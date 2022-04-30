15 нарядов от-кутюр, которые заиграли новыми красками — стоило им только попасть в руки знаменитых дам
Любая ковровая дорожка — это феерия роскоши и эпатажа. Актрисы, певицы и другие яркие звезды выбирают наряды, которые приглядели на показах именитых модных домов, и наглядно демонстрируют свой индивидуальный подход к выражению собственного стиля. Как правило, их образы разительного отличаются от тех, которые изначально придумали дизайнеры.
Мы в AdMe.ru с упоением пересмотрели фоторепортажи с модных показов и светских мероприятий и еще раз убедились, что подача нарядов от-кутюр на презентациях коллекций и селебрити выглядят совершенно по-разному.
Ирина Шейк
Джулия Робертс
Пенелопа Крус
Дакота Джонсон
Зои Тэй
Сандра Буллок
Дита фон Тиз
Аня Тейлор-Джой
Эмили Ратаковски
Хайди Клум
Мелисса Джордж
Адриа Архона
Кейт Бланшетт
Николь Кидман
Рианна
Как вы считаете, на ком выигрышнее смотрятся наряды от-кутюр: на моделях или именитых красавицах?
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