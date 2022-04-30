15 нарядов от-кутюр, которые заиграли новыми красками — стоило им только попасть в руки знаменитых дам

Любая ковровая дорожка — это феерия роскоши и эпатажа. Актрисы, певицы и другие яркие звезды выбирают наряды, которые приглядели на показах именитых модных домов, и наглядно демонстрируют свой индивидуальный подход к выражению собственного стиля. Как правило, их образы разительного отличаются от тех, которые изначально придумали дизайнеры.

Мы в AdMe.ru с упоением пересмотрели фоторепортажи с модных показов и светских мероприятий и еще раз убедились, что подача нарядов от-кутюр на презентациях коллекций и селебрити выглядят совершенно по-разному.

Ирина Шейк

Джулия Робертс

Пенелопа Крус

Дакота Джонсон

Зои Тэй

Сандра Буллок

Дита фон Тиз

Аня Тейлор-Джой

Эмили Ратаковски

Хайди Клум

Мелисса Джордж

Адриа Архона

Кейт Бланшетт

Николь Кидман

Рианна