрастают, но кто знает, не придется ли ей снова пойти на такие же жертвы ради искусства.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй решила стать блондинкой в 2013 году. Тогда она остригла свои длинные волосы и покрасила их, но спустя некоторое время вернулась к привычному темному оттенку, который так ей идет. Но недавно Энн опять решилась на эксперименты с внешностью. В фильме «Море соблазна», вышедшем на экраны в этом году, она появляется со светлыми волосами. Правда, теперь обошлось без короткой стрижки.

Дэвид Бекхэм

Спортсмен не боится экспериментировать с волосами, и мы видели его с мелированием, с ирокезом и даже с косичками. Кстати, косички показались нам самым неудачным вариантом. Впрочем, даже с ними Бекхэм все равно хорош.

Джейк Джилленхол

Актер сбрил волосы перед съемками в фильме «Патруль», где он сыграл полицейского. Впрочем, роль не требовала от Джилленхола такой смены имиджа, возможно, ему просто захотелось перемен.

Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус на протяжении недолгого времени была блондинкой. Сменить имидж она решила после того, как вернулась с отдыха на Карибских островах. Представитель певицы тогда заявлял, что она просто решила выглядеть по-новому. Эми быстро вернулась к прежнему образу, но для ее волос это, конечно, была та еще встряска.

Натали Дормер

Актриса появилась с довольно экстремальной стрижкой на одном из светских мероприятий в 2014 году. Тогда она шокировала поклонников смелостью своего образа. Но затем Натали призналась, что сбрить волосы ей пришлось ради роли в фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница». После съемок девушка больше так экстремально не менялась.

Роберт Паттинсон

В том же 2014-м со своим образом экспериментировал и Роберт Паттинсон. Он сделал креативную и довольно странную стрижку, которую многие просто не поняли. Тогда актер стал встречаться с певицей Талией Барнетт, и поговаривали, что это она на него так влияет.

Анджелина Джоли

Не так давно в соцсетях было опубликовано фото Анджелины Джоли со съемочной площадки, и на нем у актрисы были светлые волосы. Нет, Джоли не стала блондинкой — это был всего лишь парик.

Но такие эксперименты с образом знаменитость проводила. В 1995 году у Джоли тоже были светлые волосы, но все же скоро она их перекрасила. И это правильное решение.

А вы когда-нибудь меняли имидж, равняясь на знаменитость? Результат вас порадовал или расстроил?